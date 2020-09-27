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Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Ростов
36
Левашов
Михаил
3
Сокол
Артём
5
Бурлак
Тарас
6
Беляев
Максим
4
Бауэр
Роберт
15
Ковалёв
Юрий
70
Костадинов
Георги
44
Кангва
Кингс
11
Ткачёв
Сергей
23
Горбатенко
Игорь
10
Кангва
Эванс
1
Бабурин
Егор
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
11
Ионов
Алексей
15
Глебов
Данил
17
Норманн
Матиас
6
Хасимото
Кэнто
19
Байрамян
Хорен
14
Шомуродов
Элдор
Арсенал Тула
4-3-3
Ростов
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 2 0.25
2. Ткачёв Сергей 2 0.25
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.25
4. Ковалёв Юрий 1 0.13
5. Кангва Кингс 1 0.13
6. Луценко Евгений 1 0.13
7. Хлусевич Даниил 1 0.13
8. Пантелеев Владислав 0 0
9. Сокол Артём 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 2 0.25
2. Мамаев Павел 1 0.13
3. Норманн Матиас 1 0.13
4. Осипенко Максим 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Эванс 3 1
2. Хлусевич Даниил 4 0
3. Чаушич Горан 3 0
4. Сокол Артём 3 0
5. Бауэр Роберт 3 0
6. Кангва Кингс 1 1
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Бурлак Тарас 1 0
11. Григалава Гиа 1 0
12. Луценко Евгений 1 0
13. Беляев Максим 1 0
14. Ткачёв Сергей 1 0
15. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
16. Пантелеев Владислав 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Ионов Алексей 1 0
5. Попов Ивелин 1 0
6. Ерёменко Роман 1 0
7. Байрамян Хорен 1 0
8. Шомуродов Элдор 1 0
9. Хаджикадунич Деннис 1 0
10. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1)
 Ростов 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов
Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Ростов 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:3 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Ростов Премьер-лига
Арсенал Тула 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 4:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ростов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
7. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 9-го тура Тинькофф РПЛ между тульским "Арсеналом" и "Ростовом".
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 154
Арсенал Тула 26% (40)
X 44.2% (68)
Ростов 29.9% (46)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Ростов
3.40
3.09
2.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 3.02 2.50
3.20 3.05 2.70
3.40 3.00 2.47
3.05 3.05 2.54
3.24 2.98 2.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.08 5.40 1.15 2.55 1.55 2.23 1.70 1.90 1.96 1.72 2.20 1.50 2.60 1.22 4.30 1.16 5.10 1.04 9.30 1.03 10.00 1.02 17.50
5.85 1.09 4.80 1.15 2.46 1.52 1.86 1.94 1.52 2.71 1.22 4.30 1.16 5.05 1.03 9.40 1.02 10.00 1.02 15.00
5.43 1.12 4.46 1.18 2.53 1.52 1.91 1.91 1.52 2.53 1.23 3.95 1.17 4.60 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.54 1.01 15.98
7.04 1.12 2.57 1.54 2.23 1.69 1.89 1.98 1.64 2.33 1.50 2.69 1.43 2.87 1.18 5.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.52 2.55 1.27 3.85 1.05 9.50
2.31 1.61 1.53 2.50 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 10.75
2.41 1.57 1.58 2.39 1.29 3.48 1.07 7.48 1.05 9.29 1.01 16.36
2.43 1.59 2.01 1.86 1.56 2.50 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.48 2.65 1.14 5.10
2.95 1.40 1.97 1.83 1.44 2.77 1.14 5.65 1.10 6.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.73
2.15 1.68
Букмекер Да Нет
6.20 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.23
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов

Исход игры
Арсенал Тула
26% (40)
Ничья
44.2% (68)
Ростов
29.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
34.87% (53)
Меньше
65.13% (99)
Обе команды забьют
Да
73.68% (112)
Нет
26.32% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (60)
2:1 Арсенал Тула
15.6% (24)
1:2 Ростов
14.3% (22)
0:1 Ростов
12.3% (19)
1:0 Арсенал Тула
5.8% (9)
2:0 Арсенал Тула
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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