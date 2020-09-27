Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Ростов
15
Ковалёв
Юрий
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|2
|0.25
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.25
|3.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.25
|4.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.13
|5.
|Кангва Кингс
|1
|0.13
|6.
|Луценко Евгений
|1
|0.13
|7.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.13
|8.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|9.
|Сокол Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|2
|0.25
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0.13
|3.
|Норманн Матиас
|1
|0.13
|4.
|Осипенко Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Эванс
|3
|1
|2.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|3.
|Чаушич Горан
|3
|0
|4.
|Сокол Артём
|3
|0
|5.
|Бауэр Роберт
|3
|0
|6.
|Кангва Кингс
|1
|1
|7.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|8.
|Громыко Валерий
|2
|0
|9.
|Денисов Александр
|1
|0
|10.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|11.
|Григалава Гиа
|1
|0
|12.
|Луценко Евгений
|1
|0
|13.
|Беляев Максим
|1
|0
|14.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|15.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|16.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Норманн Матиас
|2
|0
|4.
|Ионов Алексей
|1
|0
|5.
|Попов Ивелин
|1
|0
|6.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|8.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|9.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|10.
|Тошевски Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|Ростов
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов
Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.00
|1.08
|5.40
|1.15
|2.55
|1.55
|2.23
|1.70
|1.90
|1.96
|1.72
|2.20
|1.50
|2.60
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.16
|5.10
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|1.02
|17.50
|—
|—
|5.85
|1.09
|4.80
|1.15
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.71
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.16
|5.05
|1.03
|9.40
|1.02
|10.00
|1.02
|15.00
|—
|—
|5.43
|1.12
|4.46
|1.18
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.23
|3.95
|1.17
|4.60
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.54
|1.01
|15.98
|7.04
|1.12
|—
|—
|2.57
|1.54
|2.23
|1.69
|1.89
|1.98
|1.64
|2.33
|1.50
|2.69
|1.43
|2.87
|—
|—
|1.18
|5.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.27
|3.85
|1.05
|9.50
|—
|—
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.06
|9.20
|1.04
|10.75
|—
|—
|2.41
|1.57
|—
|—
|1.58
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.48
|1.07
|7.48
|1.05
|9.29
|1.01
|16.36
|2.43
|1.59
|2.01
|1.86
|1.56
|2.50
|1.38
|3.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов
Исход игры
Арсенал Тула
26% (40)
Ничья
44.2% (68)
Ростов
29.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
34.87% (53)
Меньше
65.13% (99)
Обе команды забьют
Да
73.68% (112)
Нет
26.32% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (60)
2:1 Арсенал Тула
15.6% (24)
1:2 Ростов
14.3% (22)
0:1 Ростов
12.3% (19)
1:0 Арсенал Тула
5.8% (9)
2:0 Арсенал Тула
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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