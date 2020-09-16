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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 2 0.25
2. Ткачёв Сергей 2 0.25
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.25
4. Ковалёв Юрий 1 0.13
5. Кангва Кингс 1 0.13
6. Луценко Евгений 1 0.13
7. Хлусевич Даниил 1 0.13
8. Пантелеев Владислав 0 0
9. Сокол Артём 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 2 0.25
2. Мамаев Павел 1 0.13
3. Норманн Матиас 1 0.13
4. Осипенко Максим 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Эванс 3 1
2. Хлусевич Даниил 4 0
3. Чаушич Горан 3 0
4. Сокол Артём 3 0
5. Бауэр Роберт 3 0
6. Кангва Кингс 1 1
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Бурлак Тарас 1 0
11. Григалава Гиа 1 0
12. Луценко Евгений 1 0
13. Беляев Максим 1 0
14. Ткачёв Сергей 1 0
15. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
16. Пантелеев Владислав 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Ионов Алексей 1 0
5. Попов Ивелин 1 0
6. Ерёменко Роман 1 0
7. Байрамян Хорен 1 0
8. Шомуродов Элдор 1 0
9. Хаджикадунич Деннис 1 0
10. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1)
 Ростов 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов
Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Ростов 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:3 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Ростов Премьер-лига
Арсенал Тула 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 4:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ростов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Арсенал Тула 22.4% (13)
    X 43.1% (25)
    Ростов 34.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Ростов
    3.15
    3.24
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов

    Исход игры
    Арсенал Тула
    22.4% (13)
    Ничья
    43.1% (25)
    Ростов
    34.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (20)
    Меньше
    64.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (43)
    Нет
    24.56% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (23)
    1:2 Ростов
    20.7% (12)
    2:1 Арсенал Тула
    12.1% (7)
    0:1 Ростов
    12.1% (7)
    1:0 Арсенал Тула
    5.2% (3)
    2:0 Арсенал Тула
    3.4% (2)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.10 3.20 2.45
    3.15 2.95 2.75
    3.12 3.24 2.52
    3.05 3.05 2.54
    3.08 3.01 2.65

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    7.90 1.06 6.20 1.11 2.75 1.45 2.08 1.80 1.78 2.11 1.60 2.41 1.28 3.70 1.20 4.50 1.06 8.00 1.05 8.70 1.02 15.50
    6.95 1.06 5.75 1.11 2.64 1.46 2.00 1.81 1.60 2.49 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.50 1.03 9.10 1.02 15.00
    5.43 1.12 4.46 1.18 2.53 1.52 1.91 1.91 1.52 2.53 1.23 3.95 1.17 4.60 1.06 8.58 1.05 9.29 1.02 12.87 1.02 13.36
    2.83 1.43 2.44 1.55 2.06 1.78 1.72 2.12 1.55 2.46 1.19 4.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.62 2.30 1.30 3.40 1.07 8.20
    2.50 1.53 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
    2.41 1.57 1.58 2.39 1.29 3.48 1.07 7.48 1.05 9.29 1.01 16.36
    2.53 1.52 2.08 1.76 1.60 2.33 1.39 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.84
    2.15 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
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