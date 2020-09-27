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Ахмат
 
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Стадион:
Урал
Ахмат
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.38
2. Роши Одисе 2 0.25
3. Тимофеев Артём 2 0.25
4. Бериша Бернард 1 0.13
5. Иванов Олег 0 0
6. Мелкадзе Георгий 0 0
7. Ненахов Максим 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.38
2. Страндберг Стефан 1 0.13
3. Панюков Андрей 1 0.13
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.13
5. Егорычев Андрей 1 0.13
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 3 1
2. Ненахов Максим 3 1
3. Семёнов Андрей 4 0
4. Богосавац Мирослав 2 1
5. Тимофеев Артём 3 0
6. Исмаэл Силва 3 0
7. Бериша Бернард 3 0
8. Быстров Марат 1 1
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Иванов Олег 1 0
13. Кадыров Абубакар 1 0
14. Понсе Андрес 1 0
15. Адамов Арсен 1 0
16. Харин Евгений 1 0
Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Кулаков Денис 2 0
3. Бикфалви Эрик 2 0
4. Рыков Владимир 2 0
5. Араторе Марко 2 0
6. Помазун Илья 2 0
7. Мишкич Даниэль 2 0
8. Егорычев Андрей 2 0
9. Годзюр Ярослав 1 0
10. Панюков Андрей 1 0
11. Ароян Вараздат 1 0
12. Евсеев Алексей 1 0
13. Подберёзкин Вячеслав 1 0
14. Золотов Николай 1 0
15. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал
Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Ахмат 0:0 Урал Премьер-лига Урал 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 5:2 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Ахмат Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
7. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 154
    Ахмат 66.9% (103)
    X 27.9% (43)
    Урал 5.2% (8)
    Все прогнозы
    4.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Урал
    1.93
    3.68
    4.36
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.93 3.55 4.25
    1.90 3.60 4.30
    1.84 3.64 4.35
    2.04 3.49 3.67

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.70 1.04 7.60 1.07 3.30 1.33 2.60 1.55 2.08 1.80 1.82 2.05 1.44 2.85 1.30 3.60 1.12 6.20 1.08 6.70 1.01 11.50
    8.70 1.03 7.90 1.06 3.20 1.32 2.50 1.58 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60 1.01 16.00
    7.35 1.07 6.25 1.09 3.25 1.33 2.53 1.52 1.83 1.99 1.44 2.77 1.30 3.42 1.12 5.42 1.09 6.23 1.03 11.22 1.03 12.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.82 1.99 1.39 3.00 1.12 6.60
    2.75 1.45 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
    2.81 1.43 1.87 1.95 1.40 2.92 1.11 5.66 1.08 6.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.45 1.64 2.18 1.27 3.70
    3.52 1.30 2.50 1.53 1.63 2.28 1.22 4.30 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.92
    1.86 1.91
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.25
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    Прогнозы на матч Ахмат - Урал

    Исход игры
    Ахмат
    66.9% (103)
    Ничья
    27.9% (43)
    Урал
    5.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.76% (54)
    Меньше
    64.24% (97)
    Обе команды забьют
    Да
    60.26% (91)
    Нет
    39.74% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    31.8% (49)
    2:1 Ахмат
    28.6% (44)
    1:1 Ничья
    24.7% (38)
    1:2 Урал
    3.9% (6)
    2:0 Ахмат
    3.9% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (4)
    3:1 Ахмат
    1.3% (2)
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