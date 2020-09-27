Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Урал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Исмаэл СилваНападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Умаев ИдрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.38
|2.
|Роши Одисе
|2
|0.25
|3.
|Тимофеев Артём
|2
|0.25
|4.
|Бериша Бернард
|1
|0.13
|5.
|Иванов Олег
|0
|0
|6.
|Мелкадзе Георгий
|0
|0
|7.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|3 (2)
|0.38
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.13
|3.
|Панюков Андрей
|1
|0.13
|4.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.13
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0.13
|6.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|8.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|3
|1
|2.
|Ненахов Максим
|3
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|4.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|5.
|Тимофеев Артём
|3
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|7.
|Бериша Бернард
|3
|0
|8.
|Быстров Марат
|1
|1
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Иванов Олег
|1
|0
|13.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|14.
|Понсе Андрес
|1
|0
|15.
|Адамов Арсен
|1
|0
|16.
|Харин Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Кулаков Денис
|2
|0
|3.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|4.
|Рыков Владимир
|2
|0
|5.
|Араторе Марко
|2
|0
|6.
|Помазун Илья
|2
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|8.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|9.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|10.
|Панюков Андрей
|1
|0
|11.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|12.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|13.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|14.
|Золотов Николай
|1
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|Урал
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.70
|1.04
|7.60
|1.07
|3.30
|1.33
|2.60
|1.55
|2.08
|1.80
|1.82
|2.05
|1.44
|2.85
|1.30
|3.60
|1.12
|6.20
|1.08
|6.70
|1.01
|11.50
|—
|—
|8.70
|1.03
|7.90
|1.06
|3.20
|1.32
|2.50
|1.58
|—
|—
|1.83
|2.08
|1.42
|2.88
|1.28
|3.54
|1.10
|6.05
|1.07
|6.60
|1.01
|16.00
|—
|—
|7.35
|1.07
|6.25
|1.09
|3.25
|1.33
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.83
|1.99
|1.44
|2.77
|1.30
|3.42
|1.12
|5.42
|1.09
|6.23
|1.03
|11.22
|1.03
|12.19
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Урал
Исход игры
Ахмат
66.9% (103)
Ничья
27.9% (43)
Урал
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.76% (54)
Меньше
64.24% (97)
Обе команды забьют
Да
60.26% (91)
Нет
39.74% (60)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
31.8% (49)
2:1 Ахмат
28.6% (44)
1:1 Ничья
24.7% (38)
1:2 Урал
3.9% (6)
2:0 Ахмат
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Ахмат
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!