Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.38
|2.
|Роши Одисе
|2
|0.25
|3.
|Тимофеев Артём
|2
|0.25
|4.
|Бериша Бернард
|1
|0.13
|5.
|Иванов Олег
|0
|0
|6.
|Мелкадзе Георгий
|0
|0
|7.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|3 (2)
|0.38
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.13
|3.
|Панюков Андрей
|1
|0.13
|4.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.13
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0.13
|6.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|8.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|3
|1
|2.
|Ненахов Максим
|3
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|4.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|5.
|Тимофеев Артём
|3
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|7.
|Бериша Бернард
|3
|0
|8.
|Быстров Марат
|1
|1
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Иванов Олег
|1
|0
|13.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|14.
|Понсе Андрес
|1
|0
|15.
|Адамов Арсен
|1
|0
|16.
|Харин Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Кулаков Денис
|2
|0
|3.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|4.
|Рыков Владимир
|2
|0
|5.
|Араторе Марко
|2
|0
|6.
|Помазун Илья
|2
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|8.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|9.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|10.
|Панюков Андрей
|1
|0
|11.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|12.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|13.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|14.
|Золотов Николай
|1
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|Урал
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Прогнозы на матч Ахмат - Урал
Исход игры
Ахмат
70.9% (39)
Ничья
23.6% (13)
Урал
5.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (23)
Меньше
57.41% (31)
Обе команды забьют
Да
64.81% (35)
Нет
35.19% (19)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
34.5% (19)
1:0 Ахмат
30.9% (17)
1:1 Ничья
21.8% (12)
1:2 Урал
5.5% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.40
|1.04
|6.90
|1.08
|3.10
|1.37
|2.39
|1.62
|1.96
|1.90
|1.74
|2.17
|1.36
|3.10
|1.27
|3.90
|1.10
|7.00
|1.07
|7.20
|1.01
|13.00
|—
|—
|8.10
|1.04
|7.00
|1.07
|3.02
|1.36
|2.32
|1.58
|—
|—
|1.75
|2.15
|1.36
|3.04
|1.25
|3.78
|1.08
|6.70
|1.05
|7.30
|1.01
|16.00
|—
|—
|7.35
|1.07
|6.25
|1.09
|3.25
|1.33
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.83
|1.99
|1.44
|2.77
|1.30
|3.42
|1.12
|5.42
|1.09
|6.23
|1.03
|11.22
|1.03
|12.19