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Ротор
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Рубин
0'
20' Желтая карточка
Старфельт Карл
23' Желтая карточка
Манучарян Армен
30' Желтая карточка
Кверквелия Соломон
40' Желтая карточка
Николаев Олег
0:1
42' Гол
Деспотович Джордже
48' Вторая желтая карточка
Манучарян Армен
50'
Ротор - Рубин. 0:1. Джордже Десп...
93
Josip
Condric
3
Манучарян
Армен
33
Кверквелия
Соломон
27
Гогуа
Седрик
6
Матрикарди
Патрисио
19
Колесниченко
Кирилл
18
Николаев
Олег
13
Макаров
Сергей
8
Алейник
Олег
17
Песегов
Евгений
96
Фламарион
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
12
Зуев
Александр
20
Шатов
Олег
28
Абильдгор
Оливер
6
Ин-Бём
Хван
25
Макаров
Денис
9
Деспотович
Джордже
21
Кварацхелия
Хвича
Ротор
5-4-1
Рубин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.22
2. Серченков Сергей 1 0.11
3. Степанов Данил 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 4 (1) 0.44
2. Макаров Денис 4 0.44
3. Игнатьев Иван 2 (2) 0.22
4. Ин-Бём Хван 1 0.11
5. Бакаев Солтмурад 1 0.11
6. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 3 1
2. Кверквелия Соломон 3 0
3. Кожемякин Олег 3 0
4. Байрыев Азат 2 0
5. Макаров Сергей 2 0
6. Степанов Данил 2 0
7. Алейник Олег 1 0
8. Султонов Мухаммад 1 0
9. Муллин Камиль 1 0
10. Пискунов Антон 1 0
11. Жигулёв Илья 1 0
12. Серченков Сергей 1 0
13. Манучарян Армен 1 0
14. Микелтадзе Бека 1 0
15. Николаев Олег 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Ин-Бём Хван 2 1
4. Макаров Денис 3 0
5. Бегич Сильвие 1 1
6. Кварацхелия Хвича 2 0
7. Абильдгор Оливер 2 0
8. Шатов Олег 1 0
9. Йевтич Дарко 1 0
10. Деспотович Джордже 1 0
11. Зуев Александр 1 0
12. Старфельт Карл 1 0
13. Игнатьев Иван 1 0
14. Самошников Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Рубин 0 0 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор
Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов
Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва 1:0 Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
9. Рубин 1:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор 0:1 Заявка 9 0 2 7 3 - 16 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Зуев фолит в середине поля на жёлтую карточку.
  • 52'
    Второй пропущенный мяч это вопрос времени. "Рубин" планомерно подбирает ключи к обороне соперника.
  • 51'
    "Ротор" не создает высокого прессинга, спокойно смотрит на возню соперника с мячом, встречая его поближе к штрафной.
  • 50'
    "Рубин" большими силами перебрался на чужую половину поля, переводил мяч с фланга на фланг и укатился обратно в центр поля, к защите.
  • Жёлтая и сразу красная
    49'
    Манучарян за фол в середине поля получает жёлтую карточку. А у него она уже вторая, это удаление.
  • Опасный момент
    48'
    Макаров наносит первый удар во втором тайме. Но голкипер "Ротора" в красивом прыжке отвел угрозу от своих владений.
  • 47'
    Оба соперника осторожничают в дебюте тайма. Этого можно было ожидать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту судья добавил.
  • 44'
    К этому всё и шло. Гости лучше смотрятся по всем компонентам.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Деспотович!!!
    Деспотович после передачи Ин Бома отправляет мяч в сетку ворот "Ротора".
  • 42'
    В последние минуты арбитр встречи только и успевает подносить свисток ко рту. Градус борьбы очень высок.
  • Желтая карточка
    41'
    Николаев получает карточку жёлтого цвета за фол на Уремовиче.
  • 40'
    Обменялись команды навесами в штрафную, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.
  • 39'
    Маловато сил у команд на концовку тайма, потери в простых ситуациях, очень много ошибок.
  • 38'
    Показали нам статистику по владению мячом. "Ротор" - 31%, а "Рубин" - 69%. Только на табло счет по голам равный, 0:0.
  • 37'
    А у вратарей на какое-то, довольно продолжительное, время нет и повода для работы. Подходит к концу первый тайм.
  • 36'
    Не удается хозяевам быстро убежать в контратаку. Заброс на Фламариона был прочитан и перехвачен.
  • Фол, нарушение
    35'
    Деспотович нарушат правила на половине поля "Ротора".
  • 34'
    Мяч у "Ротора" теперь, хозяева на своей половине поля. Была попытка пройти вперёд левым флангом, "Рубин" очень высоко встречает соперника.
  • Угловой
    33'
    С подачей с углового защитники "Ротора" справились очень легко.
  • 32'
    Всей командой "Ротор" на своей половине поля, гости прижимают оппонента к штрафной площади.
  • Желтая карточка
    31'
    Кверквелия грубо сыграл. Судья мгновенно показывает карточку жёлтого цвета.
  • Угловой
    31'
    Теперь угловой у ворот "Ротора".  Но и здесь Макаров не смог замкнуть ссылку Старфельта.
  • Угловой
    30'
    Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.
  • Угловой
    29'
    Ещё один угловой у ворот "Рубина".  Гогуа чуть было не переправил мяч в ворота гостей. Дюпин выручил. Однако сейчас будет ещё один корнер.
  • Угловой
    28'
    Стремительная атака хозяев поля заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 27'
    Падают скорости, меньше опасных моментов возникает у ворот команд. Надо игру взрывать, надо кому-то забивать голы.
  • 26'
    Очередная вылазка "Рубина" к воротам "Ротора" оборачивается навесом к штрафной, и завершается спокойным выносом защитника.
  • 25'
    Со стандартами у своих ворот хозяева справляются спокойно. Вот и сейчас не удается "Рубину" зацепиться за мяч в штрафной "Ротора".
  • 24'
    Хвича сам решил пробить, но по воротам не попал. Выше ворот.
  • Желтая карточка
    23'
    Манучарян фолит у своей штрафной. Кварацхелия пострадал. Жёлтая карточка в руках Безбородова.
  • 22'
    Алейник наносит прямой удар с этой позиции. Олег смог перебросить стенку, но вместе с ней и ворота.
  • Желтая карточка
    21'
    Старфельт сбил Фламариона, жёлтая карточка для 2 номера гостей. До ворот около 23 метров.
  • 20'
    Гости близки к тому, чтобы счет открыть. Гол назревает и непременно случится, если "Ротор" не отодвинет игру от своей штрафной.
  • 19'
    И опять длинный заброс хозяев в никуда. Какие-то странные действия в исполнении "Ротора", вместо вдумчивой комбинационной атаки.
  • 18'
    Ин Бом наносит удар с линии штрафной. Мяч улетает на верхний ярус трибун.
  • 17'
    Раздаёт указания с бровки Хацкевич. Однако пока "Ротор" окопался на своей половине.
  • Фол, нарушение
    16'
    Фламарион нарушает правила на половине поля гостей. 
  • Угловой
    16'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Рубина", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 15'
    Деспотович пробил точно в стенку, ничего опасного нет.
  • Фол, нарушение
    14'
    Ин Бом получает по ногам от Песегова. До ворот около 24 метров.
  • 13'
    Довольно суетливо соперники борются на половине поля "Рубина". "Ротор" отчаянно прессингует, мешая гостям завладеть мячом.
  • Фол, нарушение
    12'
    Гогуа получил по ногам у центрального круга.
  • 11'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 10'
    Попытались игроки "Рубина" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 9'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Рубина", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 8'
    Игроки "Рубина" временами, не видя шанса перейти в наступление, просто перепасовываются на своей половине поля.
  • 7'
    И всё равно не проснулись пока команды, действуют они достаточно невзрачно. "Рубин" держит мяч, но далеко заходить стесняется.
  • Фол, нарушение
    6'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Манучарян в середине поля.
  • 5'
    "Рубин" своими кружевными комбинациями и беспорядочным движением в передней линии вынуждает хозяев ошибаться. Назревает гол.
  • 4'
    Абильдгор  пробил по воротам "Ротора". Выше цели мяч летит.
  • 4'
    Гости в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат. 
  • 3'
    Хозяева разыграли мяч, однако быстро его потеряли и гости получили возможность немного покатать круглого на чужой половине поля.
  • 2'
    Сложно сказать, в какой форме сейчас "Ротор". Коллектив из Волгограда не играл в 2 предыдущих турах чемпионата, а также в кубковом матче из-за вспышки коронавируса в клубе.
  • 1'
    "Ротор" проводит матч в комплекте формы чёрного цвета, в зелёной игроки из Казани.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты из Волгограда.
  • Второй тайм
  • 48'
    Манучарян Армен получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volgograd Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.00 3.00 1.68
26.00 6.80 1.15
8.30 4.55 1.47
7.01 4.12 1.50
29.67 8.36 1.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.16 7.20 1.08 3.50 1.30 2.46 1.59 2.01 1.86 1.60 2.33 1.42 3.10 1.15 5.30 1.12 6.30 1.03 12.00 1.01 12.00
8.00 1.03 6.85 1.06 3.18 1.33 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.54 1.09 6.85 1.05 7.40 1.02 15.25
7.48 1.07 6.26 1.09 3.05 1.37 2.35 1.60 1.73 2.12 1.37 3.05 1.26 3.70 1.09 6.24 1.08 6.71 1.02 13.17 1.02 13.65
4.59 1.21 3.29 1.35 2.33 1.63 3.53 1.31 3.00 1.40 2.46 1.57 1.93 1.94 1.66 2.28 1.45 2.81 1.41 2.96 1.16 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.47 2.65 1.80 2.01 1.04 10.00 1.12 6.90 1.03 12.00
2.72 1.46 1.83 1.97 1.36 3.15 1.11 6.60 1.08 8.40
2.64 1.46 1.76 2.05 1.35 3.06 1.09 5.77 1.06 7.16 1.01 15.84
1.27 3.81 1.14 5.87 1.25 4.01 1.51 2.66 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.49 1.59 2.31 1.21 4.10
3.68 1.28 2.32 1.61 1.62 2.30 1.21 4.40 1.15 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
2.30 1.60
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
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Прогнозы на матч Ротор 0:1 Рубин

Исход игры
Ротор
6.6% (10)
Ничья
15.8% (24)
Рубин
77.6% (118)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
48.99% (73)
Нет
51.01% (76)
Популярный счёт
0:1 Рубин
30.3% (46)
1:2 Рубин
27.6% (42)
0:2 Рубин
13.8% (21)
1:1 Ничья
12.5% (19)
2:1 Ротор
3.3% (5)
0:3 Рубин
2.6% (4)
1:3 Рубин
2.6% (4)
1:0 Ротор
2% (3)
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