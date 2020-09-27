Ротор
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Волгоград Арена
Рубин
20' Желтая карточкаСтарфельт Карл
23' Желтая карточкаМанучарян Армен
30' Желтая карточкаКверквелия Соломон
40' Желтая карточкаНиколаев Олег
0:1
42' ГолДеспотович Джордже
48' Вторая желтая карточкаМанучарян Армен
27
Гогуа
Седрик
96
Фламарион
22
Дюпин
Юрий
20
Шатов
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Ход матча
20'
23'
40'
42'
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.22
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.11
|3.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|4 (1)
|0.44
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.44
|3.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.22
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.11
|5.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.11
|6.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|3
|1
|2.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|3.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|4.
|Байрыев Азат
|2
|0
|5.
|Макаров Сергей
|2
|0
|6.
|Степанов Данил
|2
|0
|7.
|Алейник Олег
|1
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|9.
|Муллин Камиль
|1
|0
|10.
|Пискунов Антон
|1
|0
|11.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|12.
|Серченков Сергей
|1
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|0
|14.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|15.
|Николаев Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|5
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|4.
|Макаров Денис
|3
|0
|5.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|6.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|7.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|8.
|Шатов Олег
|1
|0
|9.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|10.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|11.
|Зуев Александр
|1
|0
|12.
|Старфельт Карл
|1
|0
|13.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|14.
|Самошников Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Рубин
|0
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: + = -Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор
Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов
Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|9.
|Рубин
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.10
|1.16
|7.20
|1.08
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.01
|1.86
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.42
|3.10
|1.15
|5.30
|1.12
|6.30
|1.03
|12.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|8.00
|1.03
|6.85
|1.06
|—
|—
|3.18
|1.33
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.24
|3.54
|1.09
|6.85
|1.05
|7.40
|1.02
|15.25
|—
|—
|7.48
|1.07
|6.26
|1.09
|—
|—
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.35
|1.60
|—
|—
|1.73
|2.12
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.26
|3.70
|1.09
|6.24
|1.08
|6.71
|1.02
|13.17
|1.02
|13.65
|4.59
|1.21
|3.29
|1.35
|2.33
|1.63
|3.53
|1.31
|3.00
|1.40
|2.46
|1.57
|1.93
|1.94
|1.66
|2.28
|1.45
|2.81
|1.41
|2.96
|1.16
|5.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.12
|6.90
|1.03
|12.00
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.11
|6.60
|1.08
|8.40
|—
|—
|2.64
|1.46
|—
|—
|1.76
|2.05
|—
|—
|1.35
|3.06
|1.09
|5.77
|1.06
|7.16
|1.01
|15.84
|1.27
|3.81
|1.14
|5.87
|1.25
|4.01
|1.51
|2.66
|1.37
|3.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор 0:1 Рубин
Исход игры
Ротор
6.6% (10)
Ничья
15.8% (24)
Рубин
77.6% (118)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
48.99% (73)
Нет
51.01% (76)
Популярный счёт
0:1 Рубин
30.3% (46)
1:2 Рубин
27.6% (42)
0:2 Рубин
13.8% (21)
1:1 Ничья
12.5% (19)
2:1 Ротор
3.3% (5)
0:3 Рубин
2.6% (4)
1:3 Рубин
2.6% (4)
1:0 Ротор
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!