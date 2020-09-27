Манучарян за фол в середине поля получает жёлтую карточку. А у него она уже вторая, это удаление.

"Рубин" большими силами перебрался на чужую половину поля, переводил мяч с фланга на фланг и укатился обратно в центр поля, к защите.

"Ротор" не создает высокого прессинга, спокойно смотрит на возню соперника с мячом, встречая его поближе к штрафной.

Второй пропущенный мяч это вопрос времени. "Рубин" планомерно подбирает ключи к обороне соперника.

Зуев фолит в середине поля на жёлтую карточку.

Оба соперника осторожничают в дебюте тайма. Этого можно было ожидать.

Макаров наносит первый удар во втором тайме. Но голкипер "Ротора" в красивом прыжке отвел угрозу от своих владений.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' 1 минуту судья добавил.

44' К этому всё и шло. Гости лучше смотрятся по всем компонентам.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Деспотович!!!

Деспотович после передачи Ин Бома отправляет мяч в сетку ворот "Ротора".

42' В последние минуты арбитр встречи только и успевает подносить свисток ко рту. Градус борьбы очень высок.

41' Николаев получает карточку жёлтого цвета за фол на Уремовиче.

40' Обменялись команды навесами в штрафную, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.

39' Маловато сил у команд на концовку тайма, потери в простых ситуациях, очень много ошибок.

38' Показали нам статистику по владению мячом. "Ротор" - 31%, а "Рубин" - 69%. Только на табло счет по голам равный, 0:0.

37' А у вратарей на какое-то, довольно продолжительное, время нет и повода для работы. Подходит к концу первый тайм.

36' Не удается хозяевам быстро убежать в контратаку. Заброс на Фламариона был прочитан и перехвачен.

35' Деспотович нарушат правила на половине поля "Ротора".

34' Мяч у "Ротора" теперь, хозяева на своей половине поля. Была попытка пройти вперёд левым флангом, "Рубин" очень высоко встречает соперника.

33' С подачей с углового защитники "Ротора" справились очень легко.

32' Всей командой "Ротор" на своей половине поля, гости прижимают оппонента к штрафной площади.

31' Кверквелия грубо сыграл. Судья мгновенно показывает карточку жёлтого цвета.

31' Теперь угловой у ворот "Ротора". Но и здесь Макаров не смог замкнуть ссылку Старфельта.

30' Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.

29' Ещё один угловой у ворот "Рубина". Гогуа чуть было не переправил мяч в ворота гостей. Дюпин выручил. Однако сейчас будет ещё один корнер.

28' Стремительная атака хозяев поля заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

27' Падают скорости, меньше опасных моментов возникает у ворот команд. Надо игру взрывать, надо кому-то забивать голы.

26' Очередная вылазка "Рубина" к воротам "Ротора" оборачивается навесом к штрафной, и завершается спокойным выносом защитника.

25' Со стандартами у своих ворот хозяева справляются спокойно. Вот и сейчас не удается "Рубину" зацепиться за мяч в штрафной "Ротора".

24' Хвича сам решил пробить, но по воротам не попал. Выше ворот.

23' Манучарян фолит у своей штрафной. Кварацхелия пострадал. Жёлтая карточка в руках Безбородова.

22' Алейник наносит прямой удар с этой позиции. Олег смог перебросить стенку, но вместе с ней и ворота.

21' Старфельт сбил Фламариона, жёлтая карточка для 2 номера гостей. До ворот около 23 метров.

20' Гости близки к тому, чтобы счет открыть. Гол назревает и непременно случится, если "Ротор" не отодвинет игру от своей штрафной.

19' И опять длинный заброс хозяев в никуда. Какие-то странные действия в исполнении "Ротора", вместо вдумчивой комбинационной атаки.

18' Ин Бом наносит удар с линии штрафной. Мяч улетает на верхний ярус трибун.

17' Раздаёт указания с бровки Хацкевич. Однако пока "Ротор" окопался на своей половине.

16' Фламарион нарушает правила на половине поля гостей.

16' Первый угловой зарабатывают игроки "Рубина", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

15' Деспотович пробил точно в стенку, ничего опасного нет.

14' Ин Бом получает по ногам от Песегова. До ворот около 24 метров.

13' Довольно суетливо соперники борются на половине поля "Рубина". "Ротор" отчаянно прессингует, мешая гостям завладеть мячом.

12' Гогуа получил по ногам у центрального круга.

11' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

10' Попытались игроки "Рубина" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

9' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Рубина", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

8' Игроки "Рубина" временами, не видя шанса перейти в наступление, просто перепасовываются на своей половине поля.

7' И всё равно не проснулись пока команды, действуют они достаточно невзрачно. "Рубин" держит мяч, но далеко заходить стесняется.

6' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Манучарян в середине поля.

5' "Рубин" своими кружевными комбинациями и беспорядочным движением в передней линии вынуждает хозяев ошибаться. Назревает гол.

4' Абильдгор пробил по воротам "Ротора". Выше цели мяч летит.

4' Гости в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат.

3' Хозяева разыграли мяч, однако быстро его потеряли и гости получили возможность немного покатать круглого на чужой половине поля.

2' Сложно сказать, в какой форме сейчас "Ротор". Коллектив из Волгограда не играл в 2 предыдущих турах чемпионата, а также в кубковом матче из-за вспышки коронавируса в клубе.

1' "Ротор" проводит матч в комплекте формы чёрного цвета, в зелёной игроки из Казани.