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Ротор
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.25
2. Серченков Сергей 1 0.13
3. Степанов Данил 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макаров Денис 4 0.5
2. Деспотович Джордже 3 (1) 0.38
3. Игнатьев Иван 2 (2) 0.25
4. Ин-Бём Хван 1 0.13
5. Бакаев Солтмурад 1 0.13
6. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 3 1
2. Кожемякин Олег 3 0
3. Байрыев Азат 2 0
4. Кверквелия Соломон 2 0
5. Макаров Сергей 2 0
6. Степанов Данил 2 0
7. Алейник Олег 1 0
8. Султонов Мухаммад 1 0
9. Муллин Камиль 1 0
10. Пискунов Антон 1 0
11. Жигулёв Илья 1 0
12. Серченков Сергей 1 0
13. Микелтадзе Бека 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Ин-Бём Хван 2 1
4. Макаров Денис 3 0
5. Бегич Сильвие 1 1
6. Кварацхелия Хвича 2 0
7. Абильдгор Оливер 2 0
8. Шатов Олег 1 0
9. Йевтич Дарко 1 0
10. Деспотович Джордже 1 0
11. Зуев Александр 1 0
12. Игнатьев Иван 1 0
13. Самошников Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Рубин 0 0 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор
Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов
Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    Ротор 13% (7)
    X 22.2% (12)
    Рубин 64.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Рубин
    6.70
    4.20
    1.58
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ротор - Рубин

    Исход игры
    Ротор
    13% (7)
    Ничья
    22.2% (12)
    Рубин
    64.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (25)
    Меньше
    52.83% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    29.6% (16)
    0:2 Рубин
    16.7% (9)
    1:1 Ничья
    16.7% (9)
    0:1 Рубин
    13% (7)
    1:0 Ротор
    5.6% (3)
    2:1 Ротор
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    0:3 Рубин
    3.7% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.10 4.02 1.57
    6.70 4.20 1.55
    6.60 4.15 1.58

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.90 1.03 7.30 1.07 3.20 1.35 2.48 1.58 2.02 1.84 1.78 2.10 1.39 3.00 1.28 3.70 1.11 6.60 1.08 6.90 1.01 12.50
    8.30 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.00 1.02 15.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.81 2.00 1.38 3.05 1.11 6.70
    2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.15 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
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