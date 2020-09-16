Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.25
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.13
|3.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макаров Денис
|4
|0.5
|2.
|Деспотович Джордже
|3 (1)
|0.38
|3.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.25
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.13
|5.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.13
|6.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|3
|1
|2.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|3.
|Байрыев Азат
|2
|0
|4.
|Кверквелия Соломон
|2
|0
|5.
|Макаров Сергей
|2
|0
|6.
|Степанов Данил
|2
|0
|7.
|Алейник Олег
|1
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|9.
|Муллин Камиль
|1
|0
|10.
|Пискунов Антон
|1
|0
|11.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|12.
|Серченков Сергей
|1
|0
|13.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|5
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|4.
|Макаров Денис
|3
|0
|5.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|6.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|7.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|8.
|Шатов Олег
|1
|0
|9.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|10.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|11.
|Зуев Александр
|1
|0
|12.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|13.
|Самошников Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Рубин
|0
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: + = -Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор
Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов
Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Прогнозы на матч Ротор - Рубин
Исход игры
Ротор
13% (7)
Ничья
22.2% (12)
Рубин
64.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (25)
Меньше
52.83% (28)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
1:2 Рубин
29.6% (16)
0:2 Рубин
16.7% (9)
1:1 Ничья
16.7% (9)
0:1 Рубин
13% (7)
1:0 Ротор
5.6% (3)
2:1 Ротор
5.6% (3)
2:2 Ничья
3.7% (2)
0:3 Рубин
3.7% (2)
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