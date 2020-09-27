ЦСКА Москва
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: ВЭБ Арена
Локомотив Москва
8' Желтая карточкаБистрович Кристиян
0:1
45' ГолСмолов Фёдор
62
Карпов
Вадим
98
Обляков
Иван
11
Эджук
Чидера
31
Рыбус
Мацей
19
Эдер
Лопеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эджук ЧидераНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Ход матча
45'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|4
|0.44
|2.
|Кучаев Константин
|4
|0.44
|3.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.22
|4.
|Дзагоев Алан
|1
|0.11
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.11
|6.
|Эджук Чидера
|1
|0.11
|7.
|Шкурин Илья
|1
|0.11
|8.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|9.
|Обляков Иван
|0
|0
|10.
|Фернандес Марио
|0
|0
|11.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.33
|2.
|Миранчук Алексей
|2
|0.22
|3.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.11
|4.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.11
|5.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.11
|6.
|Мурило Серкейра
|1
|0.11
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|4
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|3.
|Щенников Георгий
|2
|0
|4.
|Влашич Никола
|2
|0
|5.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|6.
|Тикнизян Наяир
|2
|0
|7.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|8.
|Карпов Вадим
|1
|0
|9.
|Фернандес Марио
|1
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|13.
|Обляков Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|3.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|6.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|7.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|9.
|Эдер Лопеш
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|12.
|Куликов Даниил
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|Локомотив Москва
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|9.
|Рубин
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.10
|1.16
|3.90
|1.25
|—
|—
|4.00
|1.24
|—
|—
|2.70
|1.45
|2.10
|1.80
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.19
|4.60
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.02
|12.50
|—
|—
|8.90
|1.02
|7.90
|1.05
|—
|—
|3.00
|1.32
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.89
|2.11
|—
|—
|1.35
|2.88
|1.25
|3.54
|1.09
|6.05
|1.07
|6.55
|1.01
|16.75
|—
|—
|6.89
|1.07
|5.81
|1.09
|—
|—
|3.22
|1.34
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.03
|—
|—
|1.43
|2.84
|1.29
|3.49
|1.11
|5.31
|1.09
|5.81
|1.03
|11.91
|1.02
|12.42
|4.88
|1.19
|3.45
|1.32
|2.36
|1.62
|4.23
|1.23
|3.52
|1.31
|2.80
|1.45
|2.01
|1.85
|1.68
|2.23
|1.48
|2.71
|1.42
|3.00
|1.19
|4.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
69.2% (108)
Ничья
26.3% (41)
Локомотив Москва
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.95% (86)
Меньше
43.05% (65)
Обе команды забьют
Да
80.13% (121)
Нет
19.87% (30)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
46.8% (73)
1:1 Ничья
22.4% (35)
1:0 ЦСКА Москва
14.7% (23)
3:1 ЦСКА Москва
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
0:1 Локомотив Москва
1.3% (2)
1:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
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