Опаснейший момент у ворот ЦСКА! Миранчук навесил с углового справа в центр штрафной площади, и Чорлука ногой сильно пробил по воротам, но Акинфеев успел среагировать!

Классное начало второго тайма, но ЦСКА играет с огнём! Надо что-то менять игрокам хозяев. Гости больше владеют мячом после перерыва.

Подача в штрафную площадь ЦСКА, Фернандес головой сбросил мяч в руки Акинфееву. Обошлось без опасного момента.

ОПАСНО! Смолов по центру поля вышел к штрафной площади, обыграл Карпова и пробил мимо Акинфеева в дальний угол! ШТАНГА спасла армейцев!

ОПАСНО! Гилерме чуть не ляпнул! И как у него это получается? Щенников слева забрался в штрафную, пробил из-под защитника в ближний угол, Гилерме отбил руками, но прямо себе между ног, и мяч чуть в створ не заскочил! Успел накрыть его голкипер, изобразив скептическую улыбку на лице.

Фернандес правым флангом тащил мяч вперёд, но Миранчук поставил ногу, и получилась неприятная накладка. Всё в порядке.

Первый тайм

45' С мячом на своей половине поля железнодорожники. И в это время звучит свисток на перерыва.

45' Штрафной удар заработали "железнодорожники". До ворот ЦСКА метров 35. Можно и пробить.

45' 2 минуты добавил судья.

44' ГОООООЛ!!!! Смолов!!! 0:1!!! Затяжная атака "Локомотива" завершилась забитым мячом. Эдер выиграл верховую борьбу. успел к отскоку, сыграл на Игнатьева, который пробил в дальний угол, Акинфеев отразил удар, но Миранчук был первым на подборе, скинул Смолову, который с близкого расстояния расстрелял лежавшего на газоне Акинфеева.

43' Гилерме разыграл мяч с Чорлукой, тот на левый край отдал передачу. "Железнодорожники" в атаке, пытаются контролировать игровой снаряд. Мурилло через центральную зону полез в наступление.

42' Активный Эджук протащил мяч по правому краю, но даже угловой заработать не вышло.

41' Фернандес ввёл мяч в игру, попытка перевести игровой снаряд на чужую половину поля привела к тому, что мяч ушёл за боковую.

40' Пять минут остаётся до перерыва. Похоже, что в первом тайме мы голов не увидим, или? "Локомотив" перехватил инициативу в последние минуты, Смолов с мячом, сыграл на Игнатьева, тот сбросил на Рыбуся, подача... Отбились армейцы.

38' На своей половине поля с мячом игроки "Локомотива", передача на правый край, где пытался прорваться Смолов. Не вышло.

37' Момент у "Локомотива", Эдер принял игровой снаряд, увидел движение Смолова, выдал Фёдору передачу, удар в касание, мяч рядом с дальней боковой стойкой пролетел!

36' Гилерме длинной передачей начал атаку "железнодорожников", подбор за армейцами, который по правому атаку быстро прошлись, передача в центр, Кучаев развернулся, скинул на Облякова, который в касание пробил с левой ноги. Рядом с боковой стойкой!

35' Прострел с левого фланга в штрафную площадь "Локомотива", Чорлука выставил ногу и перевёл мяч на угловой. Подача Влашича, отбились гости. Подбор за армейцами, ещё одна подача Влашича, мяч в руках у Гилерме.

34' Фернандес в подкате остановил Смолова, всё было чисто. "Локомотив" уже готовит новое наступление.

33' Быстрая контратака получилась у "Локомотива", Эдер отдал на ход Смолову, подключался к атаке Игнатьев, но Фёдор решил пробить сам, направив игровой снаряд выше цели. Слишком далеко было до ворот.

31' Четверть часа до конца первого тайма. Аут на правом фланге заработали железнодорожники, перевод в центр, Магкеев с мячом, сыграл на Игнатьева, который отыграл назад.

30' Не уходят с чужой половины поля армейцы, но и опасных моментов не могут создать у ворот Гилерме. Контроль мяча в пользу ЦСКА 68 на 32.

29' На своей половине поля с мячом армейцы, длинной передачей Магнуссон начал наступление ЦСКА, но боковой рефери зафиксировал положение вне игры у Влашича.

27' Шесть - один в пользу ЦСКА по угловым ударам. Короткий розыгрыш, мяч в обороне армейцев. Очень интересно корнер разыграли футболисты ЦСКА.

26' От ворот разыграл Гилерме, борьба в центре поля, передача на Миранчука, который потерял игровой снаряд. Эджук протащил мяч, выдал передачу на Влашича, прострел, нога Чорлуки и угловой.

25' Быстрый розыгрыш углового не привёл к успеху, Влашич с разворота наносил удар, но выше ворот получилось.

24' Аут на правом фланге бросил Фернандес, передача по краю и угловой для ЦСКА. Армейцы очень активны в атаке.

23' На чужой половине поля с мячом Кучаев, сыграл на Магнуссона, тот на Бистровича, который не сумел продолжить наступление армейцев.

22' Арбитр остановил встречу, показывая, что Смолов был не прав в борьбе с Влашичем. Стандарт разыграли армейцы, держат они мяч в обороне.

20' Угловой удар очередной заработали армейцы. Подача в район 11-метровой отметки, Магнуссон пытался пробить головой, мяч отскочил к Эджуку, но аналогу Чиди Одиа не позволили пробить.

19' Влашич разыграл корнер с партнёром, получил передачу назад, подача в район 11-метровой отметки, Гилерме на выходе здорово сыграл и забрал игровой снаряд.

18' Эджук отдал на ход Кучаеву, но не дошла передача до Константина, Рыбус в подкате здорово выбил мяч на угловой.

17' С мячом Гилерме, осмотрелся, подогнал своих партнёров вперёд. Взял игровой снаряд в руки и отправил мяч подальше. Не спешат у нас игроки.

16' Передача на Эдера, но чемпион Европы 2016 оказался в положении вне игры.

15' Игнатьев остановился при развитии атаки, отдал на Рыбуса, тот отыграл на Мурило. Держат мяч в обороне защитники "Локомотива".

14' Подача на дальнюю штангу, Эдер выиграл борьбу, подбор за Влашичем, удар в касание, но мяч застрял в гуще игроков.

13' Влашич исполнил подачу, не дошло дело до удара. Подбор за ЦСКА, Кучаев выполнил скидку на Зайнутдинова, который в касание пробил по воротам соперника, Мурилло поставил ногу. Рикошет и ещё один корнер.

12' Обляков перевод на правый край исполнил, Фернандеса встретил Игнатьев, но россиянин с бразильскими корнями сумел быстро от мяча избавиться. Угловой в пользу ЦСКА.

11' Кучаев перекинул вышедшего из ворот Гилерме, мяч прошёл рядом с боковой стойкой, но за секунду до этого был поднят флажок бокового арбитра. Вне игры у Кучаева.

10' Фернандес с мяочм на правом фланге, Передача на линию штрафной площади, Влашич развернул соперника, скидка на Бистровича, но Магкеев не позволил нанести удар по воротам Гилерме. Да ещё и сам по ногам получил. Первая жёлтая карточка у нас. Бистрович её заработал.

9' Аут на правом фланге атаки заработали армейцы. Фернандес ввёл мяч в игру, попытка организовать атаку через центральную зону не увенчалась успехом.

8' Влашич выдал передачу на Кучаева, который ворвался в штрафную площадь соперника, исполнил прострел, замкнуть некому, "Локомотив" отбился.

7' Чорлука с мячом, оказался на газоне Зайнутдинов, но рефери не увидел нарушений правил со стороны железнодорожника.

6' Пять минут прошли без острых моментов, команды пытаются завладеть инициативой. Очень аккуратны в передачах игроки каждого из клубов.

4' ЦСКА, который по мнению букмекеров считается фаворитом матча, пока что больше владеет мячом. "Локомотив" через центральную зону начал атаку, передача на Магкеева, который отыграл назад. Перевод на правый край последовал. Гости, пусть и номинальные, пытаются расположиться на половине поля соперника.

3' Всех известных болельщиков, которые присутствуют на матче показали по телетрансляции, в частности в кадр попал хоккеист Евгений Малкин. Армейцы с мячом на левом фланге, аут заработали.

2' Сразу же по правому краю ринулись в атаку хозяева. Заработали аут армейцы, Фернандес ввёл игровой снаряд в игру, но партнёры быстро его потеряли.