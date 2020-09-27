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  3. Россия
ЦСКА Москва
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
8' Желтая карточка
Бистрович Кристиян
0:1
45' Гол
Смолов Фёдор
54'
ЦСКА - Локомотив. 0:1. Федор Смо...
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
62
Карпов
Вадим
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
20
Кучаев
Константин
25
Бистрович
Кристиян
8
Влашич
Никола
98
Обляков
Иван
19
Зайнутдинов
Бактиёр
11
Эджук
Чидера
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
20
Игнатьев
Владислав
37
Магкеев
Станислав
69
Куликов
Даниил
11
Миранчук
Антон
19
Эдер
Лопеш
9
Смолов
Фёдор
ЦСКА Москва
4-5-1
Локомотив Москва
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.44
2. Кучаев Константин 4 0.44
3. Бистрович Кристиян 2 0.22
4. Дзагоев Алан 1 0.11
5. Магнуссон Хёрдур 1 0.11
6. Эджук Чидера 1 0.11
7. Шкурин Илья 1 0.11
8. Чалов Фёдор 0 0
9. Обляков Иван 0 0
10. Фернандес Марио 0 0
11. Сигурдссон Арнор 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.33
2. Миранчук Алексей 2 0.22
3. Миранчук Антон 1 (1) 0.11
4. Крыховяк Гжегож 1 0.11
5. Баринов Дмитрий 1 0.11
6. Мурило Серкейра 1 0.11
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 4 0
2. Бистрович Кристиян 3 0
3. Щенников Георгий 2 0
4. Влашич Никола 2 0
5. Дивеев Игорь 2 0
6. Тикнизян Наяир 2 0
7. Акинфеев Игорь 1 0
8. Карпов Вадим 1 0
9. Фернандес Марио 1 0
10. Сигурдссон Арнор 1 0
11. Чалов Фёдор 1 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
13. Обляков Иван 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Крыховяк Гжегож 3 0
3. Баринов Дмитрий 3 0
4. Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Чорлука Ведран 2 0
6. Игнатьев Владислав 2 0
7. Гилерме Маринато 2 0
8. Живоглядов Дмитрий 2 0
9. Эдер Лопеш 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3)
 Локомотив Москва 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва 1:0 Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
9. Рубин 1:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор 0:1 Заявка 9 0 2 7 3 - 16 2
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Гилерме чуть не ляпнул! И как у него это получается?
    Щенников слева забрался в штрафную, пробил из-под защитника в ближний угол, Гилерме отбил руками, но прямо себе между ног, и мяч чуть в створ не заскочил! Успел накрыть его голкипер, изобразив скептическую улыбку на лице.
  • Штанга
    52'
    ОПАСНО! Смолов по центру поля вышел к штрафной площади, обыграл Карпова и пробил мимо Акинфеева в дальний угол! ШТАНГА спасла армейцев!
  • 51'
    Подача в штрафную площадь ЦСКА, Фернандес головой сбросил мяч в руки Акинфееву. Обошлось без опасного момента.
  • 50'
    Классное начало второго тайма, но ЦСКА играет с огнём! Надо что-то менять игрокам хозяев. Гости больше владеют мячом после перерыва.
  • Опасный момент
    48'
    Опаснейший момент у ворот ЦСКА! Миранчук навесил с углового справа в центр штрафной площади, и Чорлука ногой сильно пробил по воротам, но Акинфеев успел среагировать!
  • 47'
    Фернандес правым флангом тащил мяч вперёд, но Миранчук поставил ногу, и получилась неприятная накладка. Всё в порядке.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    С мячом на своей половине поля железнодорожники. И в это время звучит свисток на перерыва.
  • 45'
    Штрафной удар заработали "железнодорожники". До ворот ЦСКА метров 35. Можно и пробить.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил судья.
  • Описание гола
    44'
    ГОООООЛ!!!! Смолов!!! 0:1!!! Затяжная атака "Локомотива" завершилась забитым мячом. Эдер выиграл верховую борьбу. успел к отскоку, сыграл на Игнатьева, который пробил в дальний угол, Акинфеев отразил удар, но Миранчук был первым на подборе, скинул Смолову, который с близкого расстояния расстрелял лежавшего на газоне Акинфеева.
  • 43'
    Гилерме разыграл мяч с Чорлукой, тот на левый край отдал передачу. "Железнодорожники" в атаке, пытаются контролировать игровой снаряд. Мурилло через центральную зону полез в наступление.
  • 42'
    Активный Эджук протащил мяч по правому краю, но даже угловой заработать не вышло.
  • 41'
    Фернандес ввёл мяч в игру, попытка перевести игровой снаряд на чужую половину поля привела к тому, что мяч ушёл за боковую.
  • 40'
    Пять минут остаётся до перерыва. Похоже, что в первом тайме мы голов не увидим, или? "Локомотив" перехватил инициативу в последние минуты, Смолов с мячом, сыграл на Игнатьева, тот сбросил на Рыбуся, подача... Отбились армейцы.
  • 38'
    На своей половине поля с мячом игроки "Локомотива", передача на правый край, где пытался прорваться Смолов. Не вышло.
  • Опасный момент
    37'
    Момент у "Локомотива", Эдер принял игровой снаряд, увидел движение Смолова, выдал Фёдору передачу, удар в касание, мяч рядом с дальней боковой стойкой пролетел!
  • 36'
    Гилерме длинной передачей начал атаку "железнодорожников", подбор за армейцами, который по правому атаку быстро прошлись, передача в центр, Кучаев развернулся, скинул на Облякова, который в касание пробил с левой ноги. Рядом с боковой стойкой!
  • Угловой
    35'
    Прострел с левого фланга в штрафную площадь "Локомотива", Чорлука выставил ногу и перевёл мяч на угловой. Подача Влашича, отбились гости. Подбор за армейцами, ещё одна подача Влашича, мяч в руках у Гилерме.
  • 34'
    Фернандес в подкате остановил Смолова, всё было чисто. "Локомотив" уже готовит новое наступление.
  • 33'
    Быстрая контратака получилась у "Локомотива", Эдер отдал на ход Смолову, подключался к атаке Игнатьев, но Фёдор решил пробить сам, направив игровой снаряд выше цели. Слишком далеко было до ворот.
  • 31'
    Четверть часа до конца первого тайма. Аут на правом фланге заработали железнодорожники, перевод в центр, Магкеев с мячом, сыграл на Игнатьева, который отыграл назад.
  • 30'
    Не уходят с чужой половины поля армейцы, но и опасных моментов не могут создать у ворот Гилерме. Контроль мяча в пользу ЦСКА 68 на 32.
  • 29'
    На своей половине поля с мячом армейцы, длинной передачей Магнуссон начал наступление ЦСКА, но боковой рефери зафиксировал положение вне игры у Влашича.
  • Угловой
    27'
    Шесть - один в пользу ЦСКА по угловым ударам. Короткий розыгрыш, мяч в обороне армейцев. Очень интересно корнер разыграли футболисты ЦСКА.
  • 26'
    От ворот разыграл Гилерме, борьба в центре поля, передача на Миранчука, который потерял игровой снаряд. Эджук протащил мяч, выдал передачу на Влашича, прострел, нога Чорлуки и угловой.
  • Угловой
    25'
    Быстрый розыгрыш углового не привёл к успеху, Влашич с разворота наносил удар, но выше ворот получилось.
  • 24'
    Аут на правом фланге бросил Фернандес, передача по краю и угловой для ЦСКА. Армейцы очень активны в атаке.
  • 23'
    На чужой половине поля с мячом Кучаев, сыграл на Магнуссона, тот на Бистровича, который не сумел продолжить наступление армейцев.
  • 22'
    Арбитр остановил встречу, показывая, что Смолов был не прав в борьбе с Влашичем. Стандарт разыграли армейцы, держат они мяч в обороне.
  • Угловой
    20'
    Угловой удар очередной заработали армейцы. Подача в район 11-метровой отметки, Магнуссон  пытался пробить головой, мяч отскочил к Эджуку, но аналогу Чиди Одиа не позволили пробить.
  • Угловой
    19'
    Влашич разыграл корнер с партнёром, получил передачу назад, подача в район 11-метровой отметки, Гилерме на выходе здорово сыграл и забрал игровой снаряд.
  • 18'
    Эджук отдал на ход Кучаеву, но не дошла передача до Константина, Рыбус в подкате здорово выбил мяч на угловой.
  • 17'
    С мячом Гилерме, осмотрелся, подогнал своих партнёров вперёд. Взял игровой снаряд в руки и отправил мяч подальше. Не спешат у нас игроки.
  • Офсайд
    16'
    Передача на Эдера, но чемпион Европы 2016 оказался в положении вне игры.
  • 15'
    Игнатьев остановился при развитии атаки, отдал на Рыбуса, тот отыграл на Мурило. Держат мяч в обороне защитники "Локомотива".
  • Угловой
    14'
    Подача на дальнюю штангу, Эдер выиграл борьбу, подбор за Влашичем, удар в касание, но мяч застрял в гуще игроков.
  • Угловой
    13'
    Влашич исполнил подачу, не дошло дело до удара. Подбор за ЦСКА, Кучаев выполнил скидку на Зайнутдинова, который в касание пробил по воротам соперника, Мурилло поставил ногу. Рикошет и ещё один корнер.
  • 12'
    Обляков перевод на правый край исполнил, Фернандеса встретил Игнатьев, но россиянин с бразильскими корнями сумел быстро от мяча избавиться. Угловой в пользу ЦСКА.
  • Офсайд
    11'
    Кучаев перекинул вышедшего из ворот Гилерме, мяч прошёл рядом с боковой стойкой, но за секунду до этого был поднят флажок бокового арбитра. Вне игры у Кучаева.
  • Желтая карточка
    10'
    Фернандес с мяочм на правом фланге, Передача на линию штрафной площади, Влашич развернул соперника, скидка на Бистровича, но Магкеев не позволил нанести удар по воротам Гилерме. Да ещё и сам по ногам получил. Первая жёлтая карточка у нас. Бистрович её заработал.
  • 9'
    Аут на правом фланге атаки заработали армейцы. Фернандес ввёл мяч в игру, попытка организовать атаку через центральную зону не увенчалась успехом.
  • 8'
    Влашич выдал передачу на Кучаева, который ворвался в штрафную площадь соперника, исполнил прострел, замкнуть некому, "Локомотив" отбился.
  • 7'
    Чорлука с мячом, оказался на газоне Зайнутдинов, но рефери не увидел нарушений правил со стороны железнодорожника.
  • 6'
    Пять минут прошли без острых моментов, команды пытаются завладеть инициативой. Очень аккуратны в передачах игроки каждого из клубов.
  • 4'
    ЦСКА, который по мнению букмекеров считается фаворитом матча, пока что больше владеет мячом. "Локомотив" через центральную зону начал атаку, передача на Магкеева, который отыграл назад. Перевод на правый край последовал. Гости, пусть и номинальные, пытаются расположиться на половине поля соперника.
  • 3'
    Всех известных болельщиков, которые присутствуют на матче показали по телетрансляции, в частности в кадр попал хоккеист Евгений Малкин. Армейцы с мячом на левом фланге, аут заработали.
  • 2'
    Сразу же по правому краю ринулись в атаку хозяева. Заработали аут армейцы, Фернандес ввёл игровой снаряд в игру, но партнёры быстро его потеряли.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. С центра поля разыграли армейцы.
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Смолов Фёдор бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    8'
    Бистрович Кристиян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.98 2.80 5.20
4.70 3.25 1.87
2.06 3.72 4.05
2.16 3.41 3.40
5.28 3.20 1.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.16 3.90 1.25 4.00 1.24 2.70 1.45 2.10 1.80 1.33 3.25 1.28 3.60 1.19 4.60 1.05 9.50 1.04 10.00 1.02 12.50
8.90 1.02 7.90 1.05 3.00 1.32 2.50 1.53 1.89 2.11 1.35 2.88 1.25 3.54 1.09 6.05 1.07 6.55 1.01 16.75
6.89 1.07 5.81 1.09 3.22 1.34 2.51 1.54 1.82 2.03 1.43 2.84 1.29 3.49 1.11 5.31 1.09 5.81 1.03 11.91 1.02 12.42
4.88 1.19 3.45 1.32 2.36 1.62 4.23 1.23 3.52 1.31 2.80 1.45 2.01 1.85 1.68 2.23 1.48 2.71 1.42 3.00 1.19 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00 1.11 7.30
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.80 1.44 1.87 1.98 1.40 2.95 1.11 5.30 1.08 6.25
1.25 4.07 1.13 6.33 1.20 4.67 1.51 2.67 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.45 1.67 2.27 1.27 3.60
3.64 1.28 2.31 1.61 1.56 2.43 1.22 4.25 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.55
1.86 1.91
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.90 1.33
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва

Исход игры
ЦСКА Москва
69.2% (108)
Ничья
26.3% (41)
Локомотив Москва
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.95% (86)
Меньше
43.05% (65)
Обе команды забьют
Да
80.13% (121)
Нет
19.87% (30)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
46.8% (73)
1:1 Ничья
22.4% (35)
1:0 ЦСКА Москва
14.7% (23)
3:1 ЦСКА Москва
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
0:1 Локомотив Москва
1.3% (2)
1:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
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