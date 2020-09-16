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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.5
2. Кучаев Константин 4 0.5
3. Бистрович Кристиян 2 0.25
4. Дзагоев Алан 1 0.13
5. Магнуссон Хёрдур 1 0.13
6. Эджук Чидера 1 0.13
7. Шкурин Илья 1 0.13
8. Чалов Фёдор 0 0
9. Обляков Иван 0 0
10. Фернандес Марио 0 0
11. Сигурдссон Арнор 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.25
2. Смолов Фёдор 2 0.25
3. Миранчук Антон 1 (1) 0.13
4. Крыховяк Гжегож 1 0.13
5. Баринов Дмитрий 1 0.13
6. Мурило Серкейра 1 0.13
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 4 0
2. Щенников Георгий 2 0
3. Влашич Никола 2 0
4. Бистрович Кристиян 2 0
5. Дивеев Игорь 2 0
6. Тикнизян Наяир 2 0
7. Акинфеев Игорь 1 0
8. Карпов Вадим 1 0
9. Фернандес Марио 1 0
10. Сигурдссон Арнор 1 0
11. Чалов Фёдор 1 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
13. Обляков Иван 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Крыховяк Гжегож 3 0
3. Баринов Дмитрий 3 0
4. Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Чорлука Ведран 2 0
6. Игнатьев Владислав 2 0
7. Гилерме Маринато 2 0
8. Живоглядов Дмитрий 2 0
9. Эдер Лопеш 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3)
 Локомотив Москва 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    ЦСКА Москва 63% (34)
    X 35.2% (19)
    Локомотив Москва 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.34
    3.52
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    63% (34)
    Ничья
    35.2% (19)
    Локомотив Москва
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    46.3% (25)
    1:1 Ничья
    29.6% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    13% (7)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.23 3.45 3.30
    2.30 3.30 3.50
    2.34 3.52 3.44
    2.16 3.41 3.40
    2.20 3.42 3.50

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.30 1.04 6.90 1.08 3.05 1.36 2.35 1.64 1.95 1.91 1.73 2.18 1.36 3.15 1.25 3.90 1.10 7.10 1.07 7.40 1.01 13.00
    9.10 1.07 7.60 1.09 3.05 1.39 2.33 1.62 1.79 2.25 1.36 3.18 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
    6.89 1.07 5.81 1.09 3.22 1.34 2.51 1.54 1.82 2.03 1.43 2.84 1.29 3.49 1.11 5.31 1.09 5.81 1.03 11.91 1.02 12.42
    3.19 1.35 2.78 1.44 2.36 1.59 1.93 1.89 1.68 2.18 1.52 2.54 1.25 3.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.76 2.06 1.35 3.15 1.09 6.90
    2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
    2.80 1.44 1.87 1.98 1.40 2.95 1.11 5.30 1.08 6.25
    2.78 1.44 2.28 1.63 1.77 2.07 1.48 2.65 1.35 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.89
    1.86 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
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