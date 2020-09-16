ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|4
|0.5
|2.
|Кучаев Константин
|4
|0.5
|3.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.25
|4.
|Дзагоев Алан
|1
|0.13
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.13
|6.
|Эджук Чидера
|1
|0.13
|7.
|Шкурин Илья
|1
|0.13
|8.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|9.
|Обляков Иван
|0
|0
|10.
|Фернандес Марио
|0
|0
|11.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.25
|2.
|Смолов Фёдор
|2
|0.25
|3.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.13
|4.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.13
|5.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.13
|6.
|Мурило Серкейра
|1
|0.13
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|4
|0
|2.
|Щенников Георгий
|2
|0
|3.
|Влашич Никола
|2
|0
|4.
|Бистрович Кристиян
|2
|0
|5.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|6.
|Тикнизян Наяир
|2
|0
|7.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|8.
|Карпов Вадим
|1
|0
|9.
|Фернандес Марио
|1
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|13.
|Обляков Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|3.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|6.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|7.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|9.
|Эдер Лопеш
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|12.
|Куликов Даниил
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|Локомотив Москва
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
63% (34)
Ничья
35.2% (19)
Локомотив Москва
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
84.91% (45)
Нет
15.09% (8)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
46.3% (25)
1:1 Ничья
29.6% (16)
1:0 ЦСКА Москва
13% (7)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|6.90
|1.08
|3.05
|1.36
|—
|—
|2.35
|1.64
|1.95
|1.91
|1.73
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.25
|3.90
|1.10
|7.10
|1.07
|7.40
|1.01
|13.00
|—
|—
|9.10
|1.07
|7.60
|1.09
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.79
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.26
|3.94
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.00
|—
|—
|6.89
|1.07
|5.81
|1.09
|3.22
|1.34
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.03
|—
|—
|1.43
|2.84
|1.29
|3.49
|1.11
|5.31
|1.09
|5.81
|1.03
|11.91
|1.02
|12.42
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.35
|2.78
|1.44
|2.36
|1.59
|1.93
|1.89
|1.68
|2.18
|1.52
|2.54
|—
|—
|1.25
|3.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—