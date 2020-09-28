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Химки
 
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Стадион:
Динамо Москва
Химки
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.38
2. Данилкин Егор 1 0.13
3. Трошечкин Александр 1 0.13
4. Ломовицкий Александр 1 0.13
5. Алиев Камран 1 0.13
6. Дядюн Владимир 0 0
7. Идову Брайн 0 0
8. Полярус Артём 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.25
2. Игбун Сильвестр 1 0.13
3. Ордец Иван 1 0.13
4. Шунич Тони 1 0.13
5. Комличенко Николай 1 0.13
6. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.13
7. Шиманьски Себастиан 0 0
8. Фомин Даниил 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Боженов Кирилл 3 1
2. Трошечкин Александр 4 0
3. Идову Брайн 2 1
4. Дядюн Владимир 3 0
5. Полярус Артём 3 0
6. Казанцев Данил 1 1
7. Мурнин Андрей 2 0
8. Тихий Дмитрий 2 0
9. Кухарчук Илья 1 0
10. Куат Исламбек 1 0
11. Корян Аршак 1 0
12. Ломовицкий Александр 1 0
13. Конате Мохамед II 1 0
14. Алиев Камран 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 4 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Комличенко Николай 1 1
4. Ордец Иван 2 0
5. Нжи Клинтон Муа 2 0
6. Филипп Максимилиан 2 0
7. Грулёв Вячеслав 2 0
8. Моро Никола 2 0
9. Евгеньев Роман 2 0
10. Слепов Сергей 2 0
11. Скопинцев Дмитрий 0 1
12. Шунин Антон 1 0
13. Плиев Заурбек 1 0
14. Игбун Сильвестр 1 0
15. Фомин Даниил 1 0
16. Шиманьски Себастиан 1 0
17. Лесовой Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 57.14% (4) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 0
 Динамо Москва 0 0 71.43% (5) 14.29% (1) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор
Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Химки 2:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион Динамо Москва 1:1 Химки Товарищеские матчи
Динамо Москва 2:1 Химки Кубок Химки 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Химки Премьер-лига Химки 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Химки Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2020, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 155
    Химки 6.5% (10)
    X 17.4% (27)
    Динамо Москва 76.1% (118)
    Все прогнозы
    3.46 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Динамо Москва
    4.90
    3.65
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.70 3.60 1.85
    4.90 3.60 1.84
    4.70 3.64 1.84
    4.16 3.42 1.93
    4.80 3.65 1.81

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.80 1.05 6.90 1.08 2.95 1.40 2.28 1.68 1.90 1.97 1.69 2.25 1.33 3.30 1.25 3.85 1.10 6.80 1.07 7.80 1.01 13.50
    7.80 1.04 6.65 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.72 2.26 1.34 3.30 1.22 3.88 1.07 7.00 1.05 7.60 1.01 17.75
    6.43 1.08 5.48 1.11 2.94 1.40 2.25 1.66 1.69 2.20 1.34 3.21 1.24 3.84 1.08 6.39 1.07 7.08
    3.12 1.38 2.73 1.49 2.32 1.65 1.92 1.95 1.69 2.24 1.51 2.65 1.23 4.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.11 1.35 3.50 1.09 7.30
    2.59 1.50 1.76 2.06 1.36 3.12 1.09 7.20 1.07 8.30
    2.63 1.49 1.74 2.12 1.35 3.16 1.09 6.04 1.07 7.29
    2.66 1.51 2.19 1.71 1.72 2.20 1.47 2.79 1.35 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.50 1.62 2.30 1.23 3.80
    3.52 1.30 2.30 1.62 1.58 2.38 1.20 4.55 1.14 5.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.79
    2.03 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.27
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    Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва

    Исход игры
    Химки
    6.5% (10)
    Ничья
    17.4% (27)
    Динамо Москва
    76.1% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.92% (47)
    Меньше
    69.08% (105)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (72)
    Нет
    52.63% (80)
    Популярный счёт
    0:1 Динамо Москва
    36.1% (56)
    1:2 Динамо Москва
    22.6% (35)
    1:1 Ничья
    16.1% (25)
    0:2 Динамо Москва
    12.9% (20)
    1:3 Динамо Москва
    3.9% (6)
    2:1 Химки
    2.6% (4)
    1:0 Химки
    2.6% (4)
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