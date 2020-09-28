Химки
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Стадион: Арена Химки
Динамо Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.38
|2.
|Данилкин Егор
|1
|0.13
|3.
|Трошечкин Александр
|1
|0.13
|4.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.13
|5.
|Алиев Камран
|1
|0.13
|6.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|7.
|Идову Брайн
|0
|0
|8.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.25
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.13
|3.
|Ордец Иван
|1
|0.13
|4.
|Шунич Тони
|1
|0.13
|5.
|Комличенко Николай
|1
|0.13
|6.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.13
|7.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|8.
|Фомин Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|2.
|Трошечкин Александр
|4
|0
|3.
|Идову Брайн
|2
|1
|4.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|5.
|Полярус Артём
|3
|0
|6.
|Казанцев Данил
|1
|1
|7.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|8.
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|9.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|10.
|Куат Исламбек
|1
|0
|11.
|Корян Аршак
|1
|0
|12.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|13.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|14.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|4
|1
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Комличенко Николай
|1
|1
|4.
|Ордец Иван
|2
|0
|5.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|6.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|7.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0
|8.
|Моро Никола
|2
|0
|9.
|Евгеньев Роман
|2
|0
|10.
|Слепов Сергей
|2
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|1
|12.
|Шунин Антон
|1
|0
|13.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|14.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|15.
|Фомин Даниил
|1
|0
|16.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|17.
|Лесовой Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|0
|Динамо Москва
|0
|0
|71.43% (5)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: + = -Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор
Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.80
|1.05
|6.90
|1.08
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.28
|1.68
|1.90
|1.97
|1.69
|2.25
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.25
|3.85
|1.10
|6.80
|1.07
|7.80
|1.01
|13.50
|7.80
|1.04
|6.65
|1.08
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.72
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.30
|1.22
|3.88
|1.07
|7.00
|1.05
|7.60
|1.01
|17.75
|6.43
|1.08
|5.48
|1.11
|2.94
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.34
|3.21
|1.24
|3.84
|1.08
|6.39
|1.07
|7.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.38
|2.73
|1.49
|2.32
|1.65
|1.92
|1.95
|1.69
|2.24
|1.51
|2.65
|—
|—
|1.23
|4.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва
Исход игры
Химки
6.5% (10)
Ничья
17.4% (27)
Динамо Москва
76.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
30.92% (47)
Меньше
69.08% (105)
Обе команды забьют
Да
47.37% (72)
Нет
52.63% (80)
Популярный счёт
0:1 Динамо Москва
36.1% (56)
1:2 Динамо Москва
22.6% (35)
1:1 Ничья
16.1% (25)
0:2 Динамо Москва
12.9% (20)
1:3 Динамо Москва
3.9% (6)
2:1 Химки
2.6% (4)
1:0 Химки
2.6% (4)
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