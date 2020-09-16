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Химки
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.38
2. Данилкин Егор 1 0.13
3. Трошечкин Александр 1 0.13
4. Ломовицкий Александр 1 0.13
5. Алиев Камран 1 0.13
6. Дядюн Владимир 0 0
7. Идову Брайн 0 0
8. Полярус Артём 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.25
2. Игбун Сильвестр 1 0.13
3. Ордец Иван 1 0.13
4. Шунич Тони 1 0.13
5. Комличенко Николай 1 0.13
6. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.13
7. Шиманьски Себастиан 0 0
8. Фомин Даниил 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Боженов Кирилл 3 1
2. Трошечкин Александр 4 0
3. Идову Брайн 2 1
4. Дядюн Владимир 3 0
5. Полярус Артём 3 0
6. Казанцев Данил 1 1
7. Мурнин Андрей 2 0
8. Тихий Дмитрий 2 0
9. Кухарчук Илья 1 0
10. Куат Исламбек 1 0
11. Корян Аршак 1 0
12. Ломовицкий Александр 1 0
13. Конате Мохамед II 1 0
14. Алиев Камран 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 4 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Комличенко Николай 1 1
4. Ордец Иван 2 0
5. Нжи Клинтон Муа 2 0
6. Филипп Максимилиан 2 0
7. Грулёв Вячеслав 2 0
8. Моро Никола 2 0
9. Евгеньев Роман 2 0
10. Слепов Сергей 2 0
11. Скопинцев Дмитрий 0 1
12. Шунин Антон 1 0
13. Плиев Заурбек 1 0
14. Игбун Сильвестр 1 0
15. Фомин Даниил 1 0
16. Шиманьски Себастиан 1 0
17. Лесовой Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 57.14% (4) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 0
 Динамо Москва 0 0 71.43% (5) 14.29% (1) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор
Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Химки 2:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион Динамо Москва 1:1 Химки Товарищеские матчи
Динамо Москва 2:1 Химки Кубок Химки 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Химки Премьер-лига Химки 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Химки Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2020, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Химки 8.1% (6)
    X 20.3% (15)
    Динамо Москва 71.6% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Динамо Москва
    4.60
    3.45
    1.95
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.35 3.45 1.95
    4.60 3.30 1.93
    4.30 3.40 1.95
    4.16 3.42 1.93
    4.53 3.41 1.92

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.40 1.05 6.20 1.11 2.85 1.42 2.18 1.73 1.84 2.03 1.65 2.33 1.30 3.50 1.22 4.30 1.07 7.50 1.05 8.20 1.01 14.50
    7.10 1.06 6.00 1.10 2.78 1.43 2.14 1.70 1.67 2.41 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 8.10 1.04 7.90 1.01 17.75
    6.43 1.08 5.48 1.11 2.94 1.40 2.25 1.66 1.69 2.20 1.34 3.21 1.24 3.84 1.08 6.39 1.07 7.08
    2.94 1.40 2.57 1.51 2.17 1.69 1.82 2.01 1.62 2.31 1.45 2.74 1.21 4.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.68 2.18 1.33 3.25 1.07 7.70
    2.53 1.52 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50 1.06 8.90
    2.63 1.49 1.74 2.12 1.35 3.16 1.09 6.04 1.07 7.29
    2.62 1.49 2.15 1.71 1.66 2.23 1.42 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.63 1.52 2.44 1.18 4.50
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.77
    2.03 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
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    Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва

    Исход игры
    Химки
    8.1% (6)
    Ничья
    20.3% (15)
    Динамо Москва
    71.6% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.36% (28)
    Меньше
    61.64% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    57.53% (42)
    Нет
    42.47% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    29.7% (22)
    0:1 Динамо Москва
    29.7% (22)
    1:1 Ничья
    18.9% (14)
    0:2 Динамо Москва
    8.1% (6)
    2:1 Химки
    4.1% (3)
    1:0 Химки
    4.1% (3)
    1:3 Динамо Москва
    2.7% (2)
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