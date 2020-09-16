Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.38
|2.
|Данилкин Егор
|1
|0.13
|3.
|Трошечкин Александр
|1
|0.13
|4.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.13
|5.
|Алиев Камран
|1
|0.13
|6.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|7.
|Идову Брайн
|0
|0
|8.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.25
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.13
|3.
|Ордец Иван
|1
|0.13
|4.
|Шунич Тони
|1
|0.13
|5.
|Комличенко Николай
|1
|0.13
|6.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.13
|7.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|8.
|Фомин Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|2.
|Трошечкин Александр
|4
|0
|3.
|Идову Брайн
|2
|1
|4.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|5.
|Полярус Артём
|3
|0
|6.
|Казанцев Данил
|1
|1
|7.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|8.
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|9.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|10.
|Куат Исламбек
|1
|0
|11.
|Корян Аршак
|1
|0
|12.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|13.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|14.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|4
|1
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Комличенко Николай
|1
|1
|4.
|Ордец Иван
|2
|0
|5.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|6.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|7.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0
|8.
|Моро Никола
|2
|0
|9.
|Евгеньев Роман
|2
|0
|10.
|Слепов Сергей
|2
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|1
|12.
|Шунин Антон
|1
|0
|13.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|14.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|15.
|Фомин Даниил
|1
|0
|16.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|17.
|Лесовой Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|0
|Динамо Москва
|0
|0
|71.43% (5)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +10 =4 -6Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор
Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.05
|6.20
|1.11
|2.85
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.73
|1.84
|2.03
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.22
|4.30
|1.07
|7.50
|1.05
|8.20
|1.01
|14.50
|7.10
|1.06
|6.00
|1.10
|2.78
|1.43
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.41
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.22
|4.10
|1.06
|8.10
|1.04
|7.90
|1.01
|17.75
|6.43
|1.08
|5.48
|1.11
|2.94
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.34
|3.21
|1.24
|3.84
|1.08
|6.39
|1.07
|7.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|2.57
|1.51
|2.17
|1.69
|1.82
|2.01
|1.62
|2.31
|1.45
|2.74
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва
Исход игры
Химки
8.1% (6)
Ничья
20.3% (15)
Динамо Москва
71.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (28)
Меньше
61.64% (45)
Обе команды забьют
Да
57.53% (42)
Нет
42.47% (31)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
29.7% (22)
0:1 Динамо Москва
29.7% (22)
1:1 Ничья
18.9% (14)
0:2 Динамо Москва
8.1% (6)
2:1 Химки
4.1% (3)
1:0 Химки
4.1% (3)
1:3 Динамо Москва
2.7% (2)
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