Фиорентина
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Артемио Франки
Сампдория
22
Йосида
Майя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Дуту ЭдуардЗащитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.67
|2.
|Кьеза Федерико
|1
|0.33
|3.
|Куаме Кристиан
|1
|0.33
|4.
|Рибери Франк
|0
|0
|5.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|1
|0.33
|2.
|Коллей Омар
|1
|0.33
|3.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|4.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|3.
|Миленкович Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|2
|0
|2.
|Рамирес Гастон
|1
|0
|3.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Сампдория
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана
Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория
Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Сампдория Кубок Фиорентина 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Сампдория 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Сампдория Серия A Фиорентина 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Фиорентина Серия A Сампдория 2:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.60
|1.24
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.05
|1.60
|2.17
|1.74
|1.90
|2.27
|—
|—
|1.48
|2.45
|1.29
|3.60
|1.22
|4.30
|1.08
|6.90
|1.07
|7.60
|13.00
|1.00
|12.50
|1.00
|4.80
|1.18
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.55
|2.39
|1.22
|3.90
|1.15
|4.60
|1.05
|7.30
|1.05
|7.40
|—
|—
|—
|—
|4.76
|1.22
|—
|—
|2.68
|1.52
|2.37
|1.65
|2.10
|1.81
|1.83
|2.09
|1.63
|2.40
|1.51
|2.71
|—
|—
|1.19
|5.26
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Сампдория
Исход игры
Фиорентина
93.8% (137)
Ничья
6.2% (9)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52.1% (76)
2:0 Фиорентина
14.4% (21)
1:0 Фиорентина
12.3% (18)
3:1 Фиорентина
7.5% (11)
1:1 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Фиорентина
2.1% (3)
3:2 Фиорентина
1.4% (2)
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