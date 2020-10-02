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Фиорентина
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Сампдория
0' 14'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
17
Чеккерини
Федерико
22
Касерес
Мартин
25
Кьеза
Федерико
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
11
Куаме
Кристиан
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
22
Йосида
Майя
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
38
Дамсгор
Миккель
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
Фиорентина
3-5-2
Сампдория
4-4-1-1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 2 0.67
2. Кьеза Федерико 1 0.33
3. Куаме Кристиан 1 0.33
4. Рибери Франк 0 0
5. Бонавентура Джакомо 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 1 0.33
2. Коллей Омар 1 0.33
3. Кандрева Антонио 0 0
4. Бонаццоли Федерико 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 2 0
2. Бираги Кристиано 1 0
3. Миленкович Никола 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 2 0
2. Рамирес Гастон 1 0
3. Ауджелло Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Сампдория 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана
Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория
Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сампдория 1:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сампдория Серия A Фиорентина 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Фиорентина Серия A
Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Сампдория Кубок Фиорентина 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Фиорентина 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Фиорентина Серия A Сампдория 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Сампдория Серия A Фиорентина 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Фиорентина Серия A Сампдория 2:0 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Фиорентина 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Сампдория 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы 146
Фиорентина 93.8% (137)
X 6.2% (9)
Сампдория 0% (0)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Сампдория
1.78
4.20
5.65
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.62 4.20 4.40
1.67 4.15 5.65
1.78 4.15 4.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 4.60 1.24 3.90 1.25 2.05 1.60 2.17 1.74 1.90 2.27 1.48 2.45 1.29 3.60 1.22 4.30 1.08 6.90 1.07 7.60
13.00 1.00 12.50 1.00 4.80 1.18 3.95 1.25 2.46 1.61 1.83 1.98 1.55 2.39 1.22 3.90 1.15 4.60 1.05 7.30 1.05 7.40
4.76 1.22 2.68 1.52 2.37 1.65 2.10 1.81 1.83 2.09 1.63 2.40 1.51 2.71 1.19 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.90 1.90 1.40 2.90 1.21 4.50
3.68 1.28 2.38 1.59 1.62 2.30 1.19 4.75 1.13 5.85
3.32 1.37 2.99 1.44 2.36 1.65 1.81 2.12 1.57 2.56 1.38 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.00 1.76 1.49 2.50 1.27 3.70
5.00 1.17 3.60 1.29 1.92 1.89 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.31
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Сампдория

Исход игры
Фиорентина
93.8% (137)
Ничья
6.2% (9)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52.1% (76)
2:0 Фиорентина
14.4% (21)
1:0 Фиорентина
12.3% (18)
3:1 Фиорентина
7.5% (11)
1:1 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Фиорентина
2.1% (3)
3:2 Фиорентина
1.4% (2)
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