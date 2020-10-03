Сассуоло
2:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Кротоне
1:0
19' ГолБерарди Доменико
24' Желтая карточкаКирикеш Влад
1:1
49' ПенальтиСими Нванкво
2:1
58' ПенальтиКапуто Франческо
61' Желтая карточкаСими Нванкво
64' Желтая карточкаМагальян Лисандро
65' Желтая карточкаЧигарини Лука
75' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
34
Марроне
Лука
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
24'
49'
1:1
58'
2:1
61'
65'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.67
|2.
|Берарди Доменико
|2 (1)
|0.67
|3.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.33
|4.
|Джуричич Филип
|1
|0.33
|5.
|Бурабия Мехди
|1
|0.33
|6.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.33
|2.
|Сими Нванкво
|1 (1)
|0.33
|3.
|Молина Сальваторе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Джуричич Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|1
|0
|2.
|Марроне Лука
|1
|0
|3.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|4.
|Магальян Лисандро
|1
|0
|5.
|Сими Нванкво
|1
|0
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|Кротоне
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа
Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне
Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|10.50
|1.03
|12.00
|1.01
|7.00
|1.09
|4.40
|1.21
|—
|—
|2.04
|1.77
|2.18
|1.73
|2.06
|1.83
|1.80
|2.08
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.35
|3.25
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.11
|6.20
|1.03
|12.00
|1.02
|11.50
|12.75
|1.00
|14.00
|1.00
|4.95
|1.16
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.68
|1.53
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.18
|—
|—
|1.34
|3.04
|—
|—
|1.19
|4.00
|1.07
|6.65
|1.07
|6.40
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.15
|—
|—
|2.77
|1.47
|2.21
|1.71
|1.93
|1.96
|1.61
|2.41
|1.45
|2.86
|2.01
|1.88
|1.65
|2.33
|1.29
|3.73
|1.71
|2.22
|1.16
|5.63
|—
|—
|1.12
|6.99
|—
|—
Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Кротоне
Исход игры
Сассуоло
91.7% (143)
Ничья
6.4% (10)
Кротоне
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
43.42% (66)
Нет
56.58% (86)
Популярный счёт
2:0 Сассуоло
30.8% (48)
1:0 Сассуоло
22.4% (35)
2:1 Сассуоло
19.2% (30)
3:1 Сассуоло
12.8% (20)
1:1 Ничья
5.8% (9)
4:1 Сассуоло
1.9% (3)
3:0 Сассуоло
1.3% (2)
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