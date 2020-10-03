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  3. Италия
Сассуоло
2:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
19' Гол
Берарди Доменико
24' Желтая карточка
Кирикеш Влад
1:1
49' Пенальти
Сими Нванкво
2:1
58' Пенальти
Капуто Франческо
61' Желтая карточка
Сими Нванкво
64' Желтая карточка
Магальян Лисандро
65' Желтая карточка
Чигарини Лука
75' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
81'
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
73
Локателли
Мануэль
68
Бурабия
Мехди
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
8
Чигарини
Лука
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
Сассуоло
4-2-3-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

19'
Берарди Доменико
(Дефрель Грегоре)
1:0
24'
Кирикеш Влад
 
34'
Айхан Кан
Кирикеш Влад
 
49'
1:1
Сими Нванкво
53'
Кирьякопулос Георгиос
Мюлдюр Мерт
 
53'
Обьянг Педро
Бурабия Мехди
 
58'
Капуто Франческо
2:1
61'
 
Сими Нванкво
64'
 
Магальян Лисандро
65'
 
Чигарини Лука
75'
Кирьякопулос Георгиос
 
77'
 
Гомельт Томислав
Чигарини Лука
77'
 
Драгус Денис
Вулич Милош

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 2 (1) 0.67
2. Берарди Доменико 2 (1) 0.67
3. Дефрель Грегоре 1 0.33
4. Джуричич Филип 1 0.33
5. Бурабия Мехди 1 0.33
6. Феррари Джанмарко 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 1 0.33
2. Сими Нванкво 1 (1) 0.33
3. Молина Сальваторе 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Джуричич Филип 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 1 0
2. Марроне Лука 1 0
3. Маццотта Антонио 1 0
4. Магальян Лисандро 1 0
5. Сими Нванкво 1 0
6. Молина Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 20% (1) 0 0 0 40% (2) 40% (2)
 Кротоне 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа
Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне
Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Кротоне 4:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Кротоне Серия A
Кротоне 2:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:1 Кротоне Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Сассуоло Серия B Кротоне 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 2:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Кротоне 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 156
Сассуоло 91.7% (143)
X 6.4% (10)
Кротоне 1.9% (3)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Кротоне
2.30
5.70
6.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 4.90 19.00
1.18 5.70 29.00
1.54 5.15 6.05
1.18 6.10 39.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 12.00 1.01 7.00 1.09 4.40 1.21 2.04 1.77 2.18 1.73 2.06 1.83 1.80 2.08 2.22 1.65 1.35 3.25 1.08 7.77 1.11 6.20 1.03 12.00 1.02 11.50
12.75 1.00 14.00 1.00 4.95 1.16 4.45 1.21 2.68 1.53 2.01 1.80 1.65 2.18 1.34 3.04 1.19 4.00 1.07 6.65 1.07 6.40 1.00 11.00
5.80 1.15 2.77 1.47 2.21 1.71 1.93 1.96 1.61 2.41 1.45 2.86 2.01 1.88 1.65 2.33 1.29 3.73 1.71 2.22 1.16 5.63 1.12 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 2.55 1.52 1.25 3.90 1.25 3.95 1.06 8.80
3.95 1.25 2.68 1.49 1.68 2.20 1.28 3.64 1.16 5.25
3.24 1.39 2.57 1.56 1.92 1.99 1.39 3.12 1.22 4.58 1.36 3.28 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.08 1.70 1.57 2.35 1.35 3.10
5.05 1.17 3.95 1.25 2.03 1.79 1.56 2.48 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Кротоне

Исход игры
Сассуоло
91.7% (143)
Ничья
6.4% (10)
Кротоне
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
43.42% (66)
Нет
56.58% (86)
Популярный счёт
2:0 Сассуоло
30.8% (48)
1:0 Сассуоло
22.4% (35)
2:1 Сассуоло
19.2% (30)
3:1 Сассуоло
12.8% (20)
1:1 Ничья
5.8% (9)
4:1 Сассуоло
1.9% (3)
3:0 Сассуоло
1.3% (2)
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