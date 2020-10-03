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Сассуоло
4:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
19' Гол
Берарди Доменико
24' Желтая карточка
Кирикеш Влад
1:1
49' Пенальти
Сими Нванкво
57' Желтая карточка
Сими Нванкво
2:1
58' Пенальти
Капуто Франческо
64' Желтая карточка
Магальян Лисандро
65' Желтая карточка
Чигарини Лука
75' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
3:1
85' Гол
Капуто Франческо
4:1
90' Гол
Локателли Мануэль
90'+6
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
73
Локателли
Мануэль
68
Бурабия
Мехди
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
8
Чигарини
Лука
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
Сассуоло
4-2-3-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

19'
Берарди Доменико
(Дефрель Грегоре)
1:0
24'
Кирикеш Влад
 
34'
Айхан Кан
Кирикеш Влад
 
49'
1:1
Сими Нванкво
53'
Кирьякопулос Георгиос
Мюлдюр Мерт
 
53'
Обьянг Педро
Бурабия Мехди
 
57'
 
Сими Нванкво
58'
Капуто Франческо
2:1
64'
 
Магальян Лисандро
65'
 
Чигарини Лука
75'
Кирьякопулос Георгиос
 
77'
 
Гомельт Томислав
Чигарини Лука
77'
 
Драгус Денис
Вулич Милош
84'
 
Рисполи Андреа
Перейра Педру II
85'
Капуто Франческо
(Берарди Доменико)
3:1
89'
Траоре Хамед
Джуричич Филип
 
89'
Пелузо Федерико
Дефрель Грегоре
 
90'
Локателли Мануэль
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 3 (1) 1
2. Берарди Доменико 2 (1) 0.67
3. Дефрель Грегоре 1 0.33
4. Джуричич Филип 1 0.33
5. Бурабия Мехди 1 0.33
6. Локателли Мануэль 1 0.33
7. Феррари Джанмарко 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 1 0.33
2. Сими Нванкво 1 (1) 0.33
3. Молина Сальваторе 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Кирьякопулос Георгиос 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 1 0
2. Марроне Лука 1 0
3. Маццотта Антонио 1 0
4. Магальян Лисандро 1 0
5. Сими Нванкво 1 0
6. Молина Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4)
 Кротоне 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа
Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне
Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Кротоне 4:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Кротоне Серия A
Кротоне 2:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:1 Кротоне Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Сассуоло Серия B Кротоне 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 156
Сассуоло 91.7% (143)
X 6.4% (10)
Кротоне 1.9% (3)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.18 5.70 29.00
1.54 5.15 6.05
1.18 6.10 39.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 12.00 1.01 7.00 1.09 4.40 1.21 2.04 1.77 2.18 1.73 2.06 1.83 1.80 2.08 2.22 1.65 1.35 3.25 1.08 7.77 1.11 6.20 1.03 12.00 1.02 11.50
12.75 1.00 14.00 1.00 4.95 1.16 4.45 1.21 2.68 1.53 2.01 1.80 1.65 2.18 1.34 3.04 1.19 4.00 1.07 6.65 1.07 6.40 1.00 11.00
5.80 1.15 2.77 1.47 2.21 1.71 1.93 1.96 1.61 2.41 1.45 2.86 2.01 1.88 1.65 2.33 1.29 3.73 1.71 2.22 1.16 5.63 1.12 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 2.55 1.52 1.25 3.90 1.25 3.95 1.06 8.80
3.95 1.25 2.68 1.49 1.68 2.20 1.28 3.64 1.16 5.25
3.24 1.39 2.57 1.56 1.92 1.99 1.39 3.12 1.22 4.58 1.36 3.28 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.08 1.70 1.57 2.35 1.35 3.10
5.05 1.17 3.95 1.25 2.03 1.79 1.56 2.48 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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Прогнозы на матч Сассуоло 4:1 Кротоне

Исход игры
Сассуоло
91.7% (143)
Ничья
6.4% (10)
Кротоне
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
43.42% (66)
Нет
56.58% (86)
Популярный счёт
2:0 Сассуоло
30.8% (48)
1:0 Сассуоло
22.4% (35)
2:1 Сассуоло
19.2% (30)
3:1 Сассуоло
12.8% (20)
1:1 Ничья
5.8% (9)
4:1 Сассуоло
1.9% (3)
3:0 Сассуоло
1.3% (2)
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