VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Сассуоло

47' Хорошую попытку сделал Жуниор Мессиас. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали

46' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

42' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хорошую попытку сделал Вулич Милош . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Кротоне

39' Айхан Кан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Кротоне

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Матч возобновлен

34' Кирикеш Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Жуниор Мессиас из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

32' Жуниор Мессиас из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...

31' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

29' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Кротоне

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Сассуоло

26' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

25' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Феррари Джанмарко из команды Сассуоло

25' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' После штрафного удара,который нанес Чигарини Лука мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

24' Кирикеш Влад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Удар от ворот произведет Сассуоло

21' Мюлдюр Мерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Г О О О О Л - Берарди Доменико изменил счет на табло!

18' Жуниор Мессиас бьет со штрафного в створ, но Консильи Андреа держит все под контролем

17' Локателли Мануэль наказан за толчок Жуниор Мессиас

16' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вулич Милош из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

11' Плохо сыграл Кирикеш Влад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Молина Сальваторе делает скидку назад вдоль ворот

11' Локателли Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Чигарини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Чигарини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля