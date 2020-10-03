Сассуоло
4:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Кротоне
1:0
19' ГолБерарди Доменико
24' Желтая карточкаКирикеш Влад
1:1
49' ПенальтиСими Нванкво
57' Желтая карточкаСими Нванкво
2:1
58' ПенальтиКапуто Франческо
64' Желтая карточкаМагальян Лисандро
65' Желтая карточкаЧигарини Лука
75' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
3:1
85' ГолКапуто Франческо
4:1
90' ГолЛокателли Мануэль
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
34
Марроне
Лука
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
24'
49'
1:1
57'
58'
2:1
65'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|3 (1)
|1
|2.
|Берарди Доменико
|2 (1)
|0.67
|3.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.33
|4.
|Джуричич Филип
|1
|0.33
|5.
|Бурабия Мехди
|1
|0.33
|6.
|Локателли Мануэль
|1
|0.33
|7.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.33
|2.
|Сими Нванкво
|1 (1)
|0.33
|3.
|Молина Сальваторе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Джуричич Филип
|1
|0
|3.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|1
|0
|2.
|Марроне Лука
|1
|0
|3.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|4.
|Магальян Лисандро
|1
|0
|5.
|Сими Нванкво
|1
|0
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|Кротоне
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа
Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне
Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|10.50
|1.03
|12.00
|1.01
|7.00
|1.09
|4.40
|1.21
|—
|—
|2.04
|1.77
|2.18
|1.73
|2.06
|1.83
|1.80
|2.08
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.35
|3.25
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.11
|6.20
|1.03
|12.00
|1.02
|11.50
|12.75
|1.00
|14.00
|1.00
|4.95
|1.16
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.68
|1.53
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.18
|—
|—
|1.34
|3.04
|—
|—
|1.19
|4.00
|1.07
|6.65
|1.07
|6.40
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.15
|—
|—
|2.77
|1.47
|2.21
|1.71
|1.93
|1.96
|1.61
|2.41
|1.45
|2.86
|2.01
|1.88
|1.65
|2.33
|1.29
|3.73
|1.71
|2.22
|1.16
|5.63
|—
|—
|1.12
|6.99
|—
|—
Прогнозы на матч Сассуоло 4:1 Кротоне
Исход игры
Сассуоло
91.7% (143)
Ничья
6.4% (10)
Кротоне
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
43.42% (66)
Нет
56.58% (86)
Популярный счёт
2:0 Сассуоло
30.8% (48)
1:0 Сассуоло
22.4% (35)
2:1 Сассуоло
19.2% (30)
3:1 Сассуоло
12.8% (20)
1:1 Ничья
5.8% (9)
4:1 Сассуоло
1.9% (3)
3:0 Сассуоло
1.3% (2)
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