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  3. Италия
Удинезе
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Рома
0' 16'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
5
Оуведжан
Томас
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
24
Кумбулла
Мараш
18
Сантон
Давиде
7
Пеллегрини
Лоренцо
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
Удинезе
3-5-2
Рома
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 2 (1) 0.67
2. Мхитарян Генрих 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 1 0
2. Кумбулла Мараш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 0 0 0 0 0
 Рома 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II
Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома
Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Рома 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Рома Серия A Рома 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Серия A
Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Рома 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Удинезе 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • 18'
    Спинаццола слева прострелил к воротам. Мхитарян находился на ударной позиции, но защитники "Удинезе" сыграли самоотверженно и мяч из штрафной площади вынесли.
  • 17'
    Ибаньес на правом фланге выиграл забег у Ласаньи и не позволил сопернику выйти один на один с голкипером.
  • 16'
    Ласанья справа обыграл Ибаньеса, но навес исполнил за ворота.
  • Фол, нарушение
    15'
    Джеко на левом фланге атаки отмахнулся от Де Пауля. Пока обошлось без жёлтой карточки.
  • 14'
    Окака справа вошёл в штрафную площадь и пробил точно в Миранте.
  • 13'
    Пеллегрини слева со штрафного пробил в стенку. После рикошета хозяева выбили мяч на противоположный фланг.
  • Угловой
    12'
    Разыграли гости угловой удар. Арслан у угла штрафной площади сбил Педро.
  • 11'
    Прострел Спинацциолы слева к воротам прервал Бекао. Гости заработали первый угловой удар в матче.
  • 10'
    У Де Пауля не получилась подача справа. Мяч улетел за ворота.
  • Фол, нарушение
    9'
    Пеллегрини в чужой штрафной площади завалил на газон Самира.
  • 8'
    Пеллегрини слева со штрафного навесил на дальнюю штангу. Скидка к воротам у римлян не прошла.
  • Фол, нарушение
    7'
    Де Пауль на фланге толкнул в спину Пеллегрини.
  • 6'
    Джеко по центру исполнил неточный заброс вперёд на Педро. Мяч прилетел в руки Муссо.
  • Офсайд
    5'
    Окака оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    4'
    Манчини у центрального круга сбил Перейру.
  • 3'
    Кумбулла в центре поля завалил на газон Окака.
  • 2'
    "Удинезе" играет в чёрно-белых футболках и белых трусах, "Рома"- в бордовой форме с разноцветными полосами на груди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Дачия-Арене"!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.15 3.50 1.90
4.30 3.60 1.89
4.95 3.86 1.95
4.38 3.71 1.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 3.25 1.33 2.52 1.52 1.80 2.00 1.92 1.95 1.42 2.85 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.80 1.06 8.60 1.05 9.20
12.00 1.00 11.00 1.02 4.40 1.20 3.52 1.30 2.20 1.82 1.70 2.17 1.44 2.70 1.19 4.15 1.13 4.75 1.03 8.70
4.43 1.24 2.61 1.55 2.19 1.75 1.95 1.95 1.69 2.28 1.54 2.62 1.44 2.93 1.17 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.19 5.10
3.45 1.31 2.24 1.65 1.53 2.43 1.19 4.40 1.13 5.95
3.42 1.36 2.88 1.47 2.26 1.70 1.76 2.18 1.54 2.64 1.36 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.41 3.00
4.70 1.19 3.30 1.33 1.84 1.96 1.42 2.88 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Рома

Исход игры
Удинезе
3.1% (5)
Ничья
7.5% (12)
Рома
89.4% (144)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (99)
Меньше
36.94% (58)
Обе команды забьют
Да
68.79% (108)
Нет
31.21% (49)
Популярный счёт
1:2 Рома
50.3% (81)
0:2 Рома
14.9% (24)
0:1 Рома
13.7% (22)
1:1 Ничья
6.8% (11)
1:3 Рома
6.8% (11)
2:1 Удинезе
2.5% (4)
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