Окака справа вошёл в штрафную площадь и пробил точно в Миранте.

Джеко на левом фланге атаки отмахнулся от Де Пауля. Пока обошлось без жёлтой карточки.

Ласанья справа обыграл Ибаньеса, но навес исполнил за ворота.

Ибаньес на правом фланге выиграл забег у Ласаньи и не позволил сопернику выйти один на один с голкипером.

Спинаццола слева прострелил к воротам. Мхитарян находился на ударной позиции, но защитники "Удинезе" сыграли самоотверженно и мяч из штрафной площади вынесли.

13' Пеллегрини слева со штрафного пробил в стенку. После рикошета хозяева выбили мяч на противоположный фланг.

12' Разыграли гости угловой удар. Арслан у угла штрафной площади сбил Педро.

11' Прострел Спинацциолы слева к воротам прервал Бекао. Гости заработали первый угловой удар в матче.

10' У Де Пауля не получилась подача справа. Мяч улетел за ворота.

9' Пеллегрини в чужой штрафной площади завалил на газон Самира.

8' Пеллегрини слева со штрафного навесил на дальнюю штангу. Скидка к воротам у римлян не прошла.

7' Де Пауль на фланге толкнул в спину Пеллегрини.

6' Джеко по центру исполнил неточный заброс вперёд на Педро. Мяч прилетел в руки Муссо.

5' Окака оказался в офсайде.

4' Манчини у центрального круга сбил Перейру.

3' Кумбулла в центре поля завалил на газон Окака.

2' "Удинезе" играет в чёрно-белых футболках и белых трусах, "Рома"- в бордовой форме с разноцветными полосами на груди.