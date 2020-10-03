Удинезе
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Дачия-Арена
Рома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|2.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Рома
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II
Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Рома
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.90
|1.03
|3.25
|1.33
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.80
|2.00
|1.92
|1.95
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.12
|6.10
|1.10
|6.80
|1.06
|8.60
|1.05
|9.20
|12.00
|1.00
|11.00
|1.02
|4.40
|1.20
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.20
|1.82
|—
|—
|1.70
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.19
|4.15
|1.13
|4.75
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.43
|1.24
|—
|—
|2.61
|1.55
|2.19
|1.75
|1.95
|1.95
|1.69
|2.28
|1.54
|2.62
|1.44
|2.93
|—
|—
|1.17
|5.77
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Рома
Исход игры
Удинезе
3.1% (5)
Ничья
7.5% (12)
Рома
89.4% (144)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (99)
Меньше
36.94% (58)
Обе команды забьют
Да
68.79% (108)
Нет
31.21% (49)
Популярный счёт
1:2 Рома
50.3% (81)
0:2 Рома
14.9% (24)
0:1 Рома
13.7% (22)
1:1 Ничья
6.8% (11)
1:3 Рома
6.8% (11)
2:1 Удинезе
2.5% (4)
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