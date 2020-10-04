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Локомотив Москва
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Химки
0'
9' Желтая карточка
Данилкин Егор
1:0
25' Гол
Лисакович Виталий
40'
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
11
Миранчук
Антон
37
Магкеев
Станислав
7
Крыховяк
Гжегож
20
Игнатьев
Владислав
19
Эдер
Лопеш
88
Лисакович
Виталий
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
4
Идову
Брайн
18
Липовой
Данил
87
Боженов
Кирилл
88
Дядюн
Владимир
33
Гапон
Евгений
5
Трошечкин
Александр
44
Кухарчук
Илья
20
Куат
Исламбек
Локомотив Москва
4-4-2
Химки
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.3
2. Миранчук Алексей 2 0.2
3. Миранчук Антон 1 (1) 0.1
4. Лисакович Виталий 1 0.1
5. Крыховяк Гжегож 1 0.1
6. Баринов Дмитрий 1 0.1
7. Мурило Серкейра 1 0.1
8. Рыбчинский Дмитрий 0 0
9. Чорлука Ведран 0 0
10. Живоглядов Дмитрий 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.3
2. Ломовицкий Александр 2 0.2
3. Данилкин Егор 1 0.1
4. Трошечкин Александр 1 0.1
5. Алиев Камран 1 0.1
6. Дядюн Владимир 0 0
7. Идову Брайн 0 0
8. Полярус Артём 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Гилерме Маринато 3 0
3. Крыховяк Гжегож 3 0
4. Баринов Дмитрий 3 0
5. Жемалетдинов Рифат 3 0
6. Эдер Лопеш 3 0
7. Чорлука Ведран 2 0
8. Игнатьев Владислав 2 0
9. Живоглядов Дмитрий 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Химки
# Игрок      
1. Идову Брайн 3 1
2. Боженов Кирилл 3 1
3. Трошечкин Александр 4 0
4. Дядюн Владимир 3 0
5. Тихий Дмитрий 3 0
6. Полярус Артём 3 0
7. Казанцев Данил 1 1
8. Мурнин Андрей 2 0
9. Кухарчук Илья 2 0
10. Куат Исламбек 2 0
11. Данилкин Егор 2 0
12. Корян Аршак 1 0
13. Ломовицкий Александр 1 0
14. Конате Мохамед II 1 0
15. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2)
 Химки 0 62.5% (5) 12.5% (1) 25% (2) 0 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки
Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Химки 0:3 Локомотив Москва Кубок Химки 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Химки Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Химки Премьер-лига
Химки 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
4. Локомотив Москва 1:0 Заявка 10 5 3 2 10 - 6 18
5. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
6. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки 0:1 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • 42'
    Но и "Локомотив" свежим сейчас назвать сложно. При потере мяча москвичи не работают сразу в прессинге, а просто возвращаются на свою половину поля.
  • 41'
    В концовке тайма "Химки" снова всем составом обосновались на своей трети поля. Видимо, подмосковная команда уже изрядно подустала.
  • 40'
    Заброс из глубины поля следовал на левый край штрафной площади гостей, куда устремлялся Миранчук, но мяч сыграл более мощный Тихий.
  • 39'
    Живоглядов подключился в атаку хозяев по правому флангу, но выполнить прострельную передачу ему не позволили, и в итоге мяч от игрока "Локомотива" ушёл за лицевую линию.
  • 38'
    Совсем ничего конструктивного у химчан не получается в первом тайме. Пока что они могут рассчитывать только на стандартные положения.
  • Угловой
    37'
    Угловой на левом фланге заработали гости. Последовала подача мяча в центр штрафной площади, но защитникам "Локомотива" удалось выбить снаряд к центральному кругу.
  • Замена
    36'
    Вынужденная замена в составе "Локомотива": вместо травмированного Ведрана Чорлуки на поле вышел Даниил Куликов.
  • Травма, повреждение
    35'
    Без контакта с соперником получил травму Чорлука, но, похоже, она весьма серьёзная. Замена требуется хорватскому ветерану.
  • Травма, повреждение
    34'
    Снова возникли проблемы с одним из игроков "Локомотива", и арбитру опять приходится вызывать медбригаду московского клуба. Чорлука лежит на газоне.
  • 33'
    Миранчук на левом фланге немного покачал двух защитников, после чего выполнил безадресный навес на дальний край штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    32'
    Лисакович попытался обокрасть соперника в центре поля, но не смог этого сделать без нарушения правил. Тут же извинился нападающий перед пострадавшим и арбитром.
  • Фол, нарушение
    31'
    Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали гости. Следовала подача в центр штрафной площади, но там в воздухе надёжно отыграли защитники "Локомотива".
  • Травма, повреждение
    30'
    Повреждение в одном из игровых стыков получил Живоглядов. Ему оказывается медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    29'
    Миранчук пытался прорваться на левый край чужой штрафной площади, но не вышло, после чего Антон нарушил правила.
  • 28'
    Гости сразу же пытаются прибавить в темпе и сменить оборонительную тактику на атакующую. Это им будет непросто сделать, так как "Локомотив" не будет сейчас добровольно играть в защите на удержание счёта.
  • Видеоповтор
    27'
    Некоторые из химчан считали, что Лисакович был в офсайде в предыдущем эпизоде, но на штанге в голевом моменте стоял Кухарчук, так что гол был забит по правилам.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виталий Лисакович!!!
    Подача углового последовала в гущу футболистов, из которой мяч удалось кому-то скинуть на дальнюю штангу, где головой мяч в сетку ворот переправил Лисакович.
  • Угловой
    26'
    С левого фланга от Миранчука прошла точная подача в штрафную площадку на Эдера, который неумело обработал мяч, но тут же вступил в отбор, заработав угловой для своей команды.
  • 25'
    Затяжную позиционную атаку провели хозяева поля, которая заканчивалась прострельной передачей с правого фланга в штрафную площадку, но там чётко разобрались в ситуации защитники "Химок".
  • Опасный момент
    24'
    Левым флангом провели атаку москвичи, откуда следовала подача на дальний край вратарской площади, куда забегал Игнатьев, но под прессингом опекуна Владиславу не удалось поймать мяч для удара с лёту.
  • 23'
    Кухарчук впервые попытался пробить по воротам "Локо", разряжая пушку с дальней дистанции, но выстрел на себя принял один из защитников.
  • 22'
    Крыховяк снова сплоховал с пасов, разгоняя быструю контратаку своей команды. Потеряли мяч хозяева по вине польского легионера.
  • 21'
    С правого фланга прошла длинная диагональная подача в центр штрафной площади гостей, откуда в борьбе Лисаковичу удалось пробить головой, но далековато от створа ворот мяч полетел.
  • 20'
    Начали работать в высоком командном прессинге химчане в последние минуты, и у "железнодорожников" теперь начали возникать проблемы с переходом центра поля.
  • 19'
    Рыбус по левому краю подключился в атаку, и решил нанести дальний удар по воротам. Неподготовленным он был, поэтому мяч ушёл значительно правее цели.
  • Офсайд
    18'
    Заброс на Кухарчука следовал у гостей на левый фланг атаки, но Илья оказался в положении "вне игры".
  • 17'
    В простой ситуации ошиблись москвичи, упустив мяч за боковую линию поля. Крыховяк неаккуратно сделал перевод направо, а Миранчук не сумел остановить сложный мяч.
  • 16'
    Впервые контратаку провели гости в этом матче, но не получилась она опасной - мяч был выпущен за лицевую линию поля на правом краю.
  • Фол, нарушение
    15'
    Магкеев теперь у чужой штрафной площади пытался отобрать мяч в подкате, но задел вместе с мячом ногу защитника.
  • 14'
    На правом фланге атаки отобрали мяч "железнодорожники", но последовавшая подача на дальнюю штангу оказалась безадресной.
  • Фол, нарушение
    13'
    Миранчук с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, пасовал в центр, но там в борьбе с защитником Эдер нарушил правила.
  • 12'
    Болельщики на трибунах уже выразили недовольство по поводу того, что Лантратов слишком уж долго готовился к вводу мяча ударом от ворот.
  • 11'
    Миранчук мягко подавал со стандарта, но химчане выиграли борьбу на "втором этаже". Атака "Локо" вторым темпом также не дошла до логического завершения.
  • Желтая карточка
    10'
    Штрафной удар Лисакович заработал рядом с правым углом чужой штрафной площади. Поваливший его на газон Данилкин получил жёлтую карточку.
  • 9'
    Букмекеры сегодня перед матчем имели немного сомнений в том, что "Локомотив" возьмёт запланированные 3 очка в этом поединке. Посмотрим, действительно ли это будет так.
  • 8'
    Оживилась публика на трибунах "РЖД Арены" после первых острых моментов у ворот гостей. Ускорились и футболисты на поле.
  • Опасный момент
    7'
    Крыховяк сочно приложился к мячу, метров с 27-ми, но снаряд улетел на пару метров выше правой "девятки".
  • Опасный момент
    6'
    Тем не менее первая опасность у ворот гостей возникла. Аут с правого фланга вбросили москвичи, Эдер протащил мяч к лицевой линии, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, и в касание с ходу пробивал Миранчук, но мяч полетел точно в Лантратова.
  • 5'
    Ни одна из команд явно не ставила на быстрый гол. Спокойно футболисты передвигаются по полю, не стремясь нагнетать ситуацию.
  • Фол, нарушение
    4'
    Теперь уже Игнатьев грубовато сыграл против Кухарчука, и с ним также была проведена разъяснительная беседа судьёй.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дядюн действовать сыграл против Чорлуки в центре поля. Арбитр попросил нарушителя больше так не делать, иначе он получит жёлтую карточку.
  • 2'
    Без особого сумбура проходят первые секунды поединка. Даже когда химчане в центральной зоне пасуются поперёк поля, "железнодорожники" не проявляют никакого прессинга.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 8.00 26.00
1.17 7.20 18.00
1.49 4.25 7.60
1.17 6.73 24.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.07 6.50 1.04 5.80 1.13 4.44 1.20 2.20 1.71 2.20 1.66 1.73 2.18 1.62 2.27 1.38 3.00 1.17 5.10 1.12 6.50 1.03 10.00
12.25 1.03 11.00 1.05 3.72 1.28 2.79 1.45 1.98 1.92 1.51 2.60 1.35 3.26 1.14 5.90 1.11 6.70 1.03 13.50
5.42 1.16 2.28 1.66 3.76 1.28 2.43 1.58 1.97 1.89 1.70 2.21 1.44 2.85 1.27 3.82 1.11 7.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00
3.30 1.33 2.04 1.78 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.93 1.93 1.58 2.43 1.25 4.06 1.58 2.45 1.26 3.97 1.13 6.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.65 1.45 1.67 2.15 1.27 3.55
3.95 1.25 2.72 1.46 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.88
Букмекер Да Нет
7.20 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Химки

Исход игры
Локомотив Москва
97.6% (160)
Ничья
1.8% (3)
Химки
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.04% (43)
Меньше
72.96% (116)
Обе команды забьют
Да
22.01% (35)
Нет
77.99% (124)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
51.2% (84)
1:0 Локомотив Москва
18.9% (31)
2:1 Локомотив Москва
15.9% (26)
3:0 Локомотив Москва
4.9% (8)
3:1 Локомотив Москва
4.9% (8)
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