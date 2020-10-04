Локомотив Москва
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: РЖД Арена
Химки
9' Желтая карточкаДанилкин Егор
1:0
25' ГолЛисакович Виталий
31
Рыбус
Мацей
19
Эдер
Лопеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Алиев КамранНападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Ход матча
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.3
|2.
|Миранчук Алексей
|2
|0.2
|3.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.1
|4.
|Лисакович Виталий
|1
|0.1
|5.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.1
|6.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.1
|7.
|Мурило Серкейра
|1
|0.1
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|9.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|10.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.3
|2.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.2
|3.
|Данилкин Егор
|1
|0.1
|4.
|Трошечкин Александр
|1
|0.1
|5.
|Алиев Камран
|1
|0.1
|6.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|7.
|Идову Брайн
|0
|0
|8.
|Полярус Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Гилерме Маринато
|3
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|4.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|7.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|8.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|12.
|Куликов Даниил
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Идову Брайн
|3
|1
|2.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|3.
|Трошечкин Александр
|4
|0
|4.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|5.
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|6.
|Полярус Артём
|3
|0
|7.
|Казанцев Данил
|1
|1
|8.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|9.
|Кухарчук Илья
|2
|0
|10.
|Куат Исламбек
|2
|0
|11.
|Данилкин Егор
|2
|0
|12.
|Корян Аршак
|1
|0
|13.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|14.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|15.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|Химки
|0
|62.5% (5)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки
Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|4.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|5.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.07
|6.50
|1.04
|5.80
|1.13
|—
|—
|4.44
|1.20
|2.20
|1.71
|2.20
|1.66
|1.73
|2.18
|1.62
|2.27
|1.38
|3.00
|1.17
|5.10
|1.12
|6.50
|1.03
|10.00
|12.25
|1.03
|11.00
|1.05
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|1.98
|1.92
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.35
|3.26
|1.14
|5.90
|1.11
|6.70
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|5.42
|1.16
|2.28
|1.66
|3.76
|1.28
|2.43
|1.58
|1.97
|1.89
|1.70
|2.21
|1.44
|2.85
|1.27
|3.82
|—
|—
|1.11
|7.27
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Химки
Исход игры
Локомотив Москва
97.6% (160)
Ничья
1.8% (3)
Химки
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.04% (43)
Меньше
72.96% (116)
Обе команды забьют
Да
22.01% (35)
Нет
77.99% (124)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
51.2% (84)
1:0 Локомотив Москва
18.9% (31)
2:1 Локомотив Москва
15.9% (26)
3:0 Локомотив Москва
4.9% (8)
3:1 Локомотив Москва
4.9% (8)
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