Совсем ничего конструктивного у химчан не получается в первом тайме. Пока что они могут рассчитывать только на стандартные положения.

Живоглядов подключился в атаку хозяев по правому флангу, но выполнить прострельную передачу ему не позволили, и в итоге мяч от игрока "Локомотива" ушёл за лицевую линию.

Заброс из глубины поля следовал на левый край штрафной площади гостей, куда устремлялся Миранчук, но мяч сыграл более мощный Тихий.

В концовке тайма "Химки" снова всем составом обосновались на своей трети поля. Видимо, подмосковная команда уже изрядно подустала.

Но и "Локомотив" свежим сейчас назвать сложно. При потере мяча москвичи не работают сразу в прессинге, а просто возвращаются на свою половину поля.

37' Угловой на левом фланге заработали гости. Последовала подача мяча в центр штрафной площади, но защитникам "Локомотива" удалось выбить снаряд к центральному кругу.

36' Вынужденная замена в составе "Локомотива": вместо травмированного Ведрана Чорлуки на поле вышел Даниил Куликов.

35' Без контакта с соперником получил травму Чорлука, но, похоже, она весьма серьёзная. Замена требуется хорватскому ветерану.

34' Снова возникли проблемы с одним из игроков "Локомотива", и арбитру опять приходится вызывать медбригаду московского клуба. Чорлука лежит на газоне.

33' Миранчук на левом фланге немного покачал двух защитников, после чего выполнил безадресный навес на дальний край штрафной площади.

32' Лисакович попытался обокрасть соперника в центре поля, но не смог этого сделать без нарушения правил. Тут же извинился нападающий перед пострадавшим и арбитром.

31' Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали гости. Следовала подача в центр штрафной площади, но там в воздухе надёжно отыграли защитники "Локомотива".

30' Повреждение в одном из игровых стыков получил Живоглядов. Ему оказывается медицинская помощь.

29' Миранчук пытался прорваться на левый край чужой штрафной площади, но не вышло, после чего Антон нарушил правила.

28' Гости сразу же пытаются прибавить в темпе и сменить оборонительную тактику на атакующую. Это им будет непросто сделать, так как "Локомотив" не будет сейчас добровольно играть в защите на удержание счёта.

27' Некоторые из химчан считали, что Лисакович был в офсайде в предыдущем эпизоде, но на штанге в голевом моменте стоял Кухарчук, так что гол был забит по правилам.

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виталий Лисакович!!!

Подача углового последовала в гущу футболистов, из которой мяч удалось кому-то скинуть на дальнюю штангу, где головой мяч в сетку ворот переправил Лисакович.

26' С левого фланга от Миранчука прошла точная подача в штрафную площадку на Эдера, который неумело обработал мяч, но тут же вступил в отбор, заработав угловой для своей команды.

25' Затяжную позиционную атаку провели хозяева поля, которая заканчивалась прострельной передачей с правого фланга в штрафную площадку, но там чётко разобрались в ситуации защитники "Химок".

24' Левым флангом провели атаку москвичи, откуда следовала подача на дальний край вратарской площади, куда забегал Игнатьев, но под прессингом опекуна Владиславу не удалось поймать мяч для удара с лёту.

23' Кухарчук впервые попытался пробить по воротам "Локо", разряжая пушку с дальней дистанции, но выстрел на себя принял один из защитников.

22' Крыховяк снова сплоховал с пасов, разгоняя быструю контратаку своей команды. Потеряли мяч хозяева по вине польского легионера.

21' С правого фланга прошла длинная диагональная подача в центр штрафной площади гостей, откуда в борьбе Лисаковичу удалось пробить головой, но далековато от створа ворот мяч полетел.

20' Начали работать в высоком командном прессинге химчане в последние минуты, и у "железнодорожников" теперь начали возникать проблемы с переходом центра поля.

19' Рыбус по левому краю подключился в атаку, и решил нанести дальний удар по воротам. Неподготовленным он был, поэтому мяч ушёл значительно правее цели.

18' Заброс на Кухарчука следовал у гостей на левый фланг атаки, но Илья оказался в положении "вне игры".

17' В простой ситуации ошиблись москвичи, упустив мяч за боковую линию поля. Крыховяк неаккуратно сделал перевод направо, а Миранчук не сумел остановить сложный мяч.

16' Впервые контратаку провели гости в этом матче, но не получилась она опасной - мяч был выпущен за лицевую линию поля на правом краю.

15' Магкеев теперь у чужой штрафной площади пытался отобрать мяч в подкате, но задел вместе с мячом ногу защитника.

14' На правом фланге атаки отобрали мяч "железнодорожники", но последовавшая подача на дальнюю штангу оказалась безадресной.

13' Миранчук с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, пасовал в центр, но там в борьбе с защитником Эдер нарушил правила.

12' Болельщики на трибунах уже выразили недовольство по поводу того, что Лантратов слишком уж долго готовился к вводу мяча ударом от ворот.

11' Миранчук мягко подавал со стандарта, но химчане выиграли борьбу на "втором этаже". Атака "Локо" вторым темпом также не дошла до логического завершения.

10' Штрафной удар Лисакович заработал рядом с правым углом чужой штрафной площади. Поваливший его на газон Данилкин получил жёлтую карточку.

9' Букмекеры сегодня перед матчем имели немного сомнений в том, что "Локомотив" возьмёт запланированные 3 очка в этом поединке. Посмотрим, действительно ли это будет так.

8' Оживилась публика на трибунах "РЖД Арены" после первых острых моментов у ворот гостей. Ускорились и футболисты на поле.

7' Крыховяк сочно приложился к мячу, метров с 27-ми, но снаряд улетел на пару метров выше правой "девятки".

6' Тем не менее первая опасность у ворот гостей возникла. Аут с правого фланга вбросили москвичи, Эдер протащил мяч к лицевой линии, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, и в касание с ходу пробивал Миранчук, но мяч полетел точно в Лантратова.

5' Ни одна из команд явно не ставила на быстрый гол. Спокойно футболисты передвигаются по полю, не стремясь нагнетать ситуацию.

4' Теперь уже Игнатьев грубовато сыграл против Кухарчука, и с ним также была проведена разъяснительная беседа судьёй.

3' Дядюн действовать сыграл против Чорлуки в центре поля. Арбитр попросил нарушителя больше так не делать, иначе он получит жёлтую карточку.

2' Без особого сумбура проходят первые секунды поединка. Даже когда химчане в центральной зоне пасуются поперёк поля, "железнодорожники" не проявляют никакого прессинга.