  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.33
2. Миранчук Алексей 2 0.22
3. Миранчук Антон 1 (1) 0.11
4. Крыховяк Гжегож 1 0.11
5. Баринов Дмитрий 1 0.11
6. Мурило Серкейра 1 0.11
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.33
2. Ломовицкий Александр 2 0.22
3. Данилкин Егор 1 0.11
4. Трошечкин Александр 1 0.11
5. Алиев Камран 1 0.11
6. Дядюн Владимир 0 0
7. Идову Брайн 0 0
8. Полярус Артём 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Гилерме Маринато 3 0
3. Крыховяк Гжегож 3 0
4. Баринов Дмитрий 3 0
5. Жемалетдинов Рифат 3 0
6. Эдер Лопеш 3 0
7. Чорлука Ведран 2 0
8. Игнатьев Владислав 2 0
9. Живоглядов Дмитрий 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Химки
# Игрок      
1. Идову Брайн 3 1
2. Боженов Кирилл 3 1
3. Трошечкин Александр 4 0
4. Дядюн Владимир 3 0
5. Тихий Дмитрий 3 0
6. Полярус Артём 3 0
7. Казанцев Данил 1 1
8. Мурнин Андрей 2 0
9. Кухарчук Илья 2 0
10. Куат Исламбек 2 0
11. Корян Аршак 1 0
12. Данилкин Егор 1 0
13. Ломовицкий Александр 1 0
14. Конате Мохамед II 1 0
15. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2)
 Химки 0 62.5% (5) 12.5% (1) 25% (2) 0 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки
Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Химки 0:3 Локомотив Москва Кубок Химки 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Химки Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Химки Премьер-лига
Химки 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Локомотив Москва 95% (57)
    X 5% (3)
    Химки 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Химки
    1.54
    4.35
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.47 4.25 7.20
    1.53 4.10 7.30
    1.54 4.35 6.75
    1.44 4.37 7.87
    1.50 4.32 7.00

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 8.40 1.05 3.60 1.29 2.75 1.45 2.17 1.69 1.93 1.94 1.72 2.20 1.52 2.60 1.35 3.25 1.15 5.50 1.11 6.10 1.03 11.00
    10.75 1.04 9.30 1.06 3.45 1.32 2.69 1.48 1.94 1.96 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.70 1.12 6.55 1.03 12.50
    8.37 1.06 6.68 1.08 3.15 1.35 2.41 1.57 1.76 2.08 1.39 2.96 1.27 3.62 1.10 5.92 1.08 6.65 1.02 12.74 1.02 13.23
    3.31 1.32 2.61 1.50 2.15 1.70 1.89 1.93 1.66 2.23 1.43 2.82 1.28 3.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.88 1.93 1.40 2.85 1.12 6.30
    2.95 1.40 1.98 1.83 1.43 2.83 1.14 5.75 1.10 7.20
    2.67 1.45 1.79 2.01 1.36 3.01 1.09 5.76 1.07 6.65 1.01 15.46
    2.89 1.41 2.38 1.58 1.85 1.96 1.53 2.51 1.38 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.41 1.73 2.05 1.30 3.25
    3.76 1.27 2.68 1.47 1.69 2.17 1.27 3.76 1.19 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.82
    2.36 1.57
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Химки онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    95% (57)
    Ничья
    5% (3)
    Химки
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.97% (11)
    Меньше
    81.03% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    15.52% (9)
    Нет
    84.48% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    60% (36)
    1:0 Локомотив Москва
    16.7% (10)
    2:1 Локомотив Москва
    10% (6)
    3:1 Локомотив Москва
    3.3% (2)
    3:0 Локомотив Москва
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный