Заболотный на чужой половине поля подтолкнул в спину Хаджикадунича.

Жоаозиньо на левом фланге забрался в офсайд.

Осипенко в центре поля сбил Заболотного и получил жёлтую карточку.

Обухов на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Мевлей.

Второй тайм в Сочи!

В перерыве в составе "Ростова" произошла замена: вместо Дмитрия Чистякова на поле вышел Владимир Обухов.

Козлов в центре поля ногой попал в голову Заболотному. Антону срочно нужна помощь медиков.

Ну а Козлову арбитр показал "заслуженный" "горчичник" за эпизод с ударом в голову Заболотного.

Козлов справа выдал пас в центр на Полоза, который с восемнадцати метров пробил точно в Джанаева.

Ростовчане и после перерыва больше контролируют мяч, но острых моментов у ворот хозяев не создают.

Первый тайм

— Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.

— Перерыв! "Сочи" - "Ростов" - 1:0.

45' Ионов от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Хасимото, который с четырнадцати метров пробил выше ворот.

45' Ионов слева со штрафного навесил к воротам. Мяч от газона отскочил к Норманну, который не смог нанести прицельный удар в угол ворот.

45' 1 минуту добавил Турбин в первом тайме.

45' Бурмистров на фланге сбил Чернова.

44' Жоаозиньо исполнил угловой удар неудачно. Мяч прилетел в сетку ворот с внешней стороны.

43' Нобоа от углового флага навесил на ближнюю штангу. Ростовчане снова выбивают мяч за пределы поля.

42' Навес Набиуллина слева к воротам заблокировал Чистяков.

41' Жоаозиньо от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч вынес Чистяков.

39' Хасимото в центре поля подтолкнул в спину Заболотного.

38' Бурмистров на чужой половине поля не смог сделать удачную скидку на Заболотного после длинной передачи вперёд верхом от Миладиновича.

37' Хаджикадунич на чужой половине поля толкнул в спину Заболотного и получил жёлтую карточку.

36' Мевля на фланге выиграл забег у Байрамяна и выбил мяч за боковую линию поля.

35' Полоз оказался в офсайде.

34' Заболотный справа с острого угла прострелил точно в руки Песьякову.

33' Норманн на чужой половине поля руками остановил Жоаозиньо и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

32' Джанаев убежал менять бутсы. Голкипер "Сочи" сумел быстро поменять обувь.

31' Ионов в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Мамману.

30' Территориальное преимущество на стороне "Ростова". Хозяева стараются проводить быстрые контратаки.

28' Жоаозиньо слева прошёл вперёд. Прострел бразильца к воротам заблокировал Чистяков.

27' Норманн со штрафного пробил выше ворот.

26' Бурмистров у штрафной площади завалил на газон Норманна. Двадцать два метра до ворот.

25' Ростовчане перевели игру на половину поля хозяев. Доставить мяч к воротам не удаётся ростовчанам.

24' Чернов от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч вынесли.

23' Прострел Байрамяна справа к воротам заблокировал Миладинович.

22' Юсупов справа навесил к воротам, где Нобоа поборолся с Чистяковым, но пробить по воротам не смог.

21' Заброс Норманна слева на ход Чернову получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БУРМИСТРОВ!!! Жоаозиньо навесил на Мамману, который сделал скидку на дальнюю штангу. Бурмистрову бить по воротам с пары метров никто из соперников помешать не сумел.

18' Хозяева заработали первый угловой удар в матче.

17' Норманн на фланге в подкате выбил мяч у Маргасова.

16' Нобоа верхом сделал заброс в штрафную площадь. Набиуллин с семи метров головой пробил правее ворот.

15' Без опасных ударов проходит стартовый отрезок матча. Много борьбы в центре поля.

13' Поле стадиона "Фишт" находится в нелучшем состоянии для южного города. Агрономы жалуются на нашествие тли.

12' Федотов находится сегодня на трибунах. Хаджикадуничу снова нужно отправляться к медикам для остановки кровотечения из носа.

10' Чернов перехватил мяч на фланге и совершил слева рывок вперёд. А вот прострел Евгения к воротам пришёлся в соперника.

9' Рассечение у Хаджикадунича. Турбин отправил защитника "Ростова" за пределы поля к медикам .

8' Маргасов справа навесил к воротам, где Песьяков на выходе спокойно забрал мяч в руки.

7' Оба голкипера немного нервничают в стартовые минуты. И Джанаев, и Песьяков по разу выбили мяч вперёд в аут.

6' Бурмистрову в центральном круге попал мяч в руку.

5' Обмениваются выпадами вперёд команды. На ударную позицию пока выйти никому не удаётся.

4' Заболотный с двадцати трёх метров пробил в правый угол. Песьяков завалился на газон к штанге и забрал мяч в руки.

3' Нобоа оказался в офсайде.

2' "Сочи" играют в белых футболках и синих трусах, "Ростов" - в тёмно-синей форме.