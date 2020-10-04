1:0
19' ГолБурмистров Никита
33' Желтая карточкаНорманн Матиас
36' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
48' Желтая карточкаКозлов Алексей
23
Мевля
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Ход матча
19'
33'
48'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
146 Количество точных передач 145
-
73 Точность передач, % 73
-
40 Владение мячом, % 60
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
146 Количество точных передач 145
-
73 Точность передач, % 73
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.7
|2.
|Бурмистров Никита
|3
|0.3
|3.
|Мевля Миха
|2
|0.2
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.1
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|8.
|Заика Кирилл
|0
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|4
|0.4
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0.1
|3.
|Чернов Евгений
|1
|0.1
|4.
|Норманн Матиас
|1
|0.1
|5.
|Ионов Алексей
|0
|0
|6.
|Осипенко Максим
|0
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|4
|0
|2.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|3.
|Заика Кирилл
|2
|1
|4.
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|6.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|7.
|Заболотный Антон
|1
|0
|8.
|Юсупов Артур
|1
|0
|9.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|10.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|11.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|12.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|0
|2.
|Чернов Евгений
|3
|0
|3.
|Глебов Данил
|1
|1
|4.
|Ионов Алексей
|2
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|6.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|7.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|8.
|Попов Ивелин
|1
|0
|9.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|10.
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|11.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|12.
|Тошевски Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Ростов
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи
Ростов Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва
Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|6.
|Ростов
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Рубин
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|10.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.80
|1.10
|5.90
|1.14
|—
|—
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.74
|2.17
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.11
|6.50
|1.05
|8.40
|1.01
|15.00
|1.01
|16.50
|7.60
|1.09
|6.00
|1.13
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.19
|4.85
|1.06
|9.50
|1.05
|10.50
|1.00
|21.00
|6.31
|1.13
|—
|—
|3.02
|1.40
|3.01
|1.40
|2.46
|1.57
|1.92
|1.95
|1.55
|2.50
|1.39
|3.05
|1.47
|2.76
|—
|—
|1.10
|7.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи 1:0 Ростов
Исход игры
Сочи
18.9% (31)
Ничья
55.5% (91)
Ростов
25.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
35.22% (56)
Меньше
64.78% (103)
Обе команды забьют
Да
83.02% (132)
Нет
16.98% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (76)
1:2 Ростов
17.1% (28)
1:0 Сочи
9.1% (15)
2:1 Сочи
8.5% (14)
2:2 Ничья
6.1% (10)
0:1 Ростов
6.1% (10)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:3 Ростов
1.2% (2)
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