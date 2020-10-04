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  3. Россия
Сочи
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Ростов
0'
1:0
19' Гол
Бурмистров Никита
33' Желтая карточка
Норманн Матиас
36' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
48' Желтая карточка
Козлов Алексей
56'
35
Джанаев
Сослан
24
Маммана
Эмануэль
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
34
Маргасов
Тимофей
18
Бурмистров
Никита
16
Нобоа
Кристиан
3
Набиуллин
Эльмир
6
Юсупов
Артур
9
Заболотный
Антон
22
Жоаозиньо
Рамос
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
78
Чистяков
Дмитрий
6
Хасимото
Кэнто
11
Ионов
Алексей
17
Норманн
Матиас
19
Байрамян
Хорен
99
Полоз
Дмитрий
Сочи
3-4-3
Ростов
4-2-3-1

Ход матча

19'
Бурмистров Никита
(Маммана Эмануэль)
1:0
33'
 
Норманн Матиас
36'
 
Хаджикадунич Деннис
48'
 
Козлов Алексей
50'
 
Обухов Владимир
Чистяков Дмитрий

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 146 Количество точных передач 145
  • 73 Точность передач, % 73
  • 40 Владение мячом, % 60
  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 146 Количество точных передач 145
  • 73 Точность передач, % 73
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.7
2. Бурмистров Никита 3 0.3
3. Мевля Миха 2 0.2
4. Миладинович Иван 1 0.1
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.1
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Набиуллин Эльмир 0 0
8. Заика Кирилл 0 0
9. Маммана Эмануэль 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 4 0.4
2. Мамаев Павел 1 0.1
3. Чернов Евгений 1 0.1
4. Норманн Матиас 1 0.1
5. Ионов Алексей 0 0
6. Осипенко Максим 0 0
7. Хаджикадунич Деннис 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 4 0
2. Маргасов Тимофей 4 0
3. Заика Кирилл 2 1
4. Нобоа Кристиан 2 0
5. Набиуллин Эльмир 2 0
6. Бурмистров Никита 1 0
7. Заболотный Антон 1 0
8. Юсупов Артур 1 0
9. Полоз Дмитрий 1 0
10. Цаллагов Ибрагим 1 0
11. Маммана Эмануэль 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 0
2. Чернов Евгений 3 0
3. Глебов Данил 1 1
4. Ионов Алексей 2 0
5. Байрамян Хорен 2 0
6. Хаджикадунич Деннис 2 0
7. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
8. Попов Ивелин 1 0
9. Ерёменко Роман 1 0
10. Хасимото Кэнто 1 0
11. Шомуродов Элдор 1 0
12. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Ростов 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи
Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва
Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 10:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи 1:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Ростов 0:1 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Рубин 1:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
9. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
10. Ахмат 0:1 Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    58'
    Обухов на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Мевлей.
  • Желтая карточка
    57'
    Осипенко в центре поля сбил Заболотного и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    56'
    Жоаозиньо на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    55'
    Заболотный на чужой половине поля подтолкнул в спину Хаджикадунича.
  • Офсайд
    54'
    Хасимото оказался в офсайде.
  • 53'
    Ростовчане и после перерыва больше контролируют мяч, но острых моментов у ворот хозяев не создают.
  • Фол, нарушение
    52'
    Козлов в центре поля придержал руками Юсупова.
  • 51'
    Козлов справа выдал пас в центр на Полоза, который с восемнадцати метров пробил точно в Джанаева.
  • Желтая карточка
    50'
    Ну а Козлову арбитр показал "заслуженный" "горчичник" за эпизод с ударом в голову Заболотного.
  • Травма, повреждение
    49'
    Козлов в центре поля ногой попал в голову Заболотному. Антону срочно нужна помощь медиков.
  • 48'
    Хасимото слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ростова" произошла замена: вместо Дмитрия Чистякова на поле вышел Владимир Обухов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Сочи!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Сочи" - "Ростов" - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Ионов от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Хасимото, который с четырнадцати метров пробил выше ворот.
  • 45'
    Ионов слева со штрафного навесил к воротам. Мяч от газона отскочил к Норманну, который не смог нанести прицельный удар в угол ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Турбин в первом тайме.
  • 45'
    Бурмистров на фланге сбил Чернова.
  • Угловой
    44'
    Жоаозиньо исполнил угловой удар неудачно. Мяч прилетел в сетку ворот с внешней стороны.
  • Угловой
    43'
    Нобоа от углового флага навесил на ближнюю штангу. Ростовчане снова выбивают мяч за пределы поля.
  • 42'
    Навес Набиуллина слева к воротам заблокировал Чистяков.
  • Угловой
    41'
    Жоаозиньо от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч вынес Чистяков.
  • Фол, нарушение
    39'
    Хасимото в центре поля подтолкнул в спину Заболотного.
  • 38'
    Бурмистров на чужой половине поля не смог сделать удачную скидку на Заболотного после длинной передачи вперёд верхом от Миладиновича.
  • Желтая карточка
    37'
    Хаджикадунич на чужой половине поля толкнул в спину Заболотного и получил жёлтую карточку.
  • 36'
    Мевля на фланге выиграл забег у Байрамяна и выбил мяч за боковую линию поля.
  • Офсайд
    35'
    Полоз оказался в офсайде.
  • 34'
    Заболотный справа с острого угла прострелил точно в руки Песьякову.
  • Желтая карточка
    33'
    Норманн на чужой половине поля руками остановил Жоаозиньо и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
  • 32'
    Джанаев убежал менять бутсы. Голкипер "Сочи" сумел быстро поменять обувь.
  • 31'
    Ионов в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Мамману.
  • 30'
    Территориальное преимущество на стороне "Ростова". Хозяева стараются проводить быстрые контратаки.
  • 28'
    Жоаозиньо слева прошёл вперёд. Прострел бразильца к воротам заблокировал Чистяков.
  • 27'
    Норманн со штрафного пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    26'
    Бурмистров у штрафной площади завалил на газон Норманна. Двадцать два метра до ворот.
  • 25'
    Ростовчане перевели игру на половину поля хозяев. Доставить мяч к воротам не удаётся ростовчанам.
  • Угловой
    24'
    Чернов от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч вынесли.
  • 23'
    Прострел Байрамяна справа к воротам заблокировал Миладинович.
  • 22'

    Юсупов справа навесил к воротам, где Нобоа поборолся с Чистяковым, но пробить по воротам не смог.

  • 21'
    Заброс Норманна слева на ход Чернову получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БУРМИСТРОВ!!! Жоаозиньо навесил на Мамману, который сделал скидку на дальнюю штангу. Бурмистрову бить по воротам с пары метров никто из соперников помешать не сумел.
  • Угловой
    18'
    Хозяева заработали первый угловой удар в матче.
  • 17'
    Норманн на фланге в подкате выбил мяч у Маргасова.
  • 16'
    Нобоа верхом сделал заброс в штрафную площадь. Набиуллин с семи метров головой пробил правее ворот.
  • 15'
    Без опасных ударов проходит стартовый отрезок матча. Много борьбы в центре поля.
  • 13'
    Поле стадиона "Фишт" находится в нелучшем состоянии для южного города. Агрономы жалуются на нашествие тли.
  • 12'
    Федотов находится сегодня на трибунах. Хаджикадуничу снова нужно отправляться к медикам для остановки кровотечения из носа.
  • 10'
    Чернов перехватил мяч на фланге и совершил слева рывок вперёд. А вот прострел Евгения к воротам пришёлся в соперника.
  • Травма, повреждение
    9'
    Рассечение у Хаджикадунича. Турбин отправил защитника "Ростова" за пределы поля к медикам .
  • 8'
    Маргасов справа навесил к воротам, где Песьяков на выходе спокойно забрал мяч в руки.
  • 7'
    Оба голкипера немного нервничают в стартовые минуты. И Джанаев, и Песьяков по разу выбили мяч вперёд в аут.
  • 6'
    Бурмистрову в центральном круге попал мяч в руку.
  • 5'
    Обмениваются выпадами вперёд команды. На ударную позицию пока выйти никому не удаётся.
  • 4'
    Заболотный с двадцати трёх метров пробил в правый угол. Песьяков завалился на газон к штанге и забрал мяч в руки.
  • Офсайд
    3'
    Нобоа оказался в офсайде.
  • 2'
    "Сочи" играют в белых футболках и синих трусах, "Ростов" - в тёмно-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фиште"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Норманн Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бурмистров Никита бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.40 4.00 11.50
1.38 4.10 12.00
2.52 3.24 3.12
1.40 3.98 12.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.80 1.10 5.90 1.14 3.15 1.35 2.03 1.84 1.74 2.17 1.47 2.65 1.25 3.90 1.11 6.50 1.05 8.40 1.01 15.00 1.01 16.50
7.60 1.09 6.00 1.13 2.66 1.49 2.01 1.82 1.59 2.51 1.26 3.94 1.19 4.85 1.06 9.50 1.05 10.50 1.00 21.00
6.31 1.13 3.02 1.40 3.01 1.40 2.46 1.57 1.92 1.95 1.55 2.50 1.39 3.05 1.47 2.76 1.10 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.58 2.35 1.50 2.55 1.08 8.70 1.05 9.50
2.50 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.80
2.17 1.72 1.78 2.09 1.38 3.10 1.26 3.94 1.32 3.47 1.17 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.47 2.60 1.15 4.90
3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
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Прогнозы на матч Сочи 1:0 Ростов

Исход игры
Сочи
18.9% (31)
Ничья
55.5% (91)
Ростов
25.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
35.22% (56)
Меньше
64.78% (103)
Обе команды забьют
Да
83.02% (132)
Нет
16.98% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (76)
1:2 Ростов
17.1% (28)
1:0 Сочи
9.1% (15)
2:1 Сочи
8.5% (14)
2:2 Ничья
6.1% (10)
0:1 Ростов
6.1% (10)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:3 Ростов
1.2% (2)
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