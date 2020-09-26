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Сочи
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.78
2. Бурмистров Никита 2 0.22
3. Мевля Миха 2 0.22
4. Миладинович Иван 1 0.11
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.11
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Набиуллин Эльмир 0 0
8. Заика Кирилл 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 4 0.44
2. Мамаев Павел 1 0.11
3. Чернов Евгений 1 0.11
4. Норманн Матиас 1 0.11
5. Ионов Алексей 0 0
6. Осипенко Максим 0 0
7. Хаджикадунич Деннис 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 4 0
2. Маргасов Тимофей 4 0
3. Заика Кирилл 2 1
4. Нобоа Кристиан 2 0
5. Набиуллин Эльмир 2 0
6. Бурмистров Никита 1 0
7. Заболотный Антон 1 0
8. Юсупов Артур 1 0
9. Полоз Дмитрий 1 0
10. Цаллагов Ибрагим 1 0
11. Маммана Эмануэль 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 3 0
2. Норманн Матиас 3 0
3. Глебов Данил 1 1
4. Ионов Алексей 2 0
5. Байрамян Хорен 2 0
6. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
7. Попов Ивелин 1 0
8. Ерёменко Роман 1 0
9. Хасимото Кэнто 1 0
10. Шомуродов Элдор 1 0
11. Хаджикадунич Деннис 1 0
12. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Ростов 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи
Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва
Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 10:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Сочи 25.9% (15)
    X 50% (29)
    Ростов 24.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ростов
    2.70
    3.28
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.65 3.20 2.75
    2.70 3.20 2.85
    2.69 3.28 2.90
    2.69 3.17 2.76
    2.67 3.21 2.88

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    8.10 1.06 6.30 1.12 2.80 1.44 2.12 1.77 1.80 2.07 1.62 2.37 1.29 3.60 1.21 4.40 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 15.00
    8.30 1.08 6.65 1.11 2.83 1.44 2.14 1.73 1.66 2.36 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 18.25
    6.24 1.09 5.23 1.13 2.84 1.42 2.18 1.69 1.66 2.23 1.32 3.31 1.23 3.94 1.08 6.67 1.07 7.38 1.02 14.16 1.02 14.61
    2.75 1.45 2.40 1.57 2.05 1.79 1.74 2.10 1.57 2.41 1.19 4.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.61 2.31 1.30 3.55 1.06 8.30
    2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 9.00
    2.56 1.49 1.71 2.12 1.34 3.10 1.08 6.09 1.06 7.31
    2.53 1.52 2.08 1.76 1.60 2.34 1.39 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.52 2.41 1.18 4.40
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.82
    1.97 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
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    Прогнозы на матч Сочи - Ростов

    Исход игры
    Сочи
    25.9% (15)
    Ничья
    50% (29)
    Ростов
    24.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (19)
    Меньше
    66.07% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (43)
    Нет
    23.21% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (24)
    1:0 Сочи
    15.5% (9)
    1:2 Ростов
    15.5% (9)
    2:1 Сочи
    8.6% (5)
    2:2 Ничья
    6.9% (4)
    0:1 Ростов
    6.9% (4)
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