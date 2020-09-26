Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.78
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.22
|3.
|Мевля Миха
|2
|0.22
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.11
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.11
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|8.
|Заика Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|4
|0.44
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0.11
|3.
|Чернов Евгений
|1
|0.11
|4.
|Норманн Матиас
|1
|0.11
|5.
|Ионов Алексей
|0
|0
|6.
|Осипенко Максим
|0
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|4
|0
|2.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|3.
|Заика Кирилл
|2
|1
|4.
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|6.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|7.
|Заболотный Антон
|1
|0
|8.
|Юсупов Артур
|1
|0
|9.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|10.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|11.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|12.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|3
|0
|2.
|Норманн Матиас
|3
|0
|3.
|Глебов Данил
|1
|1
|4.
|Ионов Алексей
|2
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|7.
|Попов Ивелин
|1
|0
|8.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|9.
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|10.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|11.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|12.
|Тошевски Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Ростов
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи
Ростов Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва
Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.10
|1.06
|6.30
|1.12
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.12
|1.77
|1.80
|2.07
|1.62
|2.37
|1.29
|3.60
|1.21
|4.40
|1.06
|7.80
|1.05
|8.50
|1.01
|15.00
|—
|—
|8.30
|1.08
|6.65
|1.11
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.36
|1.31
|3.52
|1.22
|4.40
|1.08
|8.40
|1.06
|9.30
|1.01
|18.25
|—
|—
|6.24
|1.09
|5.23
|1.13
|2.84
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.69
|—
|—
|1.66
|2.23
|1.32
|3.31
|1.23
|3.94
|1.08
|6.67
|1.07
|7.38
|1.02
|14.16
|1.02
|14.61
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.40
|1.57
|2.05
|1.79
|1.74
|2.10
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.19
|4.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Ростов
Исход игры
Сочи
25.9% (15)
Ничья
50% (29)
Ростов
24.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (19)
Меньше
66.07% (37)
Обе команды забьют
Да
76.79% (43)
Нет
23.21% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (24)
1:0 Сочи
15.5% (9)
1:2 Ростов
15.5% (9)
2:1 Сочи
8.6% (5)
2:2 Ничья
6.9% (4)
0:1 Ростов
6.9% (4)
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