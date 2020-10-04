Рубин
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Казань Арена
Ахмат
9' Желтая карточкаНенахов Максим
47' Желтая карточкаМелкадзе Георгий
22
Дюпин
Юрий
20
Нижич
Зоран
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Ход матча
47'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|4 (1)
|0.4
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.4
|3.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.2
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.1
|5.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.1
|6.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.1
|7.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.3
|2.
|Бериша Бернард
|2 (1)
|0.2
|3.
|Роши Одисе
|2
|0.2
|4.
|Тимофеев Артём
|2
|0.2
|5.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.1
|6.
|Иванов Олег
|0
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|8.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|5
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|4.
|Макаров Денис
|3
|0
|5.
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|6.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|7.
|Зуев Александр
|2
|0
|8.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|9.
|Шатов Олег
|1
|0
|10.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|11.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|12.
|Старфельт Карл
|1
|0
|13.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|14.
|Самошников Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|5
|1
|2.
|Швец Антон
|4
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|4.
|Бериша Бернард
|4
|0
|5.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|6.
|Тимофеев Артём
|3
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|8.
|Быстров Марат
|1
|1
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Понсе Андрес
|1
|0
|16.
|Адамов Арсен
|1
|0
|17.
|Кармаев Никита
|1
|0
|18.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Ахмат
|20% (2)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
|0
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин
Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|6.
|Ростов
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Рубин
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|10.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.90
|1.25
|—
|—
|7.30
|1.06
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|2.48
|1.58
|2.03
|1.84
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.04
|10.00
|1.13
|6.20
|1.03
|12.00
|1.02
|11.50
|1.02
|13.00
|9.70
|1.06
|—
|—
|8.10
|1.08
|—
|—
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.31
|3.52
|1.12
|6.40
|1.10
|7.30
|1.02
|14.00
|—
|—
|3.77
|1.28
|3.16
|1.37
|2.53
|1.54
|1.92
|1.95
|1.63
|2.33
|1.43
|2.90
|1.33
|3.36
|1.44
|2.87
|1.15
|5.60
|1.53
|2.57
|1.42
|2.97
|1.24
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 1:0 Ахмат
Исход игры
Рубин
82.8% (135)
Ничья
14.1% (23)
Ахмат
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (72)
Меньше
54.14% (85)
Обе команды забьют
Да
58.6% (92)
Нет
41.4% (65)
Популярный счёт
2:1 Рубин
41.1% (67)
1:0 Рубин
33.1% (54)
1:1 Ничья
12.9% (21)
2:0 Рубин
4.9% (8)
3:2 Рубин
1.2% (2)
1:2 Ахмат
1.2% (2)
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