С левого фланга теперь угловой подали "рубиновые", но получился он таким же, как предыдущий.

Повреждение получил Нижич "Ахмата" в предыдущем эпизоде. Повредил он колено. На помощь пострадавшему вызвана медбригада.

Зоран Нижич вернулся на поле, но теперь он прихрамывает. Будем надеяться, что боль пройдёт, и Андрею Талалаеву не придётся производить вынужденную замену.

После перерыва мы видим игровое и территориальное преимущество "Рубина", но создать что-то по-настоящему острое в ворот Гудиева казанцы пока не могут.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Хвича Кварацхелия!!! Этот парень просто шикарен! Обокрал он в центральной зоне Богосаваца, обыграл на скорости ещё одного защитника, с левого фланга под острым углом ворвался в штрафную площадку, и сумел точно пробить мимо бросившегося навстречу Гудиева точно в цель.

Кварацхелия с левого фланга пасовал в штрафную площадку, где после подката защитника падал Деспотович - свисток судьи молчит.

Не фолили в предыдущем эпизоде против нападающего "Рубина". А вот сейчас Мелкадзе в центральной зоне сфолил против Старфельта, попав тому локтем в лицо. Жёлтая карточка показана Георгию.

Угловой на правом фланге заработали казанцы. Подача следовала на ближнюю штангу, но там уверенно разобрались защитники "Ахмата".

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в Казани.

45' ОПАСНО! Атака вторым темпом продолжилась у "Рубина", и с линии штрафной площади плотно пробивал Йевтич, но Гудиев в броске потащил мяч из левого нижнего угла ворот.

45' Не лучшая подача со стандарта следовала в район дальней штанги, где более чем на выходе сыграл Гудиев.

45' Вилькер на правом фланге обороны нарушил правила против Бакаева. Опасный штрафной удар для хозяев перед свистком на перерыв.

45' 1 минута компенсирована.

44' Повреждение получил один из защитников "Ахмата". Пришлось Владимиру Москалёву приглашать на поле медицинскую бригаду грозненского клуба.

43' ОПАСНО! Хван с правого фланга просочился в штрафную площадку соперника, и с острого угла пытался пробить Гудиева, но не вышло. Мяч отскочил на голову Деспотовичу, но тот пробил слишком слабо, и тот же Гудиев забрал мяч.

42' Отбились "рубиновые" после подачи углового, но в контратаку на этот раз бежать даже не попытались. Сил к концу тайма остаётся маловато.

41' Заброс из глубины поля прошёл на левый край штрафной площади хозяев, откуда Мелкадзе опасно пробивал по воротам - Дюпин парировал мяч перед собой. Первым на отскоке оказались защитники "Рубина", который в панике вынесли мяч на угловой.

40' Теперь из глубины поля стандартное положение выполнили грозненцы, но мяч был отбит в аут защитниками казанской команды.

39' Штрафной удар в глубине поля заработали казанцы, но после заброса в штрафную площадку там правила в атаке нарушил Абильдгор, который помогал себе руками в борьбе с защитником "Ахмата".

38' Заброс на правый край штрафной площади прошёл у ахматовцев, откуда последовала скидка под удар Мелкадзе. Георгий пробил с лёту, но получилось слабовато, и Дюпин сумел намертво мяч поймать.

37' После второй подряд подачи углового Нижич пытался пробить головой из центра штрафной площади, но толком по мячу он не попал.

36' Абильдгор неудачно попытался скинуть мяч на Дюпина, подарив "Ахмату" угловой. Подача стандарта следовала на низкой высоте, и защитники хозяев снова выбили мяч на угловой.

35' Эмоционально реагирует Леонид Слуцкий на каждый игровой эпизод. Пока что матч проходит, судя по всему, не по сценарию "рулевого" "Рубина".

34' Кварацхелия на левом краю штрафной площади красиво накрутил Богосаваца, но после этого затянул с ударом, позволив Нижичу себя накрыть.

33' Владимир Москалёв на всякий случай взял паузу, чтобы видеоассистенты подтвердили ему тот факт, что Тимофеев действительно был в офсайде.

32' ГО-О-О-О-ОЛ не засчитан! Снова угловой на левом фланге заработали "зелёно-белые". После подачи в штрафную площадку мощно по воротам пробивал Вилькер - Дюпин отбил мяч перед собой, но на добивании сыграл Тимофеев. Но судьи определили, что Артём в момент удара партнёра по команде находился в положении "вне игры".

31' Хван попытался с левого фланга ворваться в штрафную площадку гостей, но навязал ему борьбу Ненахов, против которого кореец сфолил.

30' Подача корнера следовала в район 11-метровой отметки, но казанцы там выиграли борьбу. Тут же в контратаку пытался убежать Кварацхелия, но не уступил ему в скорости Ненахов, который выбил мяч в аут.

29' Заброс на левый край штрафной площади хозяев следовала на Ильина, но того опередил Бегич, который выбил мяч на угловой.

28' Почти полчаса матча позади, а у нас в матче ещё не было по-настоящему голевых моментов. Защита пока играет лучше нападения.

27' Аут далеко вбросили хозяева поля в чужую штрафную площадку, но там Гудиев надёжно сыграл кулаками. На подборе играл Йевтич, который пробивал метров с 30-ти, но этот выстрел не поставил неразрешимых задач перед вратарём гостей.

26' В ответной атаке "Ахмата" заброс следовал на правый край штрафной площади на забегание Мелкадзе, но сильно получилось, и первым к мячу успел Дюпин.

25' Заброс по правому флангу следовал у хозяев на забегание Бакаеву, но получился он неточным, и мяч вышел за боковую линию.

24' Немного невнимательно сейчас сыграл Мелкадзе, не уследив, как защитная линия "Рубина" поймала его в офсайдную ловушку.

23' Похоже, что Мелкадзе сам искал ногу защитника, чтобы попытаться зацепиться за неё. Не было фола против нападающего, определённо.

22' Мелкадзе падал на входе в чужую штрафную площадку, и просит пенальти. Свисток арбитра молчит, но будет ещё просмотр VAR.

21' Прошла передача на левый край штрафной площади гостей на Кварацхелию, а тот отпасовывал в центр на набегающего Хвана, после удара которого мяч рикошетом от защитнику полетел над перекладиной. Но углового не будет, так как судьи с опозданием зафиксировали офсайд у Кварацхелии.

20' Много силовой борьбы мы видим между футболистами в центральной зоне. Владимир Москалёв старается судить в английском стиле, давая свистки очень редко.

19' Леонид Слуцкий принялся расхаживать в своей технической зоне взад-вперёд. Видно, что главный тренер "Рубина" очень взволнован.

18' Мелкадзе в борьбе на чужой половине поля немного опоздал к мячу, в итоге попал по ноге Хвану. Негрубый фол получился, так что нет повода для демонстрации жёлтой карточки.

17' Харин на левом фланге атаки гостей красиво обыграл одного соперника, но тут же у "рубиновых" сработала подстраховка.

16' Нижич получил повреждение, столкнувшись в центре поля в силовой борьбе с Деспотовичем. Но всё нормально в целом с защитником "Ахмата" - он может продолжать встречу.

15' Гости продолжают активничать, и уже Полярус отважился на дальний удар, но мяч немного свалился с его ноги, улетев далековато от створа ворот.

14' С правого фланга у ахматовцев следовала передача в штрафную площадку в направлении Мелкадзе, но защитники "Рубина" там первыми были на мяче, и вынесли снаряд просто в аут.

13' Активно у кромки поля себя ведёт Андрей Талалаев. Какие-то претензии у него уже имеются к своим подопечным.

12' В контратаке Богосавац навязал борьбу у чужой штрафной площади, мяч срикошетил чуть правее внутрь площадки на Мелкадзе, который пробивал с разворота в дальний угол, но промахнулся.

11' Большинство подборов в центре поля выигрываются казанскими футболистами, но придумать в позиционных атаках они пока что ничего не могут.

10' В центре поля Ненахов жестковато сфолил против Кварацхелии, за что получил жёлтую карточку.

9' После дальнего удара Йевтича мяч рикошетом ушёл на угловой. Стандарт на правом фланге накоротке разыграли казанцы, но ничего хорошего из этого не получилось.

8' Снова Кварацхелия обострял игру на левом фланге атаки "Рубина", но на этот раз ему удалось заработать только аут.

7' Кварацхелия протащил мяч на левым фланг атаки казанцев, где заработал штрафной удар. Грозненцам удалось отбиться после подачи стандарта в штрафную площадку.

6' Букмекеры перед матчем видели фаворитом матче "Рубин", хотя оценивали возможную победу хозяев достаточно высоким коэффициентом - почти 2.00.

5' Заброс из глубины поля следовал к полукружию штрафной площади хозяев, но там Мелкадзе не удалось устоять под прессингом двух защитников.

4' На ворота соперника полевые игроки пока не нацелены, концентрируясь больше на разрушении комбинационной игры оппонентов.

3' Немного сумбурная игра идёт на первых минутах встречи - обе команды изъявляют желание доминировать в центре поля и играть первым номером.

2' С первых секунд матча здорово включились в поддержку немногочисленные болельщики на трибунах "Казань Арены". Хорошая здесь акустика, так что футболистам должно быть приятно играть в футбол в такой атмосфере.