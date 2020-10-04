  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Рубин
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ахмат
0'
9' Желтая карточка
Ненахов Максим
47' Желтая карточка
Мелкадзе Георгий
54'
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
8
Йевтич
Дарко
28
Абильдгор
Оливер
87
Бакаев
Солтмурад
6
Ин-Бём
Хван
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
33
Гудиев
Виталий
24
Ненахов
Максим
20
Нижич
Зоран
4
Вилькер
Анхель
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
14
Полярус
Артём
29
Ильин
Владимир
59
Харин
Евгений
3
Мелкадзе
Георгий
Рубин
4-2-3-1
Ахмат
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 4 (1) 0.4
2. Макаров Денис 4 0.4
3. Игнатьев Иван 2 (2) 0.2
4. Ин-Бём Хван 1 0.1
5. Кварацхелия Хвича 1 0.1
6. Бакаев Солтмурад 1 0.1
7. Шатов Олег 1 (1) 0.1
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.3
2. Бериша Бернард 2 (1) 0.2
3. Роши Одисе 2 0.2
4. Тимофеев Артём 2 0.2
5. Мелкадзе Георгий 1 0.1
6. Иванов Олег 0 0
7. Исмаэл Силва 0 0
8. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Ин-Бём Хван 2 1
4. Макаров Денис 3 0
5. Абильдгор Оливер 3 0
6. Бегич Сильвие 1 1
7. Зуев Александр 2 0
8. Кварацхелия Хвича 2 0
9. Шатов Олег 1 0
10. Йевтич Дарко 1 0
11. Деспотович Джордже 1 0
12. Старфельт Карл 1 0
13. Игнатьев Иван 1 0
14. Самошников Илья 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 5 1
2. Швец Антон 4 1
3. Семёнов Андрей 4 0
4. Бериша Бернард 4 0
5. Богосавац Мирослав 2 1
6. Тимофеев Артём 3 0
7. Исмаэл Силва 3 0
8. Быстров Марат 1 1
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Понсе Андрес 1 0
16. Адамов Арсен 1 0
17. Кармаев Никита 1 0
18. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 35.71% (5) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Ахмат 20% (2) 0 10% (1) 40% (4) 30% (3) 0

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин
Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат

Последние игры между собой

Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи 1:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Ростов 0:1 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Рубин 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
10. Ахмат 0:0 Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Хвича Кварацхелия!!!
    Этот парень просто шикарен! Обокрал он в центральной зоне Богосаваца, обыграл на скорости ещё одного защитника, с левого фланга под острым углом ворвался в штрафную площадку, и сумел точно пробить мимо бросившегося навстречу Гудиева точно в цель.
  • 53'
    После перерыва мы видим игровое и территориальное преимущество "Рубина", но создать что-то по-настоящему острое в ворот Гудиева казанцы пока не могут.
  • 52'
    Зоран Нижич вернулся на поле, но теперь он прихрамывает. Будем надеяться, что боль пройдёт, и Андрею Талалаеву не придётся производить вынужденную замену.
  • Травма, повреждение
    51'
    Повреждение получил Нижич "Ахмата" в предыдущем эпизоде. Повредил он колено. На помощь пострадавшему вызвана медбригада.
  • Угловой
    50'
    С левого фланга теперь угловой подали "рубиновые", но получился он таким же, как предыдущий.
  • Угловой
    49'
    Угловой на правом фланге заработали казанцы. Подача следовала на ближнюю штангу, но там уверенно разобрались защитники "Ахмата".
  • Желтая карточка
    48'
    Не фолили в предыдущем эпизоде против нападающего "Рубина". А вот сейчас Мелкадзе в центральной зоне сфолил против Старфельта, попав тому локтем в лицо. Жёлтая карточка показана Георгию.
  • Судья
    47'
    Кварацхелия с левого фланга пасовал в штрафную площадку, где после подката защитника падал Деспотович - свисток судьи молчит.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в Казани.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Атака вторым темпом продолжилась у "Рубина", и с линии штрафной площади плотно пробивал Йевтич, но Гудиев в броске потащил мяч из левого нижнего угла ворот.
  • 45'
    Не лучшая подача со стандарта следовала в район дальней штанги, где более чем на выходе сыграл Гудиев.
  • Фол, нарушение
    45'
    Вилькер на правом фланге обороны нарушил правила против Бакаева. Опасный штрафной удар для хозяев перед свистком на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Травма, повреждение
    44'
    Повреждение получил один из защитников "Ахмата". Пришлось Владимиру Москалёву приглашать на поле медицинскую бригаду грозненского клуба.
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Хван с правого фланга просочился в штрафную площадку соперника, и с острого угла пытался пробить Гудиева, но не вышло. Мяч отскочил на голову Деспотовичу, но тот пробил слишком слабо, и тот же Гудиев забрал мяч.
  • Угловой
    42'
    Отбились "рубиновые" после подачи углового, но в контратаку на этот раз бежать даже не попытались. Сил к концу тайма остаётся маловато.
  • Опасный момент
    41'
    Заброс из глубины поля прошёл на левый край штрафной площади хозяев, откуда Мелкадзе опасно пробивал по воротам - Дюпин парировал мяч перед собой. Первым на отскоке оказались защитники "Рубина", который в панике вынесли мяч на угловой.
  • 40'
    Теперь из глубины поля стандартное положение выполнили грозненцы, но мяч был отбит в аут защитниками казанской команды.
  • Фол, нарушение
    39'
    Штрафной удар в глубине поля заработали казанцы, но после заброса в штрафную площадку там правила в атаке нарушил Абильдгор, который помогал себе руками в борьбе с защитником "Ахмата".
  • Опасный момент
    38'
    Заброс на правый край штрафной площади прошёл у ахматовцев, откуда последовала скидка под удар Мелкадзе. Георгий пробил с лёту, но получилось слабовато, и Дюпин сумел намертво мяч поймать.
  • Угловой
    37'
    После второй подряд подачи углового Нижич пытался пробить головой из центра штрафной площади, но толком по мячу он не попал.
  • Угловой
    36'
    Абильдгор неудачно попытался скинуть мяч на Дюпина, подарив "Ахмату" угловой. Подача стандарта следовала на низкой высоте, и защитники хозяев снова выбили мяч на угловой.
  • 35'
    Эмоционально реагирует Леонид Слуцкий на каждый игровой эпизод. Пока что матч проходит, судя по всему, не по сценарию "рулевого" "Рубина".
  • Опасный момент
    34'
    Кварацхелия на левом краю штрафной площади красиво накрутил Богосаваца, но после этого затянул с ударом, позволив Нижичу себя накрыть.
  • Видеоповтор
    33'
    Владимир Москалёв на всякий случай взял паузу, чтобы видеоассистенты подтвердили ему тот факт, что Тимофеев действительно был в офсайде.
  • Офсайд
    32'
    ГО-О-О-О-ОЛ не засчитан! Снова угловой на левом фланге заработали "зелёно-белые". После подачи в штрафную площадку мощно по воротам пробивал Вилькер - Дюпин отбил мяч перед собой, но на добивании сыграл Тимофеев. Но судьи определили, что Артём в момент удара партнёра по команде находился в положении "вне игры".
  • Фол, нарушение
    31'
    Хван попытался с левого фланга ворваться в штрафную площадку гостей, но навязал ему борьбу Ненахов, против которого кореец сфолил.
  • 30'
    Подача корнера следовала в район 11-метровой отметки, но казанцы там выиграли борьбу. Тут же в контратаку пытался убежать Кварацхелия, но не уступил ему в скорости Ненахов, который выбил мяч в аут.
  • Угловой
    29'
    Заброс на левый край штрафной площади хозяев следовала на Ильина, но того опередил Бегич, который выбил мяч на угловой.
  • 28'
    Почти полчаса матча позади, а у нас в матче ещё не было по-настоящему голевых моментов. Защита пока играет лучше нападения.
  • Опасный момент
    27'
    Аут далеко вбросили хозяева поля в чужую штрафную площадку, но там Гудиев надёжно сыграл кулаками. На подборе играл Йевтич, который пробивал метров с 30-ти, но этот выстрел не поставил неразрешимых задач перед вратарём гостей.
  • 26'
    В ответной атаке "Ахмата" заброс следовал на правый край штрафной площади на забегание Мелкадзе, но сильно получилось, и первым к мячу успел Дюпин.
  • 25'
    Заброс по правому флангу следовал у хозяев на забегание Бакаеву, но получился он неточным, и мяч вышел за боковую линию.
  • Офсайд
    24'
    Немного невнимательно сейчас сыграл Мелкадзе, не уследив, как защитная линия "Рубина" поймала его в офсайдную ловушку.
  • Видеоповтор
    23'
    Похоже, что Мелкадзе сам искал ногу защитника, чтобы попытаться зацепиться за неё. Не было фола против нападающего, определённо.
  • Судья
    22'
    Мелкадзе падал на входе в чужую штрафную площадку, и просит пенальти. Свисток арбитра молчит, но будет ещё просмотр VAR.
  • Офсайд
    21'
    Прошла передача на левый край штрафной площади гостей на Кварацхелию, а тот отпасовывал в центр на набегающего Хвана, после удара которого мяч рикошетом от защитнику полетел над перекладиной. Но углового не будет, так как судьи с опозданием зафиксировали офсайд у Кварацхелии.
  • Судья
    20'
    Много силовой борьбы мы видим между футболистами в центральной зоне. Владимир Москалёв старается судить в английском стиле, давая свистки очень редко.
  • 19'
    Леонид Слуцкий принялся расхаживать в своей технической зоне взад-вперёд. Видно, что главный тренер "Рубина" очень взволнован.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мелкадзе в борьбе на чужой половине поля немного опоздал к мячу, в итоге попал по ноге Хвану. Негрубый фол получился, так что нет повода для демонстрации жёлтой карточки.
  • 17'
    Харин на левом фланге атаки гостей красиво обыграл одного соперника, но тут же у "рубиновых" сработала подстраховка.
  • Травма, повреждение
    16'
    Нижич получил повреждение, столкнувшись в центре поля в силовой борьбе с Деспотовичем. Но всё нормально в целом с защитником "Ахмата" - он может продолжать встречу.
  • 15'
    Гости продолжают активничать, и уже Полярус отважился на дальний удар, но мяч немного свалился с его ноги, улетев далековато от створа ворот.
  • 14'
    С правого фланга у ахматовцев следовала передача в штрафную площадку в направлении Мелкадзе, но защитники "Рубина" там первыми были на мяче, и вынесли снаряд просто в аут.
  • 13'
    Активно у кромки поля себя ведёт Андрей Талалаев. Какие-то претензии у него уже имеются к своим подопечным.
  • Опасный момент
    12'
    В контратаке Богосавац навязал борьбу у чужой штрафной площади, мяч срикошетил чуть правее внутрь площадки на Мелкадзе, который пробивал с разворота в дальний угол, но промахнулся.
  • 11'
    Большинство подборов в центре поля выигрываются казанскими футболистами, но придумать в позиционных атаках они пока что ничего не могут.
  • Желтая карточка
    10'
    В центре поля Ненахов жестковато сфолил против Кварацхелии, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    9'
    После дальнего удара Йевтича мяч рикошетом ушёл на угловой. Стандарт на правом фланге накоротке разыграли казанцы, но ничего хорошего из этого не получилось.
  • 8'
    Снова Кварацхелия обострял игру на левом фланге атаки "Рубина", но на этот раз ему удалось заработать только аут.
  • Фол, нарушение
    7'
    Кварацхелия протащил мяч на левым фланг атаки казанцев, где заработал штрафной удар. Грозненцам удалось отбиться после подачи стандарта в штрафную площадку.
  • 6'
    Букмекеры перед матчем видели фаворитом матче "Рубин", хотя оценивали возможную победу хозяев достаточно высоким коэффициентом - почти 2.00.
  • 5'
    Заброс из глубины поля следовал к полукружию штрафной площади хозяев, но там Мелкадзе не удалось устоять под прессингом двух защитников.
  • 4'
    На ворота соперника полевые игроки пока не нацелены, концентрируясь больше на разрушении комбинационной игры оппонентов.
  • 3'
    Немного сумбурная игра идёт на первых минутах встречи - обе команды изъявляют желание доминировать в центре поля и играть первым номером.
  • 2'
    С первых секунд матча здорово включились в поддержку немногочисленные болельщики на трибунах "Казань Арены". Хорошая здесь акустика, так что футболистам должно быть приятно играть в футбол в такой атмосфере.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Мелкадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Ненахов Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 2.60 4.50
2.30 2.55 4.40
1.99 3.44 4.33
2.30 2.53 4.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.90 1.25 7.30 1.06 1.70 2.15 2.48 1.58 2.03 1.84 1.19 4.60 1.42 2.85 1.04 10.00 1.13 6.20 1.03 12.00 1.02 11.50 1.02 13.00
9.70 1.06 8.10 1.08 3.36 1.33 2.51 1.54 1.83 2.08 1.44 2.83 1.31 3.52 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 14.00
3.77 1.28 3.16 1.37 2.53 1.54 1.92 1.95 1.63 2.33 1.43 2.90 1.33 3.36 1.44 2.87 1.15 5.60 1.53 2.57 1.42 2.97 1.24 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.06 8.80 1.79 2.02 1.10 6.80 1.11 6.80 1.08 7.77
2.83 1.43 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.49 2.68 1.28 3.78 1.62 2.35 1.40 3.01 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.66 2.18 1.25 3.70
3.76 1.27 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.55 1.31
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рубин 1:0 Ахмат онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Рубин 1:0 Ахмат

Исход игры
Рубин
82.8% (135)
Ничья
14.1% (23)
Ахмат
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (72)
Меньше
54.14% (85)
Обе команды забьют
Да
58.6% (92)
Нет
41.4% (65)
Популярный счёт
2:1 Рубин
41.1% (67)
1:0 Рубин
33.1% (54)
1:1 Ничья
12.9% (21)
2:0 Рубин
4.9% (8)
3:2 Рубин
1.2% (2)
1:2 Ахмат
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный