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Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Краснодар
0'
6' Желтая карточка
Нжи Клинтон Муа
18'
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
18
Ордец
Иван
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
8
Моро
Никола
9
Нжи
Клинтон
Муа
53
Шиманьски
Себастиан
19
Лесовой
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристьян
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
28
Смольников
Игорь
47
Уткин
Даниил
8
Газинский
Юрий
52
Де
Вильена
Тонни
7
Кабелла
Реми
33
Берг
Маркус
16
Классон
Виктор
Динамо Москва
4-2-3-1
Краснодар
4-3-3

Ход матча

6'
Нжи Клинтон Муа
 

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.2
2. Игбун Сильвестр 1 0.1
3. Ордец Иван 1 0.1
4. Шунич Тони 1 0.1
5. Комличенко Николай 1 0.1
6. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.1
7. Шиманьски Себастиан 0 0
8. Фомин Даниил 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 4 0.4
2. Кабелла Реми 3 0.3
3. Классон Виктор 2 0.2
4. Петров Сергей 2 0.2
5. Вандерсон 1 0.1
6. Де Вильена Тонни 1 0.1
7. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.1
8. Уткин Даниил 1 0.1
9. Олссон Кристоффер 0 0
10. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 4 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Нжи Клинтон Муа 3 0
4. Евгеньев Роман 3 0
5. Комличенко Николай 1 1
6. Скопинцев Дмитрий 1 1
7. Ордец Иван 2 0
8. Фомин Даниил 2 0
9. Филипп Максимилиан 2 0
10. Грулёв Вячеслав 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Слепов Сергей 2 0
13. Шунин Антон 1 0
14. Плиев Заурбек 1 0
15. Игбун Сильвестр 1 0
16. Шиманьски Себастиан 1 0
17. Лесовой Даниил 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 4 0
2. Олссон Кристоффер 4 0
3. Кайо Силва 1 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Смольников Игорь 1 0
8. Мартынович Александр 1 0
9. Газинский Юрий 1 0
10. Классон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 71.43% (5) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Краснодар 0 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 40% (6) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин
Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки
Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
7. Краснодар 0:0 Заявка 10 4 4 2 18 - 7 16
8. Динамо Москва 0:0 Заявка 10 4 3 3 7 - 5 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • 20'
    После заброса Уткина Кабелла головой пробил точно в Шунина.
  • 19'
    Моро с двадцати восьми метров пробил в правый угол. Сафонов успевает сделать пару шагов в сторону и поймать мяч.
  • 18'
    Смольников справа навесил в центр штрафной площади, где Евгеньев опередил Берга и выбил мяч от ворот.
  • 17'
    Нжи не смог замкнуть прострел партнёра слева, а Фомин отстал от эпизода и не рванул к дальней штанге, где никого не было.
  • Угловой
    16'
    Уткин от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Газинскому защитники "Динамо" не позволили сыграть головой.
  • 15'
    Сафонов уверенно сыграл на выходе и не позволил Грулёву нанести опасный удар по воротам.
  • Угловой
    14'
    Шиманьски от углового флага послал мяч низом к ближней штанге. Берг выбил мяч из штрафной площади.
  • 13'
    Лесовой слева убежал от Смольникова, но прострел к воротам прервал Сорокин.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мартынович в центре поля завалил на газон Грулёва.
  • 11'
    Де Вильена справа с девятнадцати метров пробил точно в Шунина.
  • 10'
    У Де Вильены справа не получилась подача к воротам. Мяч улетел за пределы поля.
  • 9'
    Де Вильена справа навесил на Берга, который ногой с девяти метров пробил правее ворот.
  • Желтая карточка
    8'
    Нжи на чужой половине поля сзади подкатился под Рамиреса и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 7'
    Фомин сделал заброс по центру на Лесового, но Сорокин опередил Даниила и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 6'
    Де Вильена справа сместился к центру и с двадцати семи метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    5'
    Шиманьски от углового флага навесил в центр штрафной площади. Сафонов выдвинулся вперёд и поймал мяч.
  • 4'
    Нжи справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и заработал угловой удар.
  • 3'
    Команды осторожно начали встречу.
  • 2'
    "Динамо" играет в белых футболках и синих трусах, "Краснодар" - в зелёной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "ВТБ Арене"!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Нжи Клинтон Муа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 3.10 2.40
3.10 3.10 2.50
3.24 3.38 2.57
3.12 3.04 2.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 2.06 1.82 1.52 2.52 1.23 4.05 1.17 4.90 1.12 6.40 1.09 6.80 1.01 12.00
7.60 1.05 6.80 1.07 3.20 1.35 2.38 1.58 1.82 2.13 1.39 3.00 1.28 3.62 1.09 6.45 1.06 7.00 1.02 15.75
3.15 1.37 2.75 1.47 2.35 1.62 1.94 1.92 1.71 2.19 1.53 2.57 1.41 3.02 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.10 7.00
2.65 1.48 1.83 1.98 1.40 2.95 1.11 6.65 1.08 8.00
2.72 1.48 2.23 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.48 1.62 2.27 1.25 3.75
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Краснодар

Исход игры
Динамо Москва
11.8% (19)
Ничья
27.3% (44)
Краснодар
60.9% (98)
Тотал 2.5
Больше
44.59% (70)
Меньше
55.41% (87)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
34.8% (56)
1:1 Ничья
25.5% (41)
0:1 Краснодар
17.4% (28)
1:0 Динамо Москва
5% (8)
2:1 Динамо Москва
4.3% (7)
0:2 Краснодар
4.3% (7)
1:3 Краснодар
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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