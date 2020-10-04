Уткин от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Газинскому защитники "Динамо" не позволили сыграть головой.

Нжи не смог замкнуть прострел партнёра слева, а Фомин отстал от эпизода и не рванул к дальней штанге, где никого не было.

Смольников справа навесил в центр штрафной площади, где Евгеньев опередил Берга и выбил мяч от ворот.

Моро с двадцати восьми метров пробил в правый угол. Сафонов успевает сделать пару шагов в сторону и поймать мяч.

После заброса Уткина Кабелла головой пробил точно в Шунина.

15' Сафонов уверенно сыграл на выходе и не позволил Грулёву нанести опасный удар по воротам.

14' Шиманьски от углового флага послал мяч низом к ближней штанге. Берг выбил мяч из штрафной площади.

13' Лесовой слева убежал от Смольникова, но прострел к воротам прервал Сорокин.

12' Мартынович в центре поля завалил на газон Грулёва.

11' Де Вильена справа с девятнадцати метров пробил точно в Шунина.

10' У Де Вильены справа не получилась подача к воротам. Мяч улетел за пределы поля.

9' Де Вильена справа навесил на Берга, который ногой с девяти метров пробил правее ворот.

8' Нжи на чужой половине поля сзади подкатился под Рамиреса и получил первую жёлтую карточку в матче.

7' Фомин сделал заброс по центру на Лесового, но Сорокин опередил Даниила и выбил мяч за боковую линию поля.

6' Де Вильена справа сместился к центру и с двадцати семи метров пробил выше ворот.

5' Шиманьски от углового флага навесил в центр штрафной площади. Сафонов выдвинулся вперёд и поймал мяч.

4' Нжи справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и заработал угловой удар.

3' Команды осторожно начали встречу.

2' "Динамо" играет в белых футболках и синих трусах, "Краснодар" - в зелёной форме.