Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: ВТБ Арена
Краснодар
6' Желтая карточкаНжи Клинтон Муа
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.2
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.1
|3.
|Ордец Иван
|1
|0.1
|4.
|Шунич Тони
|1
|0.1
|5.
|Комличенко Николай
|1
|0.1
|6.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.1
|7.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|8.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|4
|0.4
|2.
|Кабелла Реми
|3
|0.3
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.2
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.2
|5.
|Вандерсон
|1
|0.1
|6.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.1
|7.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.1
|8.
|Уткин Даниил
|1
|0.1
|9.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|10.
|Газинский Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|4
|1
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|4.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|5.
|Комличенко Николай
|1
|1
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|7.
|Ордец Иван
|2
|0
|8.
|Фомин Даниил
|2
|0
|9.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|10.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0
|11.
|Моро Никола
|2
|0
|12.
|Слепов Сергей
|2
|0
|13.
|Шунин Антон
|1
|0
|14.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|15.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|16.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|17.
|Лесовой Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|4
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|3.
|Кайо Силва
|1
|1
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|6.
|Уткин Даниил
|2
|0
|7.
|Смольников Игорь
|1
|0
|8.
|Мартынович Александр
|1
|0
|9.
|Газинский Юрий
|1
|0
|10.
|Классон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|71.43% (5)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Краснодар
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|40% (6)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин
Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Краснодар Последние 20 матчей: + = -ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки
Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|6.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 7
|16
|8.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.20
|1.09
|5.55
|1.14
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.92
|1.87
|2.06
|1.82
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.17
|4.90
|1.12
|6.40
|1.09
|6.80
|1.01
|12.00
|7.60
|1.05
|6.80
|1.07
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.82
|2.13
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.28
|3.62
|1.09
|6.45
|1.06
|7.00
|1.02
|15.75
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.37
|2.75
|1.47
|2.35
|1.62
|1.94
|1.92
|1.71
|2.19
|1.53
|2.57
|1.41
|3.02
|1.24
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Краснодар
Исход игры
Динамо Москва
11.8% (19)
Ничья
27.3% (44)
Краснодар
60.9% (98)
Тотал 2.5
Больше
44.59% (70)
Меньше
55.41% (87)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
34.8% (56)
1:1 Ничья
25.5% (41)
0:1 Краснодар
17.4% (28)
1:0 Динамо Москва
5% (8)
2:1 Динамо Москва
4.3% (7)
0:2 Краснодар
4.3% (7)
1:3 Краснодар
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!