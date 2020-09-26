Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.22
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.11
|3.
|Ордец Иван
|1
|0.11
|4.
|Шунич Тони
|1
|0.11
|5.
|Комличенко Николай
|1
|0.11
|6.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.11
|7.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|8.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|4
|0.44
|2.
|Кабелла Реми
|3
|0.33
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.22
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.22
|5.
|Вандерсон
|1
|0.11
|6.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.11
|7.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.11
|8.
|Уткин Даниил
|1
|0.11
|9.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|10.
|Газинский Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|4
|1
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|4.
|Комличенко Николай
|1
|1
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|6.
|Ордец Иван
|2
|0
|7.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|8.
|Фомин Даниил
|2
|0
|9.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|10.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0
|11.
|Моро Никола
|2
|0
|12.
|Слепов Сергей
|2
|0
|13.
|Шунин Антон
|1
|0
|14.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|15.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|16.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|17.
|Лесовой Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|4
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|3.
|Кайо Силва
|1
|1
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|6.
|Уткин Даниил
|2
|0
|7.
|Смольников Игорь
|1
|0
|8.
|Мартынович Александр
|1
|0
|9.
|Газинский Юрий
|1
|0
|10.
|Классон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|71.43% (5)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Краснодар
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|40% (6)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин
Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Краснодар Последние 20 матчей: + = -ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки
Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.90
|1.04
|7.00
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.28
|1.67
|1.90
|1.96
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.23
|4.10
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|1.01
|14.00
|—
|—
|7.80
|1.04
|6.70
|1.08
|2.94
|1.39
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.78
|2.30
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.23
|3.98
|1.07
|7.10
|1.05
|7.60
|1.02
|15.75
|—
|—
|6.26
|1.09
|5.43
|1.12
|2.92
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.65
|—
|—
|1.70
|2.17
|—
|—
|1.35
|3.14
|1.24
|3.87
|1.09
|6.25
|1.07
|7.20
|1.02
|13.49
|1.02
|13.96
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.37
|2.68
|1.47
|2.27
|1.63
|1.88
|1.93
|1.66
|2.22
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.23
|4.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.35
|3.35
|1.09
|7.70
|—
|—
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.09
|7.20
|1.07
|8.60
|—
|—
|2.61
|1.47
|—
|—
|1.74
|2.07
|—
|—
|1.35
|3.06
|1.09
|5.77
|1.07
|6.73
|1.01
|15.74
|2.69
|1.47
|2.20
|1.67
|1.71
|2.16
|1.45
|2.76
|1.32
|3.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар
Исход игры
Динамо Москва
13% (7)
Ничья
22.2% (12)
Краснодар
64.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
71.15% (37)
Нет
28.85% (15)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
40.7% (22)
1:1 Ничья
22.2% (12)
0:1 Краснодар
18.5% (10)
2:1 Динамо Москва
5.6% (3)
1:0 Динамо Москва
3.7% (2)
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