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Динамо Москва
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.22
2. Игбун Сильвестр 1 0.11
3. Ордец Иван 1 0.11
4. Шунич Тони 1 0.11
5. Комличенко Николай 1 0.11
6. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.11
7. Шиманьски Себастиан 0 0
8. Фомин Даниил 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 4 0.44
2. Кабелла Реми 3 0.33
3. Классон Виктор 2 0.22
4. Петров Сергей 2 0.22
5. Вандерсон 1 0.11
6. Де Вильена Тонни 1 0.11
7. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.11
8. Уткин Даниил 1 0.11
9. Олссон Кристоффер 0 0
10. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 4 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Евгеньев Роман 3 0
4. Комличенко Николай 1 1
5. Скопинцев Дмитрий 1 1
6. Ордец Иван 2 0
7. Нжи Клинтон Муа 2 0
8. Фомин Даниил 2 0
9. Филипп Максимилиан 2 0
10. Грулёв Вячеслав 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Слепов Сергей 2 0
13. Шунин Антон 1 0
14. Плиев Заурбек 1 0
15. Игбун Сильвестр 1 0
16. Шиманьски Себастиан 1 0
17. Лесовой Даниил 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 4 0
2. Олссон Кристоффер 4 0
3. Кайо Силва 1 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Смольников Игорь 1 0
8. Мартынович Александр 1 0
9. Газинский Юрий 1 0
10. Классон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 71.43% (5) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Краснодар 0 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 40% (6) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин
Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки
Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    Динамо Москва 13% (7)
    X 22.2% (12)
    Краснодар 64.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.92
    3.45
    2.68
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.75 3.30 2.60
    2.85 3.25 2.60
    2.92 3.45 2.68
    2.89 3.22 2.54
    2.89 3.24 2.64

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    8.90 1.04 7.00 1.10 2.95 1.40 2.28 1.67 1.90 1.96 1.70 2.23 1.33 3.30 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00
    7.80 1.04 6.70 1.08 2.94 1.39 2.24 1.65 1.78 2.30 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.02 15.75
    6.26 1.09 5.43 1.12 2.92 1.40 2.25 1.65 1.70 2.17 1.35 3.14 1.24 3.87 1.09 6.25 1.07 7.20 1.02 13.49 1.02 13.96
    3.06 1.37 2.68 1.47 2.27 1.63 1.88 1.93 1.66 2.22 1.49 2.62 1.23 4.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.68 2.18 1.35 3.35 1.09 7.70
    2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
    2.61 1.47 1.74 2.07 1.35 3.06 1.09 5.77 1.07 6.73 1.01 15.74
    2.69 1.47 2.20 1.67 1.71 2.16 1.45 2.76 1.32 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.94
    1.93 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.29
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар

    Исход игры
    Динамо Москва
    13% (7)
    Ничья
    22.2% (12)
    Краснодар
    64.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    40.7% (22)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    0:1 Краснодар
    18.5% (10)
    2:1 Динамо Москва
    5.6% (3)
    1:0 Динамо Москва
    3.7% (2)
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