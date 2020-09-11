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  3. Австрия
Рапид Вена
4:1
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
8' Гол
Мург Томас
24' Желтая карточка
Майерхофер Штефан
28' Желтая карточка
Marcus Maier
41' Желтая карточка
Мург Томас
2:0
43' Гол
Фунтас Таксиархис
44' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
63' Желтая карточка
Стойкович Филип
3:0
72' Гол
Фунтас Таксиархис
3:1
80' Гол
Marco Hausjell
4:1
90' Гол
Китагава Коя
90'+4
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
9
Фунтас
Таксиархис
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
27
Emanuel
Aiwu
3
Шёссвендтер
Кристоф
12
Lukas
Malicsek
8
Roman
Kerschbaum
90
Томич
Томислав
22
Marcus
Maier
16
Хоффер
Эрвин
17
Aleksandar
Cirkovic
9
Майерхофер
Штефан
Рапид Вена
4-2-3-1
Адмира
4-2-3-1

Ход матча

8'
Мург Томас
(Любичич Деян)
1:0
24'
 
Майерхофер Штефан
28'
 
Marcus Maier
41'
Мург Томас
 
43'
Фунтас Таксиархис
(Кара Эркан)
2:0
44'
Фунтас Таксиархис
 
46'
 
Pascal Petlach
Шёссвендтер Кристоф
46'
 
Muhammed-Cham Saracevic
Roman Kerschbaum
63'
Стойкович Филип
 
65'
 
Marco Hausjell
Aleksandar Cirkovic
68'
Кнасмюлльнер Кристоф
Демир Юсуф
 
72'
Фунтас Таксиархис
3:0
76'
Китагава Коя
Кара Эркан
 
80'
3:1
Marco Hausjell
82'
Граховац Срджан
Петрович Деян
 
82'
Dragoljub Savic
Фунтас Таксиархис
 
83'
 
Julian Buchta
Томич Томислав
83'
 
Leonardo Lukacevic
Хоффер Эрвин
90'
Китагава Коя
(Мург Томас)
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 2 2
2. Мург Томас 1 1
3. Китагава Коя 1 1
4. Любичич Деян 0 0
5. Кара Эркан 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marco Hausjell 1 1

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Фунтас Таксиархис 1 0
2. Стойкович Филип 1 0
3. Мург Томас 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Майерхофер Штефан 1 0
2. Marcus Maier 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Адмира 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена
Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм
Адмира Последние 20 матчей: + = -
Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира
Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига
Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Санкт-Пёльтен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
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Основное время
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1.37 4.91 8.56

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Основное времяПервый тайм
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13.75 1.03
4.26 1.23 2.52 1.55 4.85 1.19 2.28 1.66 3.38 1.33 2.31 1.64 2.12 1.76 1.74 2.15 1.35 3.29 1.43 2.89 1.18 5.07 1.10 7.63
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1.16 5.35
3.16 1.37 2.61 1.51 2.05 1.82 1.64 2.32 1.67 2.26 1.40 3.04 1.13 6.17
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