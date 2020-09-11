Рапид Вена
4:1
Конец матча
Стадион: Альянц
Адмира
1:0
8' ГолМург Томас
24' Желтая карточкаМайерхофер Штефан
28' Желтая карточкаMarcus Maier
41' Желтая карточкаМург Томас
2:0
43' ГолФунтас Таксиархис
44' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
63' Желтая карточкаСтойкович Филип
3:0
72' ГолФунтас Таксиархис
3:1
80' ГолMarco Hausjell
4:1
90' ГолКитагава Коя
30
Граймль
Лео
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
Ход матча
8'
1:0
28'
41'
43'
2:0
63'
72'
80'
3:1
90'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|2
|2
|2.
|Мург Томас
|1
|1
|3.
|Китагава Коя
|1
|1
|4.
|Любичич Деян
|0
|0
|5.
|Кара Эркан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marco Hausjell
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|2.
|Стойкович Филип
|1
|0
|3.
|Мург Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|2.
|Marcus Maier
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Адмира
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена
Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм
Адмира Последние 20 матчей: + = -Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира
Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Санкт-Пёльтен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0