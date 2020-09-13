Олимпиакос Никосия
1:1
Перерыв
Докса Катокопия
1:0
8' ГолЗахариу Панайотис
1:1
21' ГолCarlitos IX
Ход матча
8'
21'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vasilios Mantzis
|2
|0.67
|2.
|Gustavo XXI
|1
|0.33
|3.
|Захариу Панайотис
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|1
|0.33
|2.
|Энглезу Никос
|1
|0.33
|3.
|Carlitos IX
|1
|0.33
|4.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|2.
|Ван Кессел Гино
|1
|0
|3.
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|4.
|Christian Manrique
|1
|0
|5.
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садик Берат
|1
|0
|2.
|Больевич Владимир
|1
|0
|3.
|Энглезу Никос
|1
|0
|4.
|Трайчевски Душко
|1
|0
|5.
|Меска
|1
|0
|6.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос Никосия
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Докса Катокопия
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 0:4 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Докса 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Эрмис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
Докса Катокопия Последние 20 матчей: + = -Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос
Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Докса Катокопия 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Разное Докса Катокопия 6:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 1:3 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Анортосис
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Докса Катокопия
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Омония
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Олимпиакос Никосия
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Этникос Ахна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Кармиотисса
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Эрмис Арадиппу
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|14.
|Эносис
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.80
|1.05
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.80
|1.40
|2.04
|1.78
|4.20
|1.20
|1.74
|2.08
|1.53
|2.48
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.03
|10.00
|1.04
|9.00
|—
|—
|8.50
|1.03
|3.48
|1.26
|—
|—
|2.77
|1.41
|—
|—
|1.95
|1.89
|—
|—
|1.51
|2.45
|—
|—
|1.33
|3.04
|—
|—
|1.12
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.71
|1.28
|2.80
|1.43
|2.41
|1.56
|1.99
|1.84
|1.75
|2.09
|1.55
|2.45
|2.89
|1.41
|2.10
|1.74
|1.77
|2.06
|1.54
|2.48
|1.31
|3.38
|1.44
|2.76
|1.11
|6.79
|—
|—
|—
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