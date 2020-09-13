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Олимпиакос Никосия
1:1
Перерыв
Докса Катокопия
0'
1:0
8' Гол
Захариу Панайотис
1:1
21' Гол
Carlitos IX

Ход матча

8'
Захариу Панайотис
1:0
21'
1:1
Carlitos IX

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vasilios Mantzis 2 0.67
2. Gustavo XXI 1 0.33
3. Захариу Панайотис 1 0.33
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 1 0.33
2. Энглезу Никос 1 0.33
3. Carlitos IX 1 0.33
4. Мучтарис Стефанос 1 0.33

Карточки

Олимпиакос Никосия
# Игрок      
1. Omar Cabrera Santana 2 0
2. Ван Кессел Гино 1 0
3. Vasilios Mantzis 1 0
4. Christian Manrique 1 0
5. Fabrice Nkwoh 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Садик Берат 1 0
2. Больевич Владимир 1 0
3. Энглезу Никос 1 0
4. Трайчевски Душко 1 0
5. Меска 1 0
6. Мучтарис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос Никосия 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Докса Катокопия 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 0:4 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Докса 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Эрмис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
Докса Катокопия Последние 20 матчей: + = -
Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос
Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 5:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Разное Докса Катокопия 6:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 1:3 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 2 1 0 8 - 1 7
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Анортосис 3 2 1 0 5 - 2 7
4. АЕЛ Лимаcсол 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Докса Катокопия 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Омония 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Олимпиакос Никосия 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8. АПОЭЛ 3 1 1 1 3 - 5 4
9. Этникос Ахна 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Кармиотисса 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Пафос 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Эрмис Арадиппу 2 0 0 2 1 - 9 0
14. Эносис 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Carlitos бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Захариу Панайотис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос Никосия
Ничья
Докса Катокопия
2.20
3.50
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.35 2.85 4.90
2.03 2.60 4.20
2.06 3.50 3.35
2.20 2.59 4.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.80 1.05 3.30 1.30 2.80 1.40 2.04 1.78 4.20 1.20 1.74 2.08 1.53 2.48 1.75 2.01 1.15 5.00 1.20 4.20 1.03 10.00 1.04 9.00
8.50 1.03 3.48 1.26 2.77 1.41 1.95 1.89 1.51 2.45 1.33 3.04 1.12 5.00
3.71 1.28 2.80 1.43 2.41 1.56 1.99 1.84 1.75 2.09 1.55 2.45 2.89 1.41 2.10 1.74 1.77 2.06 1.54 2.48 1.31 3.38 1.44 2.76 1.11 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.90 1.38 1.96 1.84 1.38 2.90 1.13 5.50 1.70 2.08 1.08 7.00
2.99 1.36 1.98 1.77 1.44 2.66
2.57 1.50 2.11 1.74 1.63 2.27 1.59 2.38 1.42 2.90 1.47 2.66 1.26 3.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25
2.70 1.43 1.69 2.09 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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