Митьюлланд
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 300
Раннерс
1:0
6' ГолКраев Божидар
22' Желтая карточкаОниика Фрэнк
29' Желтая карточкаSimon Graves
38' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
50' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
44
Nicolas
Dyhr
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Nicolas DyhrЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
22'
29'
50'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|1
|0.33
|2.
|Краев Божидар
|1
|0.33
|3.
|Nicolas Dyhr
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emil Riis Jakobsen
|2
|0.67
|2.
|Писингер Симон
|1
|0.33
|3.
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.33
|4.
|Рёмер Андре
|0
|0
|5.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шольц Александр
|1
|0
|2.
|Краев Божидар
|1
|0
|3.
|Коолс Дион
|1
|0
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|5.
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|2.
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|3.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|2
|0
|4.
|Марксен Эрик
|1
|0
|5.
|Писингер Симон
|1
|0
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0
|7.
|Греве Матиас
|1
|0
|8.
|Simon Graves
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд
Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс
Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Раннерс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Раннерс 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Раннерс Товарищеские матчи Митьюлланд 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Ольборг
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Раннерс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Вайле
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|8.
|Сённерйюск
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Копенгаген
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|Хорсенс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|9.00
|1.05
|1.75
|2.01
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.77
|2.05
|1.57
|2.44
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.05
|8.50
|1.03
|9.80
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.02
|11.00
|10.50
|1.01
|9.60
|1.03
|3.78
|1.28
|—
|—
|3.04
|1.40
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.58
|2.34
|—
|—
|1.39
|2.90
|—
|—
|1.15
|4.65
|1.12
|5.20
|1.02
|9.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.57
|1.29
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.93
|1.86
|—
|—
|1.53
|2.49
|—
|—
|1.36
|3.13
|—
|—
|1.16
|5.18
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|1.01
|17.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.65
|2.33
|1.38
|3.16
|1.12
|6.63
|1.48
|2.74
|1.35
|3.35
|1.64
|2.34
|1.40
|3.10
|1.47
|2.78
|1.25
|4.13
|1.53
|2.61
|—
|—
|1.24
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.02
|1.79
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.13
|5.20
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.47
|2.68
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.11
|6.55
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.45
|2.74
|—
|—
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|14.83
|1.01
|15.55
|3.23
|1.37
|2.66
|1.51
|2.09
|1.80
|1.66
|2.30
|1.26
|4.07
|1.13
|6.36
|1.32
|3.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—