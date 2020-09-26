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  3. Дания
Митьюлланд
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Раннерс
0'
1:0
6' Гол
Краев Божидар
22' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
29' Желтая карточка
Simon Graves
38' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
50' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
90'+7
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
25
Манджрекар
Джеймс
28
Святченко
Эрик
44
Nicolas
Dyhr
38
Ониика
Фрэнк
34
Андерсон
Микаэль
11
Мабиль
Авер
15
Краев
Божидар
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Simon
Graves
17
Лауридсен
Йеспер
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
22
Греве
Матиас
9
Emil
Riis
Jakobsen
99
Камара
Аль-Хаджи
Митьюлланд
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

Ход матча

6'
Краев Божидар
(Nicolas Dyhr)
1:0
22'
Ониика Фрэнк
 
29'
 
Simon Graves
38'
 
Лауэнборг Фредерик
50'
Брумадо Жуниор
 
51'
 
Matti Lund Nielsen II
Писингер Симон
61'
Коолс Дион
Андерссон Йоэль
 
61'
Мадсен Николас
Ониика Фрэнк
 
74'
Вибе Лассе
Брумадо Жуниор
 
77'
 
Tobias Klysner
Греве Матиас
77'
 
Bjoern Kopplin
Лауридсен Йеспер
82'
Феррейра Эвандер
Мабиль Авер
 
82'
Исаксен Густав
Систо Пионе
 
85'
 
Эгхо Марвин
Лауэнборг Фредерик
85'
 
Tosin Kehinde
Vito Hammershoej-Mistrati

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 1 0.33
2. Краев Божидар 1 0.33
3. Nicolas Dyhr 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emil Riis Jakobsen 2 0.67
2. Писингер Симон 1 0.33
3. Камара Аль-Хаджи 1 0.33
4. Рёмер Андре 0 0
5. Vito Hammershoej-Mistrati 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Шольц Александр 1 0
2. Краев Божидар 1 0
3. Коолс Дион 1 0
4. Феррейра Эвандер 1 0
5. Брумадо Жуниор 1 0
6. Ониика Фрэнк 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 2 0
2. Лауэнборг Фредерик 2 0
3. Vito Hammershoej-Mistrati 2 0
4. Марксен Эрик 1 0
5. Писингер Симон 1 0
6. Эгхо Марвин 1 0
7. Греве Матиас 1 0
8. Simon Graves 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 100% (2) 0 0 0 0 0
 Раннерс 0 0 0 0 25% (1) 75% (3)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд
Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд
Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс
Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Раннерс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Раннерс Товарищеские матчи Митьюлланд 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Митьюлланд 3 2 0 1 2 - 2 6
3. Орхус 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Оденсе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Ольборг 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Раннерс 3 1 1 1 4 - 2 4
7. Вайле 2 1 0 1 6 - 5 3
8. Сённерйюск 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
12. Хорсенс 2 0 0 2 0 - 4 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.17 5.25 29.00
1.74 3.90 4.60
1.72 3.71 4.90
1.24 5.25 22.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 9.00 1.05 1.75 2.01 2.90 1.38 1.10 6.25 1.77 2.05 1.57 2.44 1.08 7.00 1.16 4.80 1.05 8.50 1.03 9.80 1.10 6.25 1.02 11.00
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.28 3.04 1.40 2.03 1.87 1.58 2.34 1.39 2.90 1.15 4.65 1.12 5.20 1.02 9.20
8.96 1.06 7.75 1.08 3.57 1.29 2.81 1.43 1.93 1.86 1.53 2.49 1.36 3.13 1.16 5.18 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70 1.01 17.17
1.65 2.33 1.38 3.16 1.12 6.63 1.48 2.74 1.35 3.35 1.64 2.34 1.40 3.10 1.47 2.78 1.25 4.13 1.53 2.61 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.02 1.79 1.40 2.80 1.13 5.20 1.03 10.00 1.03 10.00
3.12 1.36 2.09 1.74 1.47 2.68 1.15 5.30 1.11 6.55
2.94 1.40 1.97 1.83 1.45 2.74 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 14.83 1.01 15.55
3.23 1.37 2.66 1.51 2.09 1.80 1.66 2.30 1.26 4.07 1.13 6.36 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.74 2.01 1.32 3.35
4.25 1.22 2.88 1.42 1.78 2.04 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
1.88 1.91
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Митьюлланд 1:0 Раннерс онлайн

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