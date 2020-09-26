Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Манджрекар Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Удар от ворот произведет Митьюлланд

94' Камара Аль-Хаджи нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

94' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Митьюлланд

92' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

92' Манджрекар Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Как он промахнулся? Эгхо Марвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Вибе Лассе имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Тосин Кехинде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

87' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Тосин Кехинде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Митьюлланд

85' Удар от ворот произведет Митьюлланд

85' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Раннерс

83' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Раннерс

82' Удар от ворот произведет Митьюлланд

81' Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали

80' Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Отличные скиллы показывает Вибе Лассе , обводя своих соперников

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Раннерс

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Раннерс

73' Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Коолс Дион предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' О, нет. Из многообещающей позиции Краев Божидар из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

72' Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вито Хаммершой-Мистрати выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Удар от ворот произведет Митьюлланд

66' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков

65' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Брумадо Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Брумадо Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Вито Хаммершой-Мистрати имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

58' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Николас Дир получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Николас Дир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

53' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Николас Дир из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Удар от ворот произведет Митьюлланд

52' Вито Хаммершой-Мистрати оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ох, нехорошо это выглядит. Писингер Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Писингер Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Брумадо Жуниор получил желтую карточку от судьи

49' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Саймон Грейвз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

47' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Митьюлланд