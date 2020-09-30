Беневенто
Позже
Стадион: Чиро Вигорито
Интер Милан
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Гори ПьерВратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальдирола Лука
|2
|2
|2.
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|3.
|Сау Марко
|0
|0
|4.
|Капрари Джанлука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|2.
|Д'Амброзио Данило
|1
|1
|3.
|Мартинес Лаутаро
|1
|1
|4.
|Барелла Николо
|0
|0
|5.
|Хакими Ашраф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дабо Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Интер Милан
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.60
|1.12
|4.90
|1.18
|2.75
|1.45
|2.18
|1.73
|1.90
|1.93
|1.72
|2.20
|1.41
|2.90
|1.30
|3.50
|1.13
|5.40
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|14.75
|1.02
|5.45
|1.11
|4.55
|1.17
|2.70
|1.44
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.77
|2.17
|1.42
|2.88
|1.30
|3.40
|1.11
|5.60
|1.09
|5.85
|1.01
|9.90
|—
|—
|14.35
|1.02
|13.37
|1.02
|5.39
|1.15
|4.38
|1.21
|2.61
|1.49
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.65
|2.23
|1.36
|3.13
|1.27
|3.74
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|11.89
|1.03
|12.33
Прогнозы на матч Беневенто - Интер Милан
Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Интер Милан
99.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
44.1% (64)
1:2 Интер Милан
18.6% (27)
1:3 Интер Милан
16.6% (24)
0:1 Интер Милан
8.3% (12)
0:3 Интер Милан
6.9% (10)
0:4 Интер Милан
2.1% (3)
1:4 Интер Милан
1.4% (2)
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