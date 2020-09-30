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Беневенто
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
93
Барба
Федерико
29
Ионице
Артур
28
Скьяттарелла
Паскуале
14
Дабо
Брайан
19
Инсинье
Роберто
21
Мончини
Габриэле
17
Капрари
Джанлука
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
11
Коларов
Александар
2
Хакими
Ашраф
5
Гальярдини
Роберто
12
Сенси
Стефано
15
Янг
Эшли
22
Видаль
Артуро
9
Лукаку
Ромелу
7
Санчес
Алексис
Беневенто
4-3-3
Интер Милан
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальдирола Лука 2 2
2. Летиция Гаэтано 1 1
3. Сау Марко 0 0
4. Капрари Джанлука 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 1 1
2. Д'Амброзио Данило 1 1
3. Мартинес Лаутаро 1 1
4. Барелла Николо 0 0
5. Хакими Ашраф 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Дабо Брайан 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Интер Милан 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Милан 6:2 Беневенто Кубок Интер Милан 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Удинезе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесённого матча 1 тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Беневенто» и миланский «Интер». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.70 5.40 1.35
9.00 5.80 1.33
8.60 5.85 1.33
8.77 5.11 1.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.60 1.12 4.90 1.18 2.75 1.45 2.18 1.73 1.90 1.93 1.72 2.20 1.41 2.90 1.30 3.50 1.13 5.40 1.11 6.00 1.03 10.00
14.75 1.02 5.45 1.11 4.55 1.17 2.70 1.44 2.14 1.71 1.77 2.17 1.42 2.88 1.30 3.40 1.11 5.60 1.09 5.85 1.01 9.90
14.35 1.02 13.37 1.02 5.39 1.15 4.38 1.21 2.61 1.49 2.07 1.75 1.65 2.23 1.36 3.13 1.27 3.74 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 12.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.70 1.48 1.69 2.20 1.28 3.70
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.31 3.45 1.19 4.75
3.74 1.27 2.58 1.50 1.66 2.21 1.27 3.74 1.18 4.82 1.04 10.70 1.04 10.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.61 2.23 1.38 2.90
5.75 1.14 4.20 1.23 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.10
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
4.40 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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Прогнозы на матч Беневенто - Интер Милан

Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Интер Милан
99.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
44.1% (64)
1:2 Интер Милан
18.6% (27)
1:3 Интер Милан
16.6% (24)
0:1 Интер Милан
8.3% (12)
0:3 Интер Милан
6.9% (10)
0:4 Интер Милан
2.1% (3)
1:4 Интер Милан
1.4% (2)
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