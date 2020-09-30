—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесённого матча 1 тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Беневенто» и миланский «Интер». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.