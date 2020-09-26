Беневенто
Позже
Стадион: Чиро Вигорито
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальдирола Лука
|2
|2
|2.
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|3.
|Сау Марко
|0
|0
|4.
|Капрари Джанлука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|2.
|Д'Амброзио Данило
|1
|1
|3.
|Мартинес Лаутаро
|1
|1
|4.
|Барелла Николо
|0
|0
|5.
|Хакими Ашраф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дабо Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Интер Милан
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.80
|1.15
|4.20
|1.23
|2.48
|1.55
|2.00
|1.90
|1.77
|2.17
|1.62
|2.41
|1.33
|3.45
|1.25
|4.00
|1.10
|6.60
|1.07
|7.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|14.75
|1.02
|4.85
|1.14
|3.90
|1.21
|2.39
|1.53
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.63
|2.42
|1.31
|3.38
|1.22
|4.10
|1.08
|6.60
|1.06
|7.00
|1.02
|14.75
|—
|—
|14.35
|1.02
|13.37
|1.02
|5.39
|1.15
|4.38
|1.21
|2.61
|1.49
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.65
|2.23
|1.36
|3.13
|1.27
|3.74
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|11.89
|1.03
|12.33
Прогнозы на матч Беневенто - Интер Милан
Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
100% (39)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (15)
Меньше
60.53% (23)
Обе команды забьют
Да
28.95% (11)
Нет
71.05% (27)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
48.7% (19)
1:2 Интер Милан
17.9% (7)
1:3 Интер Милан
10.3% (4)
0:1 Интер Милан
10.3% (4)
0:3 Интер Милан
7.7% (3)
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