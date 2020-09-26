  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Беневенто
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальдирола Лука 2 2
2. Летиция Гаэтано 1 1
3. Сау Марко 0 0
4. Капрари Джанлука 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 1 1
2. Д'Амброзио Данило 1 1
3. Мартинес Лаутаро 1 1
4. Барелла Николо 0 0
5. Хакими Ашраф 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Дабо Брайан 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Интер Милан 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Милан 6:2 Беневенто Кубок Интер Милан 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Удинезе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 39
    Беневенто 0% (0)
    X 0% (0)
    Интер Милан 100% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Интер Милан
    9.00
    5.50
    1.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.70 5.50 1.40
    9.00 5.30 1.38
    8.77 5.11 1.35

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 4.80 1.15 4.20 1.23 2.48 1.55 2.00 1.90 1.77 2.17 1.62 2.41 1.33 3.45 1.25 4.00 1.10 6.60 1.07 7.00 1.01 12.00
    14.75 1.02 4.85 1.14 3.90 1.21 2.39 1.53 1.95 1.85 1.63 2.42 1.31 3.38 1.22 4.10 1.08 6.60 1.06 7.00 1.02 14.75
    14.35 1.02 13.37 1.02 5.39 1.15 4.38 1.21 2.61 1.49 2.07 1.75 1.65 2.23 1.36 3.13 1.27 3.74 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 12.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.50 1.53 1.62 2.31 1.25 4.00
    3.68 1.28 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.74 1.27 2.58 1.50 1.66 2.21 1.27 3.74 1.18 4.82 1.04 10.70 1.04 10.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.00 1.76 1.51 2.46 1.30 3.30
    5.20 1.16 3.64 1.28 2.01 1.80 1.48 2.65 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 2.01
    1.82 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.35
    Где смотреть матч Беневенто - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Беневенто - Интер Милан

    Исход игры
    Беневенто
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Милан
    100% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    28.95% (11)
    Нет
    71.05% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    48.7% (19)
    1:2 Интер Милан
    17.9% (7)
    1:3 Интер Милан
    10.3% (4)
    0:1 Интер Милан
    10.3% (4)
    0:3 Интер Милан
    7.7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный