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Удинезе
 
Позже

Стадион:
Специя
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
99
Кулибали
Мамаду
10
Де
Пауль
Родриго
64
Палумбо
Мартин
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
1
Зут
Йерун
21
Феррер
Сальвадор
22
Хабот
Юлиан
19
Терци
Клаудио
3
Рамос
Хуан
27
Дейола
Алессандро
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Удинезе
3-5-2
Специя
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 1 1
2. Риччи Матео 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
Специя
# Игрок      
1. Зут Йерун 1 0
2. Сала Джакопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 0 0 0 0 0
 Специя 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция
Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Удинезе 2:3 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Удинезе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Удинезе 92.3% (132)
X 7% (10)
Специя 0.7% (1)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Специя
1.86
3.62
5.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.77 3.55 5.15
1.84 3.45 5.70
1.86 3.62 4.80
1.71 3.87 4.84
1.86 3.52 4.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.50 1.07 3.20 1.35 2.50 1.57 2.06 1.80 1.82 2.05 1.71 2.14 1.41 2.90 1.28 3.60 1.11 6.30 1.08 6.70 1.01 12.50
8.30 1.03 7.30 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.08 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.25
8.96 1.06 7.75 1.08 3.50 1.30 2.77 1.44 1.91 1.88 1.51 2.55 1.35 3.18 1.16 5.18 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
3.44 1.35 2.60 1.55 2.09 1.81 1.83 2.09 1.62 2.41 1.43 3.04 1.29 3.85 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.81 2.00 1.37 3.10 1.10 6.60
2.88 1.42 1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.25 1.08 7.60
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 15.02 1.01 15.74
2.94 1.45 2.40 1.63 1.87 2.04 1.54 2.62 1.40 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.93
1.90 1.89
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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Прогнозы на матч Удинезе - Специя

Исход игры
Удинезе
92.3% (132)
Ничья
7% (10)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (47)
Меньше
66.67% (94)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
33.6% (48)
2:0 Удинезе
26.6% (38)
2:1 Удинезе
25.2% (36)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Удинезе
2.8% (4)
3:0 Удинезе
2.1% (3)
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