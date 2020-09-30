Удинезе
Позже
Стадион: Дачия-Арена
Специя
22
Хабот
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|1
|1
|2.
|Риччи Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Зут Йерун
|1
|0
|2.
|Сала Джакопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Специя
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция
Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.20
|1.35
|2.50
|1.57
|2.06
|1.80
|1.82
|2.05
|1.71
|2.14
|1.41
|2.90
|1.28
|3.60
|1.11
|6.30
|1.08
|6.70
|1.01
|12.50
|—
|—
|8.30
|1.03
|7.30
|1.06
|3.20
|1.33
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.08
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|5.90
|1.07
|6.45
|1.00
|11.25
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.50
|1.30
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.51
|2.55
|1.35
|3.18
|1.16
|5.18
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.35
|2.60
|1.55
|2.09
|1.81
|1.83
|2.09
|1.62
|2.41
|1.43
|3.04
|1.29
|3.85
|—
|—
|1.10
|8.08
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.10
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.12
|6.25
|1.08
|7.60
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|15.02
|1.01
|15.74
|2.94
|1.45
|2.40
|1.63
|1.87
|2.04
|1.54
|2.62
|1.40
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Удинезе - Специя
Исход игры
Удинезе
92.3% (132)
Ничья
7% (10)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (47)
Меньше
66.67% (94)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
33.6% (48)
2:0 Удинезе
26.6% (38)
2:1 Удинезе
25.2% (36)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Удинезе
2.8% (4)
3:0 Удинезе
2.1% (3)
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