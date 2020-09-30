Второй тайм

96' Специя заслуженно побеждает в отличном матче

96' Галабинов Андрей из команды Специя сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Галабинов Андрей изменил счет на табло!

95' ШАНС! Галабинов Андрей вышел один на один с голкипером...

94' Фариас Диего получил желтую карточку от судьи

94' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Матос Ридер из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

93' Удинезе имеет хороший шанс забить.

92' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Галабинов Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Галабинов Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Рамос Хуан получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет Специя

86' Какой промах! Несторовски Илья имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

86' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Специя

78' Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали

77' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Специя

75' Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Феррер Сальвадор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удинезе имеет хороший шанс забить.

73' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Кулибали Мамаду из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

69' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Специя

68' Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Хорошую попытку сделал Ласанья Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Матч возобновлен

62' Зут Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Специя

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Верде Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Верде Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удинезе имеет хороший шанс забить.

57' Удинезе имеет хороший шанс забить.

56' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Специя

53' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

49' Рамос Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удинезе имеет хороший шанс забить.