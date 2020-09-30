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  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
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Риччи Матео
0:1
29' Гол
Галабинов Андрей
39' Желтая карточка
Терци Клаудио
66' Вторая желтая карточка
Терци Клаудио
79' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
86' Желтая карточка
Рамос Хуан
90' Желтая карточка
Фариас Диего
0:2
90' Гол
Галабинов Андрей
90'+6
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
99
Кулибали
Мамаду
10
Де
Пауль
Родриго
64
Палумбо
Мартин
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
1
Зут
Йерун
21
Феррер
Сальвадор
22
Хабот
Юлиан
19
Терци
Клаудио
3
Рамос
Хуан
27
Дейола
Алессандро
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Удинезе
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

2'
 
Риччи Матео
29'
0:1
Галабинов Андрей
(Гьяси Эммануэль)
39'
 
Терци Клаудио
52'
 
Бартоломей Паоло
Дейола Алессандро
56'
Форестьери Фернандо
Палумбо Мартин
 
63'
 
Рафаэл Биттенкур
Зут Йерун
64'
Несторовски Илья
Окака Стефано
 
64'
Оуведжан Томас
Зеегелаар Марвин
 
66'
 
Терци Клаудио
67'
 
Фариас Диего
Верде Даниэле
67'
 
Побега Томмазо
Маджоре Джулио
68'
 
Эрлич Мартин
Гьяси Эммануэль
78'
Матос Ридер
Самир Каэтано
 
79'
 
Феррер Сальвадор
86'
 
Рамос Хуан
90'
 
Фариас Диего
90'
0:2
Галабинов Андрей
(Рафаэл Биттенкур)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 6 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 1.5
2. Гьяси Эммануэль 0 0
3. Рафаэл Биттенкур 0 0
4. Риччи Матео 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Зут Йерун 1 0
3. Фариас Диего 1 0
4. Сала Джакопо 1 0
5. Рамос Хуан 1 0
6. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 0 0 0 0 0
 Специя 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция
Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Удинезе 2:3 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Аталанта 3:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Лацио 0:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 143
Удинезе 92.3% (132)
X 7% (10)
Специя 0.7% (1)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.30 0.00 1.73
6.30 2.90 1.82
1.87 3.62 4.75
1.71 3.87 4.84
8.67 2.98 1.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 7.50 1.07 2.20 1.66 2.50 1.57 2.06 1.80 1.20 4.44 1.71 2.14 1.41 2.90 1.02 13.00 1.11 6.30 1.03 12.00 1.01 12.50
8.30 1.03 7.30 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.08 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.25
8.96 1.06 7.75 1.08 3.50 1.30 2.77 1.44 1.91 1.88 1.51 2.55 1.35 3.18 1.16 5.18 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
6.16 1.14 2.92 1.44 1.94 1.93 1.58 2.43 1.59 2.44 1.38 3.17 1.27 3.89 1.45 2.87 1.38 3.19 1.18 5.24 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.04 1.77 1.81 2.00 1.16 5.10 1.10 6.60 1.02 13.00
2.88 1.42 1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.25 1.08 7.60
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 15.02 1.01 15.74
1.80 2.08 1.50 2.70 1.19 4.90 1.14 6.07 1.21 4.71 1.10 7.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
1.90 1.89
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Удинезе 0:2 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Специя

Исход игры
Удинезе
92.3% (132)
Ничья
7% (10)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (47)
Меньше
66.67% (94)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
33.6% (48)
2:0 Удинезе
26.6% (38)
2:1 Удинезе
25.2% (36)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Удинезе
2.8% (4)
3:0 Удинезе
2.1% (3)
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