Удинезе
0:2
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Специя
2' Undefined phrase: football_event_Риччи Матео
0:1
29' ГолГалабинов Андрей
39' Желтая карточкаТерци Клаудио
66' Вторая желтая карточкаТерци Клаудио
79' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
86' Желтая карточкаРамос Хуан
90' Желтая карточкаФариас Диего
0:2
90' ГолГалабинов Андрей
22
Хабот
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
29'
39'
66'
79'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
6 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|1.5
|2.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|3.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|4.
|Риччи Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Зут Йерун
|1
|0
|3.
|Фариас Диего
|1
|0
|4.
|Сала Джакопо
|1
|0
|5.
|Рамос Хуан
|1
|0
|6.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Специя
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция
Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Лацио
|0:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|7.50
|1.07
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.06
|1.80
|1.20
|4.44
|1.71
|2.14
|1.41
|2.90
|1.02
|13.00
|1.11
|6.30
|1.03
|12.00
|1.01
|12.50
|—
|—
|8.30
|1.03
|7.30
|1.06
|—
|—
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.08
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|5.90
|1.07
|6.45
|1.00
|11.25
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.51
|2.55
|1.35
|3.18
|1.16
|5.18
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|6.16
|1.14
|—
|—
|2.92
|1.44
|1.94
|1.93
|1.58
|2.43
|1.59
|2.44
|1.38
|3.17
|1.27
|3.89
|1.45
|2.87
|1.38
|3.19
|1.18
|5.24
|—
|—
|1.10
|8.08
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.10
|6.60
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.12
|6.25
|1.08
|7.60
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|15.02
|1.01
|15.74
|1.80
|2.08
|1.50
|2.70
|1.19
|4.90
|1.14
|6.07
|1.21
|4.71
|1.10
|7.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Специя
Исход игры
Удинезе
92.3% (132)
Ничья
7% (10)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (47)
Меньше
66.67% (94)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
33.6% (48)
2:0 Удинезе
26.6% (38)
2:1 Удинезе
25.2% (36)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Удинезе
2.8% (4)
3:0 Удинезе
2.1% (3)
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