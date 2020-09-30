Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фройлер Ремо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Выглядело как неплохой момент. Лаццари Мануэль из команды Лацио закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

44' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Пашалич Марио из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

44' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Марусич Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Г О О О О Л - Гомес Алехандро забивает!

41' Плохо сыграл Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи

39' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

35' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

34' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Иммобиле Чиро видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

34' Голкипер мог бы сыграть и получше

32' Г О О О О Л - Хатебур Ханс классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

32' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

26' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

26' Фройлер Ремо получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Альберто Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

25' Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Аталанта

18' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Джимсити Берат получил желтую карточку от судьи

16' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

16' Гомес Алехандро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Рефери не любит споров - именно за это Марусич Адам сейчас получил желтую

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аталанта будет все-таки засчитан.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Г О О О О Л - Госенс Робин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

10' Плохо сыграл Раду Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Матч остановлен

8' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Аталанта

7' Иммобиле Чиро не смог попасть в створ ударом издали

6' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

5' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лацио начинает с центра поля