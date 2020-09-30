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Лацио
1:4
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
0:1
10' Гол
Госенс Робин
12' Желтая карточка
Марусич Адам
17' Желтая карточка
Джимсити Берат
26' Желтая карточка
Альберто Луис
26' Желтая карточка
Фройлер Ремо
0:2
32' Гол
Хатебур Ханс
40' Желтая карточка
Лукас Лейва
0:3
41' Гол
Гомес Алехандро
1:3
57' Гол
Кайседо Фелипе
1:4
61' Гол
Гомес Алехандро
72' Желтая карточка
Ачерби Франческо
75' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
90' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
90'+4
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
57
Спортьелло
Марко
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
2
Толой
Рафаэл
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
Лацио
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

10'
0:1
Госенс Робин
12'
Марусич Адам
 
17'
 
Джимсити Берат
26'
Альберто Луис
 
26'
 
Фройлер Ремо
32'
0:2
Хатебур Ханс
(Госенс Робин)
40'
Лукас Лейва
 
41'
0:3
Гомес Алехандро
46'
 
Ромеро Кристиан
Джимсити Берат
49'
Катальди Данило
Лукас Лейва
 
56'
 
Де Рон Мартен
Пашалич Марио
57'
Кайседо Фелипе
(Милинкович-Савич Сергей)
1:3
58'
Баштуш Бартоломеу
Раду Стефан
 
61'
1:4
Гомес Алехандро
(Малиновский Руслан)
70'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Милинкович-Савич Сергей
 
70'
Андерсон Джаван
Лаццари Мануэль
 
70'
Эскаланте Гонсало
Альберто Луис
 
72'
Ачерби Франческо
 
75'
Кайседо Фелипе
 
82'
 
Муриэль Луис
Гомес Алехандро
82'
 
Ламмерс Сэм
Сапата Дуван
90'
 
Мохика Хоан
Госенс Робин
90'
Иммобиле Чиро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайседо Фелипе 1 0.5
2. Иммобиле Чиро 1 0.5
3. Лаццари Мануэль 1 0.5
4. Милинкович-Савич Сергей 0 0
5. Марусич Адам 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 3 1.5
2. Хатебур Ханс 2 1
3. Муриэль Луис 1 0.5
4. Госенс Робин 1 0.5
5. Де Рон Мартен 1 0.5
6. Малиновский Руслан 0 0
7. Сапата Дуван 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 2 0
2. Кайседо Фелипе 1 0
3. Иммобиле Чиро 1 0
4. Альберто Луис 1 0
5. Ачерби Франческо 1 0
6. Марусич Адам 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Аталанта 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус
Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан
Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома

Последние игры между собой

Лацио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аталанта 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:3 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Лацио Кубок Лацио 1:3 Аталанта Серия A
Аталанта 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Новости матча
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лацио 23.8% (34)
X 50.3% (72)
Аталанта 25.9% (37)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.90 2.45
34.00 19.00 1.03
2.74 3.84 2.65
2.34 3.61 2.89

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.50 1.01 7.77 1.08 6.50 1.11 2.52 1.42 2.12 1.72 1.97 1.75 2.04 1.83 5.30 1.15 3.90 1.25 2.05 1.75 1.53 2.50 1.23 4.05 1.62 2.27 1.30 3.50 1.07 8.40 1.05 9.50
16.00 1.01 12.50 1.00 5.60 1.14 4.90 1.15 2.78 1.42 2.14 1.73 1.78 2.27 1.47 2.68 1.33 3.20 1.10 5.60 1.08 6.20 1.03 8.90
10.70 1.04 9.74 1.05 4.66 1.19 3.83 1.26 2.37 1.58 1.88 1.91 1.56 2.42 1.29 3.57 1.22 4.25 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 13.45 1.02 13.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.35 1.31 2.75 1.60 1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50 1.05 9.50
3.85 1.26 2.72 1.46 1.74 2.11 1.33 3.32 1.19 4.80
3.50 1.30 2.42 1.56 1.61 2.30 1.24 4.02 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 11.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
5.50 1.15 4.55 1.20 2.14 1.71 1.60 2.34 1.42 2.88 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 2.63
1.54 2.47
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
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Прогнозы на матч Лацио 1:4 Аталанта

Исход игры
Лацио
23.8% (34)
Ничья
50.3% (72)
Аталанта
25.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (94)
Меньше
33.33% (47)
Обе команды забьют
Да
94.33% (133)
Нет
5.67% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (39)
2:2 Ничья
21% (30)
2:1 Лацио
16.8% (24)
1:2 Аталанта
16.1% (23)
1:0 Лацио
2.8% (4)
1:3 Аталанта
2.8% (4)
2:3 Аталанта
2.8% (4)
3:3 Ничья
2.1% (3)
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