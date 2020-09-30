Лацио
1:4
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Аталанта
0:1
10' ГолГосенс Робин
12' Желтая карточкаМарусич Адам
17' Желтая карточкаДжимсити Берат
26' Желтая карточкаАльберто Луис
26' Желтая карточкаФройлер Ремо
0:2
32' ГолХатебур Ханс
40' Желтая карточкаЛукас Лейва
0:3
41' ГолГомес Алехандро
1:3
57' ГолКайседо Фелипе
1:4
61' ГолГомес Алехандро
72' Желтая карточкаАчерби Франческо
75' Желтая карточкаКайседо Фелипе
90' Желтая карточкаИммобиле Чиро
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Траоре АмадНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
12'
17'
26'
26'
32'
0:2
40'
41'
0:3
57'
61'
72'
75'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.5
|2.
|Иммобиле Чиро
|1
|0.5
|3.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.5
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
|5.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|3
|1.5
|2.
|Хатебур Ханс
|2
|1
|3.
|Муриэль Луис
|1
|0.5
|4.
|Госенс Робин
|1
|0.5
|5.
|Де Рон Мартен
|1
|0.5
|6.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|7.
|Сапата Дуван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|2
|0
|2.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|4.
|Альберто Луис
|1
|0
|5.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|6.
|Марусич Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|1
|0
|3.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Аталанта
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан
Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома
Последние игры между собой
Лацио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аталанта 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|2.52
|1.42
|2.12
|1.72
|1.97
|1.75
|2.04
|1.83
|5.30
|1.15
|3.90
|1.25
|2.05
|1.75
|1.53
|2.50
|1.23
|4.05
|1.62
|2.27
|1.30
|3.50
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|16.00
|1.01
|12.50
|1.00
|5.60
|1.14
|4.90
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.78
|2.27
|1.47
|2.68
|1.33
|3.20
|1.10
|5.60
|1.08
|6.20
|1.03
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.66
|1.19
|3.83
|1.26
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.88
|1.91
|—
|—
|1.56
|2.42
|1.29
|3.57
|1.22
|4.25
|1.09
|7.27
|1.08
|7.75
|1.02
|13.45
|1.02
|13.91
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лацио 1:4 Аталанта
Исход игры
Лацио
23.8% (34)
Ничья
50.3% (72)
Аталанта
25.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (94)
Меньше
33.33% (47)
Обе команды забьют
Да
94.33% (133)
Нет
5.67% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (39)
2:2 Ничья
21% (30)
2:1 Лацио
16.8% (24)
1:2 Аталанта
16.1% (23)
1:0 Лацио
2.8% (4)
1:3 Аталанта
2.8% (4)
2:3 Аталанта
2.8% (4)
3:3 Ничья
2.1% (3)
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