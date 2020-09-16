Омония
1:1
Перерыв
Стадион: Джи Эс Пи
Црвена Звезда
15' Желтая карточкаСаного Секу
1:0
31' ГолЛюфтнер Михаэль
1:1
45' ГолВуканович Алекса
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
Ход матча
15'
31'
1:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Тьяго III
|2
|0.67
|2.
|Люфтнер Михаэль
|1
|0.33
|3.
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.33
|4.
|Асанте Эрнест
|0
|0
|5.
|Ботеак Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|3
|1
|2.
|Иванич Мирко
|2
|0.67
|3.
|Томане Антониу
|1
|0.33
|4.
|Вуканович Алекса
|1
|0.33
|5.
|Канга Каку
|0
|0
|6.
|Катай Александар
|0
|0
|7.
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомеш Витор
|2
|0
|2.
|Сантос Тьяго III
|2
|0
|3.
|Дюриш Михал
|1
|0
|4.
|Гомес Хорди
|1
|0
|5.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Црвена Звезда
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: + = -Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония
Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис
Црвена Звезда Последние 20 матчей: + = -Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Нови-Београд Црвена Звезда 2:1 Пролетер Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:1 Радник Сурдулица ФК Инджия 1:2 Црвена Звезда Рад Белград 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Графичар Белград
Последние игры между собой
Омония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Омония 1:1 Црвена Звезда
Исход игры
Омония
5.1% (8)
Ничья
10.9% (17)
Црвена Звезда
84% (131)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (80)
Меньше
47.71% (73)
Обе команды забьют
Да
60.78% (93)
Нет
39.22% (60)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
42.9% (67)
0:1 Црвена Звезда
23.7% (37)
0:2 Црвена Звезда
10.3% (16)
1:1 Ничья
9% (14)
1:3 Црвена Звезда
4.5% (7)
1:0 Омония
2.6% (4)
2:1 Омония
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|—
|—
|4.75
|1.18
|2.21
|1.66
|3.50
|1.30
|1.66
|2.21
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|1.62
|2.27
|1.24
|4.00
|1.16
|5.10
|1.03
|12.00
|1.03
|12.00
|7.40
|1.10
|5.75
|1.15
|—
|—
|2.64
|1.54
|—
|—
|1.92
|1.90
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.24
|4.15
|1.18
|5.10
|1.05
|10.50
|1.04
|11.00
|1.00
|21.00
|—
|—
|5.88
|1.08
|4.95
|1.13
|—
|—
|2.53
|1.54
|—
|—
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.59
|—
|—
|1.22
|3.90
|1.16
|4.42
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|5.77
|1.15
|—
|—
|2.78
|1.46
|4.46
|1.21
|1.93
|1.94
|3.12
|1.38
|2.22
|1.69
|1.85
|2.01
|1.61
|2.38
|1.37
|3.18
|1.23
|4.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.05
|10.25
|2.39
|1.60
|—
|—
|1.54
|2.52
|—
|—
|1.26
|3.67
|—
|—
|1.06
|8.58
|1.04
|10.16
|1.74
|2.15
|1.45
|2.81
|1.17
|5.20
|1.12
|6.37
|1.24
|4.15
|1.12
|6.50
|—
|—
|—
|—