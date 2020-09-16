У "Црвены Звезды" много суеты - возможно, они через чур пытаются соответствовать высокому уровню, действовать в касание, ошибки из-за этого у них случаются чаще.

Высокие забросы от гостей ничего опасного не несут, постоянно "второй этаж" оказывается за защитниками "Омонии".

Гости вроде завладели территориальной инициативой и мяч себе забрали - на постоянную основу. Другое дело, что вся эта позиционная красота до штрафной.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Иванич!!! Иванич великолепно разобрался. Выше всех он выпрыгнул на передачу с правого края штрафной, с линии вратарской расстреляв ворота Фабиано.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол

41' "Црвена Звезда" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

40' Канга пробил с 24 метров, Фабиано перевел снаряд на угловой.

39' Покидают силы игроков под конец первого тайма. Атак на скорости очень мало, если и происходит какое-то оживление, то это после индивидуальных ошибок.

38' Сантос чуть было не обокрал защитника гостей, опасно так играть в оброне.

37' Никуда киприоты не спешат, спокойно разыгрывают мяч в центре поля, словно выманивая соперника подальше от ворот.

36' Успокоились киприоты в последние минуты тайма. Почти не атакуют, но и сопернику не дают разгуляться.

35' Очередное наступление сербов заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Канга, следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.

34' Нервничает Хеннинг Берг. Он хочет, чтобы его команда продолжала атаковать, счет не очень надежный.

33' "Црвена Звезда" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

32' Сразу же сербы ринулись штурмовать оборонительные редуты соперника.

31' ГОЛ!!! 1:0!!! Люфтнер!!!

Первый угловой зарабатывают игроки "Омонии". Последовал хороший навес в центр штрафной, после которого Люфтнер не оставил шанса для Боряна.

30' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

29' На угловой мяч уходит от игрока "Омонии". Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот, хотя сейчас будет ещё один.

28' Бен-Набуан откликнулся на передачу из глубины поля, но удар у 31 номера гостей с 11 метров получился не очень. Мяч летит над перекладиной.

27' Возобновился матч у нас. С мячом сербский коллектив на своей половине поля.

25' Перерыв у нас на водопой.

24' Ринулись вперед игроки "Црвены Звезды", но соперник легко их сдерживает и контролирует мяч за счет частых коротких пасов.

23' Теперь на своей половине поля контролируют мяч игроки из Сербии, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

22' Футболисты "Црвены Звезды" в ступоре. Ничего не получается в атаке у команды Станковича.

21' На тотальный контроль мяча, похоже, киприоты нацелились. Огромное преимущество по владению мячом у них сейчас.

20' Большими силами киприоты идут вперед, стали больше подключать фланги.

19' Вуканович нарушает правила в чужой штрафной.

18' Станкович постоянно работает у бровки, ни на секунду главный тренер "Црвены Звезды" еще не садился на скамейку.

17' Статистика владения мячом за этот отрезок говорит об абсолютном равенстве в этом показателе, хотя кажется, что киприоты лучше держат мяч.

16' Саного получает карточку жёлтого цвета за фол у центрального круга.

15' Иванич приложился по мячу с линии штрафной, Фабиано отбивает снаряд, который улетает к боковой линии поля.

14' Немного застряли команды в середине поля. Хеннинг Берг призывает свою команду двигаться шустрее.

13' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Бен-Набуан пострадал в центре поля.

12' Гобелич дал по ногам Сантосу у центрального круга. Арбитр провел воспитательную беседу. следующий такой фол будет уже за желтую карточку.

11' Попробовали были киприоты развить контратаку, но еще до штрафной на ровном месте потеряли мяч.

10' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Омонии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

10' Какулис откликнулся на навес с правого фланга, но удар головой сильным не получился, мяч спокойно прикатился в руки Боряну.

9' Пытаются сербы из глубины длинными передачами искать атакующих игроков. Но пока точности очень не хватает.

8' Вступает в игру Борян, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.

7' Катай нарушает правила на половине поля соперника.

6' Не спешат гости расставаться с мячом, выманивая соперника ближе к своим воротам, а прессинговать он опасается.

5' Игра, резво начавшись, успокоилась. "Црвена Звезда" наслаждается возможностью покатать мяч на своей половине, "Омония" не сильно против. Подозрительный штиль.

4' Пока хозяева выглядят чуть более организованной командой. То ли за счет грамотного прессинга, то ли за счет интересных мыслей в атаке.

3' Первый удар в сторону ворот мы увидели. Сантос приложился по мячу, до ворот было около 27 метров, снаряд летит мимо.

2' Отмечу, что это противостояние состоит всего из одного матча. И в случае ничьей будет назначено дополнительное время, после которого возможна серия пенальти.

1' "Омония" проводит матч в комплекте формы красного цвета, в синей игроки "Црвены Звезды".