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Омония
1:1
Перерыв

Стадион:
Црвена Звезда
0'
15' Желтая карточка
Саного Секу
1:0
31' Гол
Люфтнер Михаэль
1:1
45' Гол
Вуканович Алекса
40
Фабиано
Фрейтас
22
Ланг
Адам
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэль
17
Лекьякс
Ян
13
Папулис
Фотис
16
Гомес
Хорди
8
Гомеш
Витор
70
Сантос
Тьяго
III
11
Ботеак
Эрик
80
Какулис
Андроникос
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
19
Милунович
Неманья
5
Дегенек
Милош
23
Родич
Милан
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
4
Иванич
Мирко
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
10
Катай
Александар
92
Вуканович
Алекса
Омония
4-4-2
Црвена Звезда
4-3-2-1

Ход матча

15'
 
Саного Секу
31'
Люфтнер Михаэль
1:0
45'
1:1
Вуканович Алекса
(Бен-Набуан Эль-Фарду)

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Тьяго III 2 0.67
2. Люфтнер Михаэль 1 0.33
3. Гомес Хорди 1 (1) 0.33
4. Асанте Эрнест 0 0
5. Ботеак Эрик 0 0
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 3 1
2. Иванич Мирко 2 0.67
3. Томане Антониу 1 0.33
4. Вуканович Алекса 1 0.33
5. Канга Каку 0 0
6. Катай Александар 0 0
7. Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомеш Витор 2 0
2. Сантос Тьяго III 2 0
3. Дюриш Михал 1 0
4. Гомес Хорди 1 0
5. Лекьякс Ян 1 0
6. Ционис Маринос 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Омония 0 0 0 0 0 0 100% (3)
 Црвена Звезда 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: + = -
Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония
Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис
Црвена Звезда Последние 20 матчей: + = -
Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Нови-Београд Црвена Звезда 2:1 Пролетер Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:1 Радник Сурдулица ФК Инджия 1:2 Црвена Звезда Рад Белград 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Графичар Белград

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Омония 0:0 Црвена Звезда Лига Европы Црвена Звезда 0:0 Омония Лига Европы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Иванич!!!
    Иванич великолепно разобрался. Выше всех он выпрыгнул на передачу с правого края штрафной,  с линии вратарской расстреляв ворота Фабиано. 
  • 44'
    Гости вроде завладели территориальной инициативой и мяч себе забрали - на постоянную основу. Другое дело, что вся эта позиционная красота до штрафной.
  • 43'
    Высокие забросы от гостей ничего опасного не несут, постоянно "второй этаж" оказывается за защитниками "Омонии".
  • 42'
    У "Црвены Звезды" много суеты - возможно, они через чур пытаются соответствовать высокому уровню, действовать в касание, ошибки из-за этого у них случаются чаще.
  • Угловой
    41'
    "Црвена Звезда" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Опасный момент
    40'
    Канга пробил с 24 метров, Фабиано перевел снаряд на угловой.
  • 39'
    Покидают силы игроков под конец первого тайма. Атак на скорости очень мало, если и происходит какое-то оживление, то это после индивидуальных ошибок.
  • 38'
    Сантос чуть было не обокрал защитника гостей, опасно так играть в оброне.
  • 37'
    Никуда киприоты не спешат, спокойно разыгрывают мяч в центре поля, словно выманивая соперника подальше от ворот.
  • 36'
    Успокоились киприоты в последние минуты тайма. Почти не атакуют, но и сопернику не дают разгуляться.
  • Угловой
    35'
    Очередное наступление сербов заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Канга, следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.
  • 34'
    Нервничает Хеннинг Берг. Он хочет, чтобы его команда продолжала атаковать, счет не очень надежный.
  • Угловой
    33'
    "Црвена Звезда" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 32'
    Сразу же сербы ринулись штурмовать оборонительные редуты соперника.
  • Описание гола
    31'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Люфтнер!!!
    Первый угловой зарабатывают игроки "Омонии". Последовал хороший навес в центр штрафной, после которого Люфтнер не оставил шанса для Боряна.
  • Фол, нарушение
    30'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Угловой
    29'
    На угловой мяч уходит от игрока "Омонии". Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот, хотя сейчас будет ещё один.
  • 28'
    Бен-Набуан откликнулся на передачу из глубины поля, но удар у 31 номера гостей с 11 метров получился не очень. Мяч летит над перекладиной.
  • 27'
    Возобновился матч у нас. С мячом сербский коллектив на своей половине поля.
  • Судья
    25'
    Перерыв у нас на водопой.
  • 24'
    Ринулись вперед игроки "Црвены Звезды", но соперник легко их сдерживает и контролирует мяч за счет частых коротких пасов.
  • 23'
    Теперь на своей половине поля контролируют мяч игроки из Сербии, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 22'
    Футболисты "Црвены Звезды" в ступоре. Ничего не получается в атаке у команды Станковича.
  • 21'
    На тотальный контроль мяча, похоже, киприоты нацелились. Огромное преимущество по владению мячом у них сейчас.
  • 20'
    Большими силами киприоты идут вперед, стали больше подключать фланги.
  • Фол, нарушение
    19'
    Вуканович нарушает правила в чужой штрафной.
  • 18'
    Станкович постоянно работает у бровки, ни на секунду главный тренер "Црвены Звезды" еще не садился на скамейку.
  • 17'
    Статистика владения мячом за этот отрезок говорит об абсолютном равенстве в этом показателе, хотя кажется, что киприоты лучше держат мяч.
  • Желтая карточка
    16'
    Саного получает карточку жёлтого цвета за фол у центрального круга.
  • 15'
    Иванич приложился по мячу с линии штрафной, Фабиано отбивает снаряд, который улетает к боковой линии поля.
  • 14'
    Немного застряли команды в середине поля. Хеннинг Берг призывает свою команду двигаться шустрее.
  • Фол, нарушение
    13'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Бен-Набуан пострадал в центре поля.
  • Фол, нарушение
    12'
    Гобелич дал по ногам Сантосу у центрального круга. Арбитр провел воспитательную беседу. следующий такой фол будет уже за желтую карточку.
  • 11'
    Попробовали были киприоты развить контратаку, но еще до штрафной на ровном месте потеряли мяч.
  • Угловой
    10'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Омонии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 10'
    Какулис откликнулся на навес с правого фланга, но удар головой сильным не получился, мяч спокойно прикатился в руки Боряну.
  • 9'
    Пытаются сербы из глубины длинными передачами искать атакующих игроков. Но пока точности очень не хватает.
  • 8'
    Вступает в игру Борян, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
  • Фол, нарушение
    7'
    Катай нарушает правила на половине поля соперника.
  • 6'
    Не спешат гости расставаться с мячом, выманивая соперника ближе к своим воротам, а прессинговать он опасается.
  • 5'
    Игра, резво начавшись, успокоилась. "Црвена Звезда" наслаждается возможностью покатать мяч на своей половине, "Омония" не сильно против. Подозрительный штиль.
  • 4'
    Пока хозяева выглядят чуть более организованной командой. То ли за счет грамотного прессинга, то ли за счет интересных мыслей в атаке.
  • 3'
    Первый удар в сторону ворот мы увидели. Сантос приложился по мячу, до ворот было около 27 метров, снаряд летит мимо.
  • 2'
    Отмечу, что это противостояние состоит всего из одного матча. И в случае ничьей будет назначено дополнительное время, после которого возможна серия пенальти.
  • 1'
    "Омония" проводит матч в комплекте формы красного цвета, в синей игроки "Црвены Звезды".
  • Первый тайм начался
    Крис Кавана дал стартовый свисток и наша встреча началась. 
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Омонией" и "Црвеной Звездой".
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 156
Омония 5.1% (8)
X 10.9% (17)
Црвена Звезда 84% (131)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Црвена Звезда
3.55
3.48
5.30
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Омония 1:1 Црвена Звезда

Исход игры
Омония
5.1% (8)
Ничья
10.9% (17)
Црвена Звезда
84% (131)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (80)
Меньше
47.71% (73)
Обе команды забьют
Да
60.78% (93)
Нет
39.22% (60)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
42.9% (67)
0:1 Црвена Звезда
23.7% (37)
0:2 Црвена Звезда
10.3% (16)
1:1 Ничья
9% (14)
1:3 Црвена Звезда
4.5% (7)
1:0 Омония
2.6% (4)
2:1 Омония
1.9% (3)
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Где смотреть матч Омония 1:1 Црвена Звезда онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 2.60 2.15
4.80 2.45 5.30
3.32 3.24 2.27
3.79 3.16 2.13
1.76 3.48 5.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.13 4.44 1.20 4.75 1.18 2.21 1.66 3.50 1.30 1.66 2.21 3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.24 4.00 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00
7.40 1.10 5.75 1.15 2.64 1.54 1.92 1.90 1.53 2.54 1.24 4.15 1.18 5.10 1.05 10.50 1.04 11.00 1.00 21.00
5.88 1.08 4.95 1.13 2.53 1.54 1.88 1.98 1.51 2.59 1.22 3.90 1.16 4.42 1.06 8.58 1.05 9.29
5.77 1.15 2.78 1.46 4.46 1.21 1.93 1.94 3.12 1.38 2.22 1.69 1.85 2.01 1.61 2.38 1.37 3.18 1.23 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.25 3.90 1.42 2.85 1.03 10.00
2.45 1.55 1.60 2.34 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
2.39 1.60 1.54 2.52 1.26 3.67 1.06 8.58 1.04 10.16
1.74 2.15 1.45 2.81 1.17 5.20 1.12 6.37 1.24 4.15 1.12 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.33 1.60 1.57 2.40 1.17 4.60
3.04 1.38 2.01 1.81 1.46 2.72 1.15 5.25 1.11 6.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
2.17 1.67
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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