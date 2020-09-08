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Омония
 
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Стадион:
Црвена Звезда

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Тьяго III 2 1
2. Гомес Хорди 1 (1) 0.5
3. Асанте Эрнест 0 0
4. Ботеак Эрик 0 0
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 3 1.5
2. Иванич Мирко 2 1
3. Томане Антониу 1 0.5
4. Канга Каку 0 0
5. Катай Александар 0 0
6. Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомеш Витор 2 0
2. Сантос Тьяго III 2 0
3. Дюриш Михал 1 0
4. Гомес Хорди 1 0
5. Лекьякс Ян 1 0
6. Ционис Маринос 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Омония 0 0 0 0 0 0 100% (3)
 Црвена Звезда 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония
Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +18 =0 -2
Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Нови-Београд Црвена Звезда 2:1 Пролетер Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:1 Радник Сурдулица ФК Инджия 1:2 Црвена Звезда Рад Белград 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Графичар Белград

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Омония 0:0 Црвена Звезда Лига Европы Црвена Звезда 0:0 Омония Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Омония - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 2 дня 12 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    Омония 6.9% (5)
    X 9.7% (7)
    Црвена Звезда 83.3% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Омония
    Ничья
    Црвена Звезда
    4.30
    3.60
    1.92
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Омония - Црвена Звезда

    Исход игры
    Омония
    6.9% (5)
    Ничья
    9.7% (7)
    Црвена Звезда
    83.3% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.52% (38)
    Меньше
    46.48% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    61.97% (44)
    Нет
    38.03% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    48.6% (35)
    0:1 Црвена Звезда
    19.4% (14)
    0:2 Црвена Звезда
    11.1% (8)
    1:1 Ничья
    8.3% (6)
    1:0 Омония
    4.2% (3)
    1:3 Црвена Звезда
    2.8% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.30 3.60 1.85
    4.15 3.44 1.92

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.70 1.07 7.00 1.10 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.27 1.33 3.36 1.27 3.84 1.09 7.90 1.07 8.80 1.01 17.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.77 1.44 1.74 2.09 1.38 3.04 1.09 7.30 1.07 8.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
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