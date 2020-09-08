Омония
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Стадион: Джи Эс Пи
Црвена Звезда
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Тьяго III
|2
|1
|2.
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.5
|3.
|Асанте Эрнест
|0
|0
|4.
|Ботеак Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|3
|1.5
|2.
|Иванич Мирко
|2
|1
|3.
|Томане Антониу
|1
|0.5
|4.
|Канга Каку
|0
|0
|5.
|Катай Александар
|0
|0
|6.
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомеш Витор
|2
|0
|2.
|Сантос Тьяго III
|2
|0
|3.
|Дюриш Михал
|1
|0
|4.
|Гомес Хорди
|1
|0
|5.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Црвена Звезда
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +11 =6 -3Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония
Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +18 =0 -2Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука Црвена Звезда 2:1 Напредак Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Нови-Београд Црвена Звезда 2:1 Пролетер Бачка-Топола 2:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:1 Радник Сурдулица ФК Инджия 1:2 Црвена Звезда Рад Белград 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Графичар Белград
Последние игры между собой
Омония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Омония - Црвена Звезда
Исход игры
Омония
6.9% (5)
Ничья
9.7% (7)
Црвена Звезда
83.3% (60)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (38)
Меньше
46.48% (33)
Обе команды забьют
Да
61.97% (44)
Нет
38.03% (27)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
48.6% (35)
0:1 Црвена Звезда
19.4% (14)
0:2 Црвена Звезда
11.1% (8)
1:1 Ничья
8.3% (6)
1:0 Омония
4.2% (3)
1:3 Црвена Звезда
2.8% (2)
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