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Днепр-1
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Мариуполь
0' 22'
23
Сарнавский
Богдан
22
Дуглас
Силва
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
4
Кравченко
Сергей
9
Хобленко
Алексей
17
Лукас
Тэйлор
20
Ди
Франко
Франсиско
11
Цуриков
Андрей
7
Довбик
Артём
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
44
Сагуткин
Даниил
4
Чоботенко
Сергей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Днепр-1
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуриков Андрей 1 0.33
2. Хобленко Алексей 1 0.33
3. Кравченко Сергей 0 0
4. Довбик Артём 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 0.33
2. Топалов Дмитрий 1 0.33

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 1 1
2. Кравченко Сергей 1 0
3. Ди Франко Франсиско 1 0
4. Адамюк Владимир 1 0
5. Вакулко Юрий 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Игнатенко Даниил 2 1
2. Тищенко Игорь 1 0
3. Мишнёв Дмитрий 1 0
4. Сагуткин Даниил 1 0
5. Топалов Дмитрий 1 0
6. Чоботенко Сергей 1 0
7. Кащук Алексей 1 0
8. Кирюханцев Игорь 1 0
9. Быков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Мариуполь 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Мариуполь Премьер-лига Днепр-1 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Мариуполь 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Александрия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Днепр-1 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Ингулец Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Днепр-1 64.5% (98)
X 23.7% (36)
Мариуполь 11.8% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Мариуполь
2.10
3.75
3.87
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Мариуполь

Исход игры
Днепр-1
64.5% (98)
Ничья
23.7% (36)
Мариуполь
11.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
48.3% (71)
Меньше
51.7% (76)
Обе команды забьют
Да
69.39% (102)
Нет
30.61% (45)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
38.2% (58)
1:0 Днепр-1
21.7% (33)
1:1 Ничья
20.4% (31)
1:2 Мариуполь
5.9% (9)
2:0 Днепр-1
3.9% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Мариуполь
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.50 3.40
1.75 3.75 4.60
1.98 3.60 3.48
1.89 3.52 3.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.80 1.03 4.00 1.30 3.15 1.45 2.14 1.71 2.05 1.75 1.87 1.94 1.48 2.63 1.40 3.25 1.19 5.55 1.15 6.50 1.05 8.80 1.04 9.40
10.50 1.01 9.30 1.02 3.72 1.23 2.99 1.36 2.06 1.80 1.58 2.29 1.37 2.84 1.16 4.50 1.12 5.15 1.02 9.10
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.56 1.46 1.83 1.89 1.45 2.60 1.31 3.21 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.30 3.50 1.15 5.00
3.14 1.33 2.09 1.69 1.48 2.54
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.36 1.01 13.97
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.33 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
2.90 1.38 1.76 2.00 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 2.15
1.82 1.90
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.00 1.37
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