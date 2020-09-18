Днепр-1
1:2
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
Мариуполь
0:1
26' ГолБондаренко Артём
29' Желтая карточкаДубинчак Владислав
32' Желтая карточкаСваток Александр
43' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
53' Желтая карточкаКравченко Сергей
55' Желтая карточкаСагуткин Даниил
58' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
1:1
60' ГолХобленко Алексей
1:2
78' ГолСагуткин Даниил
90' Вторая желтая карточкаСагуткин Даниил
22
Дуглас
Силва
17
Лукас
Тэйлор
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лукас ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
26'
0:1
32'
43'
53'
55'
60'
78'
1:2
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хобленко Алексей
|2
|0.67
|2.
|Цуриков Андрей
|1
|0.33
|3.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|4.
|Довбик Артём
|0
|0
|5.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|1
|0.33
|2.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.33
|3.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.33
|4.
|Бондаренко Артём
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|1
|1
|2.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|3.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|4.
|Сваток Александр
|1
|0
|5.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|6.
|Вакулко Юрий
|1
|0
|7.
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|2.
|Сагуткин Даниил
|2
|0
|3.
|Топалов Дмитрий
|2
|0
|4.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|5.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|6.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|7.
|Кащук Алексей
|1
|0
|8.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|9.
|Быков Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Мариуполь
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Мариуполь
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Днепр-1
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Мариуполь
Исход игры
Днепр-1
64.5% (98)
Ничья
23.7% (36)
Мариуполь
11.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
48.3% (71)
Меньше
51.7% (76)
Обе команды забьют
Да
69.39% (102)
Нет
30.61% (45)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
38.2% (58)
1:0 Днепр-1
21.7% (33)
1:1 Ничья
20.4% (31)
1:2 Мариуполь
5.9% (9)
2:0 Днепр-1
3.9% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Мариуполь
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.80
|1.03
|4.90
|1.17
|2.40
|1.57
|2.14
|1.71
|1.58
|2.35
|1.87
|1.94
|1.28
|3.60
|1.16
|5.10
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|10.50
|1.01
|9.30
|1.02
|3.72
|1.23
|2.99
|1.36
|—
|—
|2.06
|1.80
|—
|—
|1.58
|2.29
|1.37
|2.84
|1.16
|4.50
|1.12
|5.15
|1.02
|9.10
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|3.27
|1.30
|2.56
|1.46
|—
|—
|1.83
|1.89
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.31
|3.21
|1.13
|5.26
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60