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Днепр-1
1:2
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
0:1
26' Гол
Бондаренко Артём
29' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
32' Желтая карточка
Сваток Александр
43' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
53' Желтая карточка
Кравченко Сергей
55' Желтая карточка
Сагуткин Даниил
58' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
1:1
60' Гол
Хобленко Алексей
1:2
78' Гол
Сагуткин Даниил
90' Вторая желтая карточка
Сагуткин Даниил
90' Желтая карточка
 90'+8
23
Сарнавский
Богдан
22
Дуглас
Силва
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
4
Кравченко
Сергей
9
Хобленко
Алексей
17
Лукас
Тэйлор
20
Ди
Франко
Франсиско
11
Цуриков
Андрей
7
Довбик
Артём
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
44
Сагуткин
Даниил
4
Чоботенко
Сергей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Днепр-1
Мариуполь

Ход матча

26'
0:1
Бондаренко Артём
29'
Дубинчак Владислав
 
32'
Сваток Александр
 
43'
 
Топалов Дмитрий
53'
Назаренко Александр
Довбик Артём
 
53'
Кравченко Сергей
 
55'
 
Сагуткин Даниил
58'
Ди Франко Франсиско
 
60'
Хобленко Алексей
(Дубинчак Владислав)
1:1
61'
 
Сикан Даниил
Кулаков Андрей
66'
 
Петерман Никита
Бондаренко Артём
67'
 
Кащук Алексей
Горбунов Сергей Олегович
67'
Чичиков Алексей
Хобленко Алексей
 
67'
Адамюк Владимир
Логинов Сергей
 
78'
1:2
Сагуткин Даниил
84'
Булеца Сергей
Дубинчак Владислав
 
84'
Вакулко Юрий
Ди Франко Франсиско
 
90'
 
Сагуткин Даниил
90'
 

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хобленко Алексей 2 0.67
2. Цуриков Андрей 1 0.33
3. Кравченко Сергей 0 0
4. Довбик Артём 0 0
5. Дубинчак Владислав 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 0.33
2. Сагуткин Даниил 1 0.33
3. Топалов Дмитрий 1 0.33
4. Бондаренко Артём 1 0.33

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 1 1
2. Кравченко Сергей 2 0
3. Ди Франко Франсиско 2 0
4. Сваток Александр 1 0
5. Адамюк Владимир 1 0
6. Вакулко Юрий 1 0
7. Дубинчак Владислав 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Игнатенко Даниил 2 1
2. Сагуткин Даниил 2 0
3. Топалов Дмитрий 2 0
4. Тищенко Игорь 1 0
5. Мишнёв Дмитрий 1 0
6. Чоботенко Сергей 1 0
7. Кащук Алексей 1 0
8. Кирюханцев Игорь 1 0
9. Быков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Мариуполь 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Мариуполь Премьер-лига Днепр-1 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Мариуполь 2:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Александрия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ингулец Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Днепр-1 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Топалов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Сваток Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Артем Бондаренко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Днепр-1 64.5% (98)
X 23.7% (36)
Мариуполь 11.8% (18)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Мариуполь

Исход игры
Днепр-1
64.5% (98)
Ничья
23.7% (36)
Мариуполь
11.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
48.3% (71)
Меньше
51.7% (76)
Обе команды забьют
Да
69.39% (102)
Нет
30.61% (45)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
38.2% (58)
1:0 Днепр-1
21.7% (33)
1:1 Ничья
20.4% (31)
1:2 Мариуполь
5.9% (9)
2:0 Днепр-1
3.9% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Мариуполь
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 1.75 6.80
2.85 1.80 7.00
1.98 3.60 3.48
1.89 3.52 3.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.80 1.03 4.90 1.17 2.40 1.57 2.14 1.71 1.58 2.35 1.87 1.94 1.28 3.60 1.16 5.10 1.03 12.00 1.02 13.00 1.05 8.80 1.04 9.40
10.50 1.01 9.30 1.02 3.72 1.23 2.99 1.36 2.06 1.80 1.58 2.29 1.37 2.84 1.16 4.50 1.12 5.15 1.02 9.10
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.56 1.46 1.83 1.89 1.45 2.60 1.31 3.21 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.57 2.40 1.15 6.50 1.06 8.80
3.14 1.33 2.09 1.69 1.48 2.54
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.36 1.01 13.97
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.33 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
2.90 1.38 1.76 2.00 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
1.82 1.90
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.00 1.37
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