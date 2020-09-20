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Олимпик Донецк
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Минай
1
Кичак
Артём
42
Пасич
Евгений
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
9
Завийский
Тарас
22
Бенито
20
Бабенко
Руслан
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
15
Маткобожик
Александр
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
29
Кожанов
Денис
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
96
Снижко
Александр
19
Шиндер
Антон
Олимпик Донецк
Минай

Ход матча

30'
До Коуто Тейшейра Максим
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.67
2. Политыло Сергей 2 (1) 0.67
3. Захеди Шахаб 1 0.33
4. Чогадзе Темур 0 0
5. Бенито 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 0.5

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Кичак Артём 1 0
2. Бабенко Руслан 1 0
3. Захеди Шахаб 1 0
4. Бенито 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 1 0
2. Попович Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Минай 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев
Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов
Минай Последние 20 матчей: + = -
Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай
Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Олимпик Донецк 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Минай 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Олимпик Донецк 88.8% (135)
X 8.6% (13)
Минай 2.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимпик Донецк
Ничья
Минай
2.10
3.45
4.05
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:0 Минай

Исход игры
Олимпик Донецк
88.8% (135)
Ничья
8.6% (13)
Минай
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.67% (52)
Меньше
65.33% (98)
Обе команды забьют
Да
41.33% (62)
Нет
58.67% (88)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
39.5% (60)
2:1 Олимпик Донецк
29.6% (45)
2:0 Олимпик Донецк
16.4% (25)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Олимпик Донецк
1.3% (2)
1:2 Минай
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.50 3.75
1.94 3.35 4.05
2.10 3.45 3.82
2.00 3.45 3.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 7.30 1.08 2.85 1.42 2.44 1.55 2.00 1.81 1.62 2.27 1.69 2.17 1.38 2.90 1.20 4.44 1.10 6.20 1.06 8.80 1.01 12.50
9.50 1.02 7.10 1.06 3.04 1.33 2.38 1.54 1.77 2.10 1.38 2.90 1.25 3.55 1.08 6.15 1.06 6.85 1.01 10.50
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.53 1.47 1.82 1.90 1.45 2.60 1.31 3.21 1.13 5.26 1.10 6.03 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.20 1.66 1.84 1.96 1.20 4.44 1.12 6.30 1.03 12.00
2.73 1.42 1.81 1.93 1.37 2.94
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.35 1.01 13.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
2.40 1.53 1.58 2.29 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
1.80 1.93
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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