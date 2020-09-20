Олимпик Донецк
3:0
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Минай
1:0
29' ГолДо Коуто Тейшейра Максим
2:0
60' ГолЗахеди Шахаб
3:0
67' ГолЗахеди Шахаб
13
Зотько
Иван
22
Бенито
44
Mislav
Matic
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
29'
60'
2:0
67'
3:0
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|3
|1
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.67
|3.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|0.67
|4.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|5.
|Бенито
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кичак Артём
|1
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|1
|0
|3.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|4.
|Бенито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|1
|0
|2.
|Попович Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Минай
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев
Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов
Минай Последние 20 матчей: + = -Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай
Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 3:0 Минай
Исход игры
Олимпик Донецк
88.8% (135)
Ничья
8.6% (13)
Минай
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.67% (52)
Меньше
65.33% (98)
Обе команды забьют
Да
41.33% (62)
Нет
58.67% (88)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
39.5% (60)
2:1 Олимпик Донецк
29.6% (45)
2:0 Олимпик Донецк
16.4% (25)
1:1 Ничья
7.2% (11)
1:2 Минай
1.3% (2)
3:1 Олимпик Донецк
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.08
|7.30
|1.08
|4.00
|1.24
|2.44
|1.55
|2.00
|1.81
|1.62
|2.27
|1.69
|2.17
|1.38
|2.90
|1.68
|2.18
|1.10
|6.20
|1.04
|7.20
|1.01
|12.50
|—
|—
|9.50
|1.02
|7.10
|1.06
|3.04
|1.33
|2.38
|1.54
|—
|—
|1.77
|2.10
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.25
|3.55
|1.08
|6.15
|1.06
|6.85
|1.01
|10.50
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|3.27
|1.30
|2.53
|1.47
|—
|—
|1.82
|1.90
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.31
|3.21
|1.13
|5.26
|1.10
|6.03
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60