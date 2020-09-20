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Олимпик Донецк
3:0
Конец матча

Стадион:
Минай
1
Кичак
Артём
42
Пасич
Евгений
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
20
Бабенко
Руслан
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
89
Политыло
Сергей
9
Завийский
Тарас
22
Бенито
8
Захеди
Шахаб
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
15
Маткобожик
Александр
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
29
Кожанов
Денис
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
96
Снижко
Александр
19
Шиндер
Антон
Олимпик Донецк
Минай

Ход матча

29'
До Коуто Тейшейра Максим
(Захеди Шахаб)
1:0
60'
Захеди Шахаб
2:0
65'
 
Кныш Данило
Кожанов Денис
65'
 
Шпак Алексей
Снижко Александр
65'
 
Пыняшко Василий
Маткобожик Александр
67'
Захеди Шахаб
3:0
68'
Каргбо Ибрагим
Захеди Шахаб
 
68'
Цымбалюк Евгений
Завийский Тарас
 
75'
Чогадзе Темур
Бенито
 
76'
Fabricio Alvarenga
До Коуто Тейшейра Максим
 
76'
 
Голодюк Олег
Ткачук Андрей
83'
Романовский Даниэль
Зотько Иван
 
85'
 
Dmytro Pavlish
Mislav Matic

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 3 1
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.67
3. Политыло Сергей 2 (1) 0.67
4. Чогадзе Темур 0 0
5. Бенито 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 0.5

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Кичак Артём 1 0
2. Бабенко Руслан 1 0
3. Захеди Шахаб 1 0
4. Бенито 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 1 0
2. Попович Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Минай 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев
Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов
Минай Последние 20 матчей: + = -
Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай
Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Минай Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - До Коуто Тейшейра Максим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Олимпик Донецк 88.8% (135)
X 8.6% (13)
Минай 2.6% (4)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Олимпик Донецк 3:0 Минай

Исход игры
Олимпик Донецк
88.8% (135)
Ничья
8.6% (13)
Минай
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.67% (52)
Меньше
65.33% (98)
Обе команды забьют
Да
41.33% (62)
Нет
58.67% (88)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
39.5% (60)
2:1 Олимпик Донецк
29.6% (45)
2:0 Олимпик Донецк
16.4% (25)
1:1 Ничья
7.2% (11)
1:2 Минай
1.3% (2)
3:1 Олимпик Донецк
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.50 3.75
1.30 4.80 13.00
2.10 3.45 3.82
2.00 3.45 3.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 7.30 1.08 4.00 1.24 2.44 1.55 2.00 1.81 1.62 2.27 1.69 2.17 1.38 2.90 1.68 2.18 1.10 6.20 1.04 7.20 1.01 12.50
9.50 1.02 7.10 1.06 3.04 1.33 2.38 1.54 1.77 2.10 1.38 2.90 1.25 3.55 1.08 6.15 1.06 6.85 1.01 10.50
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.53 1.47 1.82 1.90 1.45 2.60 1.31 3.21 1.13 5.26 1.10 6.03 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.20 1.66 1.84 1.96 1.20 4.44 1.12 6.30 1.03 12.00
2.73 1.42 1.81 1.93 1.37 2.94
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.35 1.01 13.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
2.40 1.53 1.58 2.29 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
1.80 1.93
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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