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  3. Украина
Заря
2:2
Второй тайм: 71'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
0:1
17' Гол
Марлос Ромеро
1:1
20' Гол
Кочергин Владислав
2:1
28' Пенальти
Юрченко Владлен
29' Желтая карточка
Додо Домилсон
30' Желтая карточка
Марлос Ромеро
44' Желтая карточка
Кривцов Сергей
2:2
49' Гол
Кривцов Сергей
57' Желтая карточка
Степаненко Тарас
71'
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
27
Назарина
Егор
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
15
Корниенко
Виктор
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
19
Манор
Соломон
10
Мораес
Жуниор
Заря
Шахтёр Донецк

Ход матча

17'
0:1
Марлос Ромеро
20'
Кочергин Владислав
(Кабаев Владислав)
1:1
28'
Юрченко Владлен
2:1
29'
 
Додо Домилсон
30'
 
Марлос Ромеро
44'
 
Кривцов Сергей
49'
2:2
Кривцов Сергей
57'
 
Степаненко Тарас

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 1 0.33
2. Фаворов Денис 1 0.33
3. Юрченко Владлен 1 (1) 0.33
4. Кабаев Владислав 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 2 (1) 1
2. Кривцов Сергей 1 0.5
3. Марлос Ромеро 1 0.5
4. Мораес Жуниор 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 1 0
2. Цвек Ловро 1 0
3. Абу-Ханна Джоэл 1 0
4. Кочергин Владислав 1 0
5. Гречкин Максим 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Кривцов Сергей 1 0
3. Марлос Ромеро 1 0
4. Додо Домилсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 100% (1) 0 0 0
 Шахтёр Донецк 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь
Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Шахтёр Донецк: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Шахтёр Донецк 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:3 Заря Премьер-лига
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Шахтёр Донецк 2:2 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Минай Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Заря 2:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Прогнозы
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Прогнозы 148
Заря 0% (0)
X 4.7% (7)
Шахтёр Донецк 95.3% (141)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Шахтёр Донецк
7.70
5.00
3.85
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Заря 2:2 Шахтёр Донецк

Исход игры
Заря
0% (0)
Ничья
4.7% (7)
Шахтёр Донецк
95.3% (141)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (102)
Меньше
30.61% (45)
Обе команды забьют
Да
72.11% (106)
Нет
27.89% (41)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
45.9% (68)
1:3 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
0:2 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
0:1 Шахтёр Донецк
7.4% (11)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:3 Шахтёр Донецк
2% (3)
0:3 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.75 4.70 1.50
5.40 2.55 2.11
7.70 5.00 1.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.00 1.02 3.70 1.27 2.85 1.42 1.95 1.85 2.00 1.81 1.53 2.50 5.55 1.14 4.05 1.23 3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.23 4.05 1.10 6.80 1.03 12.00 1.02 13.00
11.75 1.00 11.25 1.01 4.55 1.16 3.70 1.25 2.38 1.61 1.82 1.92 1.50 2.41 1.25 3.48 1.18 4.15 1.05 7.60 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.18 4.50 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80
3.40 1.29 2.40 1.53 1.58 2.29 1.22 4.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.95 1.95 1.40 3.00 1.28 3.60
3.42 1.28 1.91 1.83 1.44 2.66

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.35
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