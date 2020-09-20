Заря
2:2
Второй тайм: 71'
Стадион: Славутич-Арена
Шахтёр Донецк
0:1
17' ГолМарлос Ромеро
1:1
20' ГолКочергин Владислав
2:1
28' ПенальтиЮрченко Владлен
29' Желтая карточкаДодо Домилсон
30' Желтая карточкаМарлос Ромеро
44' Желтая карточкаКривцов Сергей
2:2
49' ГолКривцов Сергей
57' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
28
Громов
Артём
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Ход матча
17'
0:1
20'
28'
2:1
29'
30'
44'
49'
2:2
57'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|1
|0.33
|2.
|Фаворов Денис
|1
|0.33
|3.
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.33
|4.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|2 (1)
|1
|2.
|Кривцов Сергей
|1
|0.5
|3.
|Марлос Ромеро
|1
|0.5
|4.
|Мораес Жуниор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|2.
|Цвек Ловро
|1
|0
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|4.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|5.
|Гречкин Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|2.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|3.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|4.
|Додо Домилсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь
Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Шахтёр Донецк: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Шахтёр Донецк
|2:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Заря
|2:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Исход игры
Заря
0% (0)
Ничья
4.7% (7)
Шахтёр Донецк
95.3% (141)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (102)
Меньше
30.61% (45)
Обе команды забьют
Да
72.11% (106)
Нет
27.89% (41)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
45.9% (68)
1:3 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
0:2 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
0:1 Шахтёр Донецк
7.4% (11)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:3 Шахтёр Донецк
2% (3)
0:3 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|3.70
|1.27
|2.85
|1.42
|1.95
|1.85
|2.00
|1.81
|1.53
|2.50
|5.55
|1.14
|4.05
|1.23
|3.60
|1.28
|2.45
|1.55
|1.60
|2.33
|1.23
|4.05
|1.10
|6.80
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|11.75
|1.00
|11.25
|1.01
|4.55
|1.16
|3.70
|1.25
|2.38
|1.61
|—
|—
|1.82
|1.92
|1.50
|2.41
|1.25
|3.48
|1.18
|4.15
|1.05
|7.60
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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