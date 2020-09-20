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Заря
2:2
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
0:1
17' Гол
Марлос Ромеро
1:1
20' Гол
Кочергин Владислав
2:1
28' Пенальти
Юрченко Владлен
29' Желтая карточка
Додо Домилсон
30' Желтая карточка
Марлос Ромеро
44' Желтая карточка
Кривцов Сергей
2:2
49' Гол
Кривцов Сергей
57' Желтая карточка
Степаненко Тарас
73' Желтая карточка
Фаворов Денис
81' Желтая карточка
Гречкин Максим
90' Желтая карточка
Кочергин Владислав
90'+7
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
27
Назарина
Егор
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
15
Корниенко
Виктор
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
19
Манор
Соломон
10
Мораес
Жуниор
Заря
Шахтёр Донецк

Ход матча

17'
0:1
Марлос Ромеро
20'
Кочергин Владислав
(Кабаев Владислав)
1:1
28'
Юрченко Владлен
2:1
29'
 
Додо Домилсон
30'
 
Марлос Ромеро
44'
 
Кривцов Сергей
49'
2:2
Кривцов Сергей
57'
 
Степаненко Тарас
73'
Фаворов Денис
 
73'
 
Тете
Манор Соломон
78'
Гречкин Максим
Цыганик Андрей
 
78'
Цвек Ловро
Юрченко Владлен
 
81'
Гречкин Максим
 
81'
 
Коноплянка Евгений
Марлос Ромеро
82'
 
Антонио Маркос
Патрик Алан
86'
Гладкий Александр
Кабаев Владислав
 
87'
 
Фернандо Педро
Мораес Жуниор
90'
Перович Михаил
Громов Артём
 
90'
Кочергин Владислав
 

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 1 0.33
2. Фаворов Денис 1 0.33
3. Юрченко Владлен 1 (1) 0.33
4. Кабаев Владислав 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 2 (1) 1
2. Кривцов Сергей 1 0.5
3. Марлос Ромеро 1 0.5
4. Мораес Жуниор 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Кочергин Владислав 2 0
2. Гречкин Максим 2 0
3. Вернидуб Виталий 1 0
4. Фаворов Денис 1 0
5. Цвек Ловро 1 0
6. Абу-Ханна Джоэл 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Кривцов Сергей 1 0
3. Марлос Ромеро 1 0
4. Додо Домилсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0
 Шахтёр Донецк 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь
Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Шахтёр Донецк: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Шахтёр Донецк 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:3 Заря Премьер-лига
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Минай Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Заря Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Прогнозы 148
Заря 0% (0)
X 4.7% (7)
Шахтёр Донецк 95.3% (141)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Заря 2:2 Шахтёр Донецк

Исход игры
Заря
0% (0)
Ничья
4.7% (7)
Шахтёр Донецк
95.3% (141)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (102)
Меньше
30.61% (45)
Обе команды забьют
Да
72.11% (106)
Нет
27.89% (41)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
45.9% (68)
1:3 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
0:2 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
0:1 Шахтёр Донецк
7.4% (11)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:3 Шахтёр Донецк
2% (3)
0:3 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.75 4.70 1.50
5.40 1.75 3.00
7.70 5.00 1.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.00 1.02 3.70 1.27 2.85 1.42 1.95 1.85 2.00 1.81 1.53 2.50 5.55 1.14 4.05 1.23 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.23 4.05 1.10 6.80 1.03 12.00 1.02 13.00
11.75 1.00 11.25 1.01 4.55 1.16 3.70 1.25 2.38 1.61 1.82 1.92 1.50 2.41 1.25 3.48 1.18 4.15 1.05 7.60 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.18 4.50 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80
3.40 1.29 2.40 1.53 1.58 2.29 1.22 4.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.95 1.95 1.40 3.00 1.28 3.60
3.42 1.28 1.91 1.83 1.44 2.66

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.35
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