Рух Львов
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Арена Львов
Колос Ковалёвка
0:1
4' ГолМорозко Евгений
10' Желтая карточкаМилько Вадим
0:2
21' ГолМорозко Евгений
29' Желтая карточкаСтаменкович Милош
30
Копына
Юрий
12
Erik
Gliha
17
Мысык
Марьян
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Erik GlihaПолузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
4'
0:1
10'
21'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федорчук Валерий
|1
|0.5
|2.
|Бойчук Игорь
|1
|0.5
|3.
|Русин Ростислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|0.67
|2.
|Морозко Евгений
|2
|0.67
|3.
|Гавриш Виталий
|1
|0.33
|4.
|Костишин Денис
|1
|0.33
|5.
|Исаенко Евгений
|1
|0.33
|6.
|Кравченко Никита
|0
|0
|7.
|Богданов Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|2.
|Дуць Игорь
|1
|0
|3.
|Мысык Марьян
|1
|0
|4.
|Русин Ростислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|2
|0
|2.
|Милько Вадим
|1
|0
|3.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|4.
|Новак Евгений
|1
|0
|5.
|Максименко Максим
|1
|0
|6.
|Антюх Денис
|1
|0
|7.
|Волынец Евгений
|1
|0
|8.
|Емец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Колос Ковалёвка
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай
Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов Рух Львов 3:0 Балканы Авангард Краматорск 0:1 Рух Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Колос Ковалёвка
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Рух Львов 0:2 Колос Ковалёвка
Исход игры
Рух Львов
22.1% (34)
Ничья
39.6% (61)
Колос Ковалёвка
38.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (58)
Меньше
61.84% (94)
Обе команды забьют
Да
73.03% (111)
Нет
26.97% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (54)
1:2 Колос Ковалёвка
24% (37)
2:1 Рух Львов
10.4% (16)
1:0 Рух Львов
9.7% (15)
0:1 Колос Ковалёвка
7.8% (12)
0:2 Колос Ковалёвка
5.2% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.40
|1.05
|3.60
|1.27
|2.80
|1.41
|2.08
|1.75
|7.77
|1.08
|1.73
|2.11
|1.53
|2.50
|2.65
|1.47
|1.15
|5.00
|1.57
|2.40
|1.03
|10.00
|1.18
|4.75
|1.05
|9.50
|9.80
|1.01
|8.60
|1.03
|3.48
|1.26
|2.77
|1.41
|—
|—
|1.95
|1.89
|—
|—
|1.51
|2.45
|1.33
|3.04
|1.13
|4.95
|1.10
|5.65
|1.01
|10.25
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.08
|6.03
|1.10
|3.04
|1.34
|2.35
|1.54
|—
|—
|1.74
|2.00
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.27
|3.48
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|1.02
|11.11
|1.02
|11.54
|—
|—