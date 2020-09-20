Yevhenii Morozko уходит с поля. Denys Antyukh выходит вместо него

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

29' Стаменкович Милош получил желтую карточку от судьи

20' Г О О О О Л - Yevhenii Morozko бьет в цель!

10' Милько Вадим получил желтую карточку от судьи

4' Г О О О О Л - Yevhenii Morozko бьет в цель!