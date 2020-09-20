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Рух Львов
1:2
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
0:1
4' Гол
Морозко Евгений
10' Желтая карточка
Милько Вадим
0:2
20' Гол
Морозко Евгений
29' Желтая карточка
Стаменкович Милош
62' Желтая карточка
Заставный Владимир
73' Желтая карточка
Ореховский Павел
90' Желтая карточка
Черноморец Александр
0:2
90' Не забитый пенальти
Кондраков Даниил
1:2
90' Гол
Русин Ростислав
90' Желтая карточка
Кухаревич Николай
90' Желтая карточка
Костишин Денис
90'+7
33
Бандура
Александр
30
Копына
Юрий
4
Дуць
Игорь
67
Парамонов
Вадим
90
Заставный
Владимир
18
Мартынюк
Ярослав
20
Ньярко
Эрнест
32
Стаменкович
Милош
12
Erik
Gliha
17
Мысык
Марьян
97
Кухаревич
Николай
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
48
Ореховский
Павел
10
Морозко
Евгений
22
Костишин
Денис
11
Селезнёв
Евгений
Рух Львов
Колос Ковалёвка

Ход матча

4'
0:1
Морозко Евгений
(Селезнёв Евгений)
10'
 
Милько Вадим
20'
0:2
Морозко Евгений
(Ильин Олег)
29'
Стаменкович Милош
 
46'
Климчук Юрий
Ньярко Эрнест
 
46'
Кухарук Андрей
Дуць Игорь
 
46'
 
Петров Кирилл
Максименко Максим
62'
Заставный Владимир
 
72'
Кондраков Даниил
Мысык Марьян
 
73'
 
Ореховский Павел
76'
 
Смирный Евгений
Ореховский Павел
76'
 
Исаенко Евгений
Селезнёв Евгений
85'
 
Антюх Денис
Морозко Евгений
90'
Русин Ростислав
Копына Юрий
 
90'
 
Черноморец Александр
90'
Кондраков Даниил
0:2
90'
Русин Ростислав
1:2
90'
Кухаревич Николай
 
90'
 
Костишин Денис

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.5
2. Федорчук Валерий 1 0.5
3. Бойчук Игорь 1 0.5
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 0.67
2. Морозко Евгений 2 0.67
3. Гавриш Виталий 1 0.33
4. Костишин Денис 1 0.33
5. Исаенко Евгений 1 0.33
6. Кравченко Никита 0 0
7. Селезнёв Евгений 0 0
8. Богданов Андрей 0 0
9. Ильин Олег 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Стаменкович Милош 1 0
2. Дуць Игорь 1 0
3. Мысык Марьян 1 0
4. Заставный Владимир 1 0
5. Русин Ростислав 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 2 0
2. Милько Вадим 1 0
3. Бондаренко Александр 1 0
4. Новак Евгений 1 0
5. Максименко Максим 1 0
6. Ореховский Павел 1 0
7. Черноморец Александр 1 0
8. Антюх Денис 1 0
9. Волынец Евгений 1 0
10. Емец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Колос Ковалёвка 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай
Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов Рух Львов 3:0 Балканы Авангард Краматорск 0:1 Рух Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 0:2 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 2:1 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 1:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
6. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Минай Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Заря Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Стаменкович Милош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Yevhenii Morozko бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Милько Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Yevhenii Morozko бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Рух Львов 22.1% (34)
X 39.6% (61)
Колос Ковалёвка 38.3% (59)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка

Исход игры
Рух Львов
22.1% (34)
Ничья
39.6% (61)
Колос Ковалёвка
38.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (58)
Меньше
61.84% (94)
Обе команды забьют
Да
73.03% (111)
Нет
26.97% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (54)
1:2 Колос Ковалёвка
24% (37)
2:1 Рух Львов
10.4% (16)
1:0 Рух Львов
9.7% (15)
0:1 Колос Ковалёвка
7.8% (12)
0:2 Колос Ковалёвка
5.2% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.45 3.50 2.80
65.00 16.00 1.03
2.51 3.44 2.62
2.43 3.25 2.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 8.40 1.05 3.60 1.27 2.80 1.41 2.08 1.75 1.11 6.50 1.73 2.11 1.53 2.50 1.19 4.60 1.15 5.00 1.02 13.00 1.03 10.00 1.05 9.50 1.05 9.50
9.80 1.01 8.60 1.03 3.48 1.26 2.77 1.41 1.95 1.89 1.51 2.45 1.33 3.04 1.13 4.95 1.10 5.65 1.01 10.25
6.71 1.08 6.03 1.10 3.04 1.34 2.35 1.54 1.74 2.00 1.39 2.81 1.27 3.48 1.11 5.74 1.09 6.35 1.02 11.11 1.02 11.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.85 1.42 1.92 1.88 1.40 3.00 1.12 5.70 1.82 1.97 1.12 6.10
2.99 1.36 2.00 1.76 1.44 2.66
2.66 1.43 1.79 1.94 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71 1.01 13.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.75 2.00 1.33 3.15
3.42 1.28 2.73 1.42 1.70 2.08 1.28 3.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
1.83 1.89
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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