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Дания
4:0
Второй тайм: 62'

Стадион: Зрители: 184
Фарерские острова
0'
1:0
22' Гол
Ольсен Андреас
25' Желтая карточка
Наттестад Сонни
2:0
27' Пенальти
Эриксен Кристиан
3:0
32' Гол
Меле Йоаким
4:0
45' Гол
Корнелиус Андреас
62'
1
Шмейхель
Каспер
14
Далсгор
Хенрик
3
Вестергор
Янник
13
Йоргенсен
Матиас
5
Меле
Йоаким
18
Йенсен
Матиас
10
Эриксен
Кристиан
2
Биллинг
Филип
19
Ольсен
Андреас
21
Корнелиус
Андреас
9
Брайтвайт Мартин
12
Гестсон
Тейтур
2
Даниэльсен
Йоаннес
4
Ватнсдаль
Хейни
5
Наттестад
Сонни
3
Давидсен
Вильормур
7
Бьярталид
Йоаннес
10
Ватнхамар
Сольви
6
Ханссон
Халлюр
8
Ольсен
Брандур
17
Йоханнесен
Патрик
22
Ольсен
Андреас
II
Дания
Фарерские острова

Ход матча

22'
Ольсен Андреас
1:0
25'
 
Наттестад Сонни
27'
Эриксен Кристиан
2:0
32'
Меле Йоаким
(Брайтвайт Мартин)
3:0
45'
Корнелиус Андреас
(Ольсен Андреас)
4:0
46'
Систо Пионе
Корнелиус Андреас
 
46'
Педерсен Кристиан
Далсгор Хенрик
 
61'
 
Эдмундссон Йохан
Ольсен Андреас II
62'
 
Феро Одмар
Ватнсдаль Хейни
62'
 
Ванхамар Гуннар
Бьярталид Йоаннес

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: + = -
Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар
Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания Хорватия 1:1 Дания Дания 0:0 Франция
Фарерские острова Последние 20 матчей: + = -
Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова
Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия
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Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Фарерские острова
1.13
9.40
27.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 9.40 22.00
1.06 6.50 23.00
1.06 11.50 34.00
1.13 7.02 27.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
10.50 1.02 12.00 1.01 3.75 1.25 5.00 1.14 2.01 1.75 2.12 1.72 2.30 1.62 1.92 1.83 7.77 1.05 1.44 2.70 6.50 1.09 1.16 5.00 2.42 1.52 1.04 9.50 1.44 2.65 1.14 5.20 1.02 11.00
12.00 1.00 11.50 1.00 5.55 1.09 4.55 1.16 2.66 1.44 2.19 1.64 1.74 2.20 1.40 2.90 1.30 3.32 1.11 5.40 1.11 5.85 1.01 10.25
3.57 1.28 2.75 1.44 2.20 1.68 1.92 1.92 1.71 2.15 1.51 2.54 1.85 1.98 1.35 3.16 1.51 2.54 2.65 1.48 2.32 1.61 2.00 1.83 1.71 2.14 2.49 1.53 2.18 1.69 1.87 1.96 1.63 2.28 1.49 2.61 1.14 5.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.42 1.52 2.70 1.42 1.28 3.45 1.29 3.45 1.04 9.00 1.50 2.48 1.04 9.00
4.20 1.22 2.82 1.42 1.70 2.13 1.30 3.45 1.17 4.90
2.18 1.69 1.79 2.04 1.39 2.98 1.26 3.79 1.64 2.27 1.43 2.80 1.27 3.66 1.14 5.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.40 1.30 2.10 1.69 1.69 2.33 1.41 2.80
5.15 1.15 4.30 1.22 2.02 1.78 1.58 2.40 1.38 2.90 1.15 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Где смотреть матч Дания 4:0 Фарерские острова онлайн

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