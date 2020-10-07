Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Дания играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ватнсдаль Хейни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ох, нехорошо это выглядит. Йоханнесен Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Йоханнесен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Наттестад Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Меле Йоаким изменил счет на табло!

32' Ватнсдаль Хейни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Эриксен Кристиан из команды Дания забивает с точки!

25' Наттестад Сонни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Йоргенсен Матиас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

24' Брайтвайт Мартин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

22' Г О О О О О Л - Ольсен Андреас ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

22' Наттестад Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гестсон Тейтур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ольсен Андреас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

20' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

19' Эриксен Кристиан из команды Дания навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ольсен Андреас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

15' Дания имеет хороший шанс забить.

13' Гестсон Тейтур взял и забрал мяч на выходе

13' Ватнсдаль Хейни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Дания

11' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Йоханнесен Патрик из команды Фарерские острова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

8' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Далсгор Хенрик из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ольсен Андреас из команды Дания навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

4' Наттестад Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Йенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дания начинает с центра поля