Дания
4:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 207
Фарерские острова
1:0
22' ГолОльсен Андреас
25' Желтая карточкаНаттестад Сонни
2:0
27' ПенальтиЭриксен Кристиан
3:0
32' ГолМеле Йоаким
4:0
45' ГолКорнелиус Андреас
66' Желтая карточкаЭдмундссон Йохан
68' Желтая карточкаПедерсен Кристиан
75' Желтая карточкаХанссон Халлюр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Хансен ХединЗащитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
22'
1:0
25'
27'
2:0
32'
3:0
45'
66'
75'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 1
-
14 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: +8 =9 -3Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар
Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =3 -12Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова
Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|10.50
|1.02
|12.00
|1.01
|3.75
|1.25
|5.00
|1.14
|—
|—
|2.01
|1.75
|2.12
|1.72
|2.30
|1.62
|1.92
|1.83
|7.77
|1.05
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.16
|5.00
|—
|—
|1.80
|5.55
|—
|—
|1.04
|9.50
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|12.00
|1.00
|11.50
|1.00
|5.55
|1.09
|4.55
|1.16
|—
|—
|2.66
|1.44
|—
|—
|2.19
|1.64
|—
|—
|1.74
|2.20
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.30
|3.32
|—
|—
|1.11
|5.40
|—
|—
|1.11
|5.85
|—
|—
|1.01
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.57
|1.28
|2.75
|1.44
|2.20
|1.68
|1.92
|1.92
|1.71
|2.15
|1.51
|2.54
|1.85
|1.98
|1.35
|3.16
|1.51
|2.54
|—
|—
|1.51
|2.54
|1.29
|3.49
|2.14
|1.71
|1.67
|2.22
|1.46
|2.70
|2.18
|1.69
|1.87
|1.96
|1.63
|2.28
|1.49
|2.61
|1.14
|5.50
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.29
|3.45
|1.04
|9.00
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.04
|9.00
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.82
|1.42
|—
|—
|1.70
|2.13
|—
|—
|1.30
|3.45
|1.17
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.18
|1.69
|1.79
|2.04
|1.39
|2.98
|1.26
|3.79
|1.64
|2.27
|1.43
|2.80
|—
|—
|—
|—
|1.27
|3.66
|1.14
|5.57
|—
|—