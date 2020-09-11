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Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Ламия
0'
18' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
23' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
27'
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
4
Даткович
Тони
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
10
Фетфатцидис
Иоаннис
7
Мансини
Даниэль
16
Бруну
Гама
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Andreas
Vassilogiannis
6
Ниассе
Ибрахима
16
Бехарано
Данни
10
Leonardo
Villalba
II
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
Арис Салоники
4-3-3
Ламия
4-4-2

Ход матча

18'
Сакик Эмануэль
 
23'
 
Сарамантас Гиоргос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Сакик Эмануэль 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Сарамантас Гиоргос 1 0

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос
Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники
Ламия Последние 20 матчей: + = -
Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос
Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ламия 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Ламия Суперлига Арис Салоники 1:0 Ламия Суперлига Ламия 0:3 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 0:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Арис Салоники Футбольная лига
Команда И В Н П Г О
1. Арис Салоники 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ламия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лариса 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Ламия
2.20
3.70
6.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 Ламия онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 3.70 6.30
2.20 2.55 3.70
1.62 3.38 6.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.30 1.18 5.60 1.12 1.80 1.95 1.97 1.84 1.70 2.15 1.23 3.90 1.23 3.80 1.05 8.50 1.05 8.60 1.03 10.00 1.01 16.50
2.56 1.51 2.24 1.65 1.92 1.92 1.65 2.24 1.51 2.56 1.45 2.73 1.16 4.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.70 2.08 1.58 2.37 1.08 7.00 1.06 8.10
2.42 1.56 1.99 1.83 1.54 2.47 1.35 3.14 1.30 3.35
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.07 1.70 1.47 2.55 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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