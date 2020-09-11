Арис Салоники
3:1
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Ламия
18' Желтая карточкаСакик Эмануэль
23' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
0:1
38' ПенальтиLazar Romanic
48' Желтая карточкаLeonardo Villalba II
62' Желтая карточкаСаша Лукас
65' Желтая карточкаРоуз Линдси
69' Желтая карточкаPetros Bagalianis
1:1
72' ГолЛопес Кристиан
2:1
78' ПенальтиБруну Гама
3:1
89' ГолБертолио Факундо
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Бруну ГамаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
-
34 Адем АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
Ход матча
18'
38'
0:1
62'
65'
72'
78'
2:1
89'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 9
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бертолио Факундо
|1
|1
|2.
|Лопес Кристиан
|1
|1
|3.
|Бруну Гама
|1 (1)
|1
|4.
|Фетфатцидис Иоаннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саша Лукас
|1
|0
|2.
|Роуз Линдси
|1
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|1
|0
|4.
|Petros Bagalianis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|2.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Ламия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос
Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники
Ламия Последние 20 матчей: + = -Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лариса
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.30
|1.18
|5.60
|1.12
|3.45
|1.28
|—
|—
|1.97
|1.84
|1.70
|2.15
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.23
|3.80
|1.09
|3.75
|1.05
|8.60
|1.03
|10.00
|1.01
|16.50
|—
|—
|—
|—
|2.04
|1.79
|1.65
|2.25
|1.25
|3.86
|1.62
|2.30
|1.42
|2.84
|1.45
|2.73
|—
|—
|1.16
|4.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—