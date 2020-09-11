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Арис Салоники
3:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
18' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
23' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
0:1
38' Пенальти
Lazar Romanic
48' Желтая карточка
Leonardo Villalba II
62' Желтая карточка
Саша Лукас
65' Желтая карточка
Роуз Линдси
69' Желтая карточка
Petros Bagalianis
1:1
72' Гол
Лопес Кристиан
2:1
78' Пенальти
Бруну Гама
3:1
89' Гол
Бертолио Факундо
90'+6
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
4
Даткович
Тони
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
10
Фетфатцидис
Иоаннис
7
Мансини
Даниэль
16
Бруну
Гама
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Andreas
Vassilogiannis
6
Ниассе
Ибрахима
16
Бехарано
Данни
10
Leonardo
Villalba
II
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
Арис Салоники
4-3-3
Ламия
4-4-2

Ход матча

18'
Сакик Эмануэль
 
23'
 
Сарамантас Гиоргос
38'
0:1
Lazar Romanic
48'
 
Leonardo Villalba II
52'
Лопес Кристиан
Сакик Эмануэль
 
53'
Petros Bagalianis
Матилья Хавьер
 
62'
Саша Лукас
 
65'
Роуз Линдси
 
69'
Petros Bagalianis
 
71'
Бертолио Факундо
Мансини Даниэль
 
72'
Лопес Кристиан
(Фетфатцидис Иоаннис)
1:1
78'
Бруну Гама
2:1
79'
 
Konstantinos Bouloulis
Ниассе Ибрахима
81'
 
Miguel Antonio Bianconi Kohl
Andreas Vassilogiannis
89'
Бертолио Факундо
3:1
90'
Dimitrios Manos
Фетфатцидис Иоаннис
 
90'
 
Konstantinos Nikolopoulos
Адехо Даниэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 26 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бертолио Факундо 1 1
2. Лопес Кристиан 1 1
3. Бруну Гама 1 (1) 1
4. Фетфатцидис Иоаннис 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 1 (1) 1

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Саша Лукас 1 0
2. Роуз Линдси 1 0
3. Сакик Эмануэль 1 0
4. Petros Bagalianis 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Сарамантас Гиоргос 1 0
2. Leonardo Villalba II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Ламия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос
Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники
Ламия Последние 20 матчей: + = -
Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос
Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ламия 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Ламия Суперлига Арис Салоники 1:0 Ламия Суперлига Ламия 0:3 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 0:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Арис Салоники Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лариса 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Lazar Romanic из команды Ламия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Сарамантас Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Сакик Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 1.55 7.10
1.07 7.50 41.00
15.24 3.37 1.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.30 1.18 5.60 1.12 3.45 1.28 1.97 1.84 1.70 2.15 1.42 2.75 1.23 3.80 1.09 3.75 1.05 8.60 1.03 10.00 1.01 16.50
2.04 1.79 1.65 2.25 1.25 3.86 1.62 2.30 1.42 2.84 1.45 2.73 1.16 4.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.70 2.08 1.58 2.37 1.12 5.55 1.06 8.10
2.42 1.56 1.99 1.83 1.54 2.47 1.35 3.14 1.30 3.35
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.07 1.70 1.47 2.55 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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