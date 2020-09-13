13' Желтая карточкаФеррари Франко
36' Желтая карточкаРисванис Спирос
42' Желтая карточкаГуаррочена Икер
44' Желтая карточкаБаррьентос Жан
45' Вторая желтая карточкаРисванис Спирос
12
Гало
Родриго
11
Агайев
Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan PereaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
13'
36'
42'
44'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|1
|1
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|1
|0
|2.
|Гуаррочена Икер
|1
|0
|3.
|Феррари Франко
|1
|0
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос
Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос
Волос Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Волос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0