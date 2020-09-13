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Атромитос
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Волос
0'
13' Желтая карточка
Феррари Франко
36' Желтая карточка
Рисванис Спирос
42' Желтая карточка
Гуаррочена Икер
44' Желтая карточка
Баррьентос Жан
45' Вторая желтая карточка
Рисванис Спирос
65'
22
Янниотис
Андреас
4
Dimitrios
Goutas
44
Рисванис
Спирос
12
Гало
Родриго
50
Josip
Tomasevic
III
8
Умбидес
Хавьер
21
Саломон
Патрик
19
Кивракидис
Кириакос
10
Рабельо
Бриан
9
Giorgos
Manousos
11
Агайев
Амир
1
Athanasios
Garavelis
22
Текио
Серхио
5
Санчес
Сальвадор
15
Rodrigo
Colombo
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
19
Juan
Perea
12
Мартинес
Николас
II
10
Гуаррочена
Икер
9
Anastasios
Douvikas
Атромитос
3-4-3
Волос
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Феррари Франко
36'
Рисванис Спирос
 
42'
 
Гуаррочена Икер
44'
 
Баррьентос Жан
45'
Рисванис Спирос
 
46'
Stefanos Stroungis
Агайев Амир
 
46'
Муньис Хуан
Рабельо Бриан
 
46'
 
Julian Bartolo
Гуаррочена Икер
65'
Petros Giakoumakis
Giorgos Manousos
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 1 1
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 1 0
2. Гуаррочена Икер 1 0
3. Феррари Франко 1 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос
Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос
Волос Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос
ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Волос 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Волос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Волос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Кубок
Волос 0:3 Атромитос Кубок Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Волос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Рисванис Спирос получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Баррьентос Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Гуаррочена Икер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Franco Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
3.80
3.70
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Волос онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 2.40 2.90
3.80 1.67 4.00
1.70 3.70 5.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.90 1.85 6.60 1.09 1.15 5.00 2.23 1.65 1.87 1.93 1.10 6.25 1.32 3.20 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50 1.01 14.00
8.70 1.03 6.80 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.52 2.42 1.71 2.14 1.05 8.50 1.08 6.90
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.20
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.21
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