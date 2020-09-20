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  3. Финляндия
РоПС
0:2
Перерыв

Стадион:
КуПС
0'
24' Желтая карточка
Кокко Александр
28' Желтая карточка
Ниссинен Йири
0:1
33' Гол
Боатенг Бисмарк
37' Желтая карточка
Вахтера Йонас
0:2
40' Гол
Саволайнен Саку
32
Matias
Niemela
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
6
Atte
Sihvonen
77
Цискаридзе
Зураб
23
Банза
Енох
14
Муйнонен
Эту
7
Рахими
Юнесс
8
Малоло
Обед
29
Вахтера
Йонас
11
Кокко
Александр
1
Виртанен
Отсо
29
Пикк
Артур
4
Томаш
Нуну
34
Тарасов
Игорь
6
Саволайнен
Саку
28
Ниссинен
Йири
19
Боатенг
Бисмарк
20
Саксман
Вилле
8
Пеннанен
Петтери
13
Удо
Аньекпено
7
Сале
Усман
РоПС
КуПС

Ход матча

24'
Кокко Александр
 
28'
 
Ниссинен Йири
33'
0:1
Боатенг Бисмарк
(Саксман Вилле)
37'
Вахтера Йонас
 
40'
0:2
Саволайнен Саку

Бомбардиры внутри турнира

РоПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matias Tamminen 2 0.13
2. Tuomas Kaukua 2 0.13
3. Вахтера Йонас 2 (1) 0.13
4. Juho Hyvaerinen 1 0.06
5. Кокко Александр 1 0.06
6. Цискаридзе Зураб 1 0.06
7. Банза Енох 1 0.06
8. Муйнонен Эту 0 0
9. Малоло Обед 0 0
10. Jussi Niska 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.4
2. Рангел 4 0.27
3. Ниссилья Урхо 3 0.2
4. Пеннанен Петтери 3 0.2
5. Сале Усман 2 0.13
6. Удо Аньекпено 2 0.13
7. Боатенг Бисмарк 2 0.13
8. Саксман Вилле 1 0.07
9. Пурье Атс 1 0.07
10. Тарасов Игорь 1 0.07
11. Пирттийоки Юхо 1 0.07
12. Манга Таби 1 0.07
13. Виртанен Отсо 0 0
14. Саволайнен Саку 0 0
15. Bruno Rodrigues 0 0

Карточки

РоПС
# Игрок      
1. Kalle Katz 4 0
2. Малоло Обед 3 0
3. Atte Sihvonen 3 0
4. Matias Tamminen 3 0
5. Tuomas Kaukua 3 0
6. Кокко Александр 2 0
7. Simo Majander 2 0
8. Муйнонен Эту 1 0
9. Вахтера Йонас 1 0
10. Daniel Carr 1 0
11. Компалла Мартин 1 0
12. Rasmus Degerman 1 0
13. Банза Енох 1 0
14. Veka Pyyny 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Ниссилья Урхо 4 0
2. Боатенг Бисмарк 4 0
3. Манга Таби 3 0
4. Саксман Вилле 2 0
5. Саволайнен Саку 2 0
6. Томаш Нуну 2 0
7. Пеннанен Петтери 1 0
8. Удо Аньекпено 1 0
9. Ниссинен Йири 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РоПС 0 30% (3) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 КуПС 24% (6) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 12% (3)

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: + = -
РоПС 1:3 Хонка КуПС 3:0 РоПС СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Мариехамн 4:0 РоПС
РоПС 0:1 ХИК РоПС 0:2 Интер Турку Лахти 3:0 РоПС РоПС 2:3 Мариехамн Ильвес 1:0 РоПС РоПС 2:3 ТПС Хонка 1:0 РоПС РоПС 1:1 Ильвес РоПС 2:2 Хака РоПС 0:1 ХИФК Интер Турку 3:1 РоПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Оулу 0:0 РоПС РоПС 3:1 Каяани КуПС 4:0 РоПС Лахти 2:1 РоПС
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС
КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ

Последние игры между собой

РоПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига КуПС 4:0 РоПС Кубок РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 РоПС Вейккауслига
РоПС 3:2 КуПС Кубок РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 2:0 15 10 4 1 29 - 13 34
2. ХИК 16 10 4 2 36 - 13 34
3. Интер Турку 16 8 3 5 25 - 16 27
4. Хонка 15 6 8 1 18 - 9 26
5. ХИФК 15 7 3 5 21 - 19 24
6. СЯК Сейнайоки 15 5 5 5 16 - 16 20
7. Мариехамн 15 5 5 5 25 - 27 20
8. Ильвес 15 5 5 5 21 - 23 20
9. Лахти 15 4 7 4 22 - 23 19
10. Хака 16 2 6 8 18 - 34 12
11. ТПС 15 3 2 10 12 - 25 11
12. РоПС 0:2 16 0 2 14 10 - 35 2
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Лучшие коэффициенты
РоПС
Ничья
КуПС
7.07
6.50
1.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч РоПС 0:2 КуПС онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.70 4.65 1.38
50.00 19.00 1.01
6.55 4.70 1.46
7.35 4.70 1.41
7.07 4.73 1.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 11.50 1.02 3.05 1.35 3.65 1.25 4.40 1.18 2.07 1.76 1.82 1.99 1.80 1.95 1.28 3.65 1.23 3.90 1.08 7.30 1.07 8.50
13.00 1.00 12.00 1.01 4.60 1.19 3.76 1.27 2.38 1.65 1.81 2.00 1.51 2.49 1.26 3.62 1.13 4.95 1.05 7.30 1.04 7.70
3.92 1.22 3.17 1.34 2.12 1.74 1.66 2.25 1.43 2.80 1.19 4.17 1.14 4.71
4.44 1.23 2.76 1.49 2.33 1.65 2.06 1.84 1.77 2.12 1.60 2.45 1.48 2.76 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.95 1.80 2.35 1.60 1.13 5.40 1.20 4.20
3.26 1.34 2.20 1.66 1.61 2.32 1.23 4.20
3.12 1.35 2.14 1.73 1.50 2.59 1.15 4.60
3.23 1.37 2.91 1.45 2.28 1.68 1.77 2.15 1.54 2.61 1.36 3.33
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65 1.29 3.40
3.45 1.30 1.79 2.02 1.46 2.79

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
1.99 1.78
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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