РоПС
0:2
Перерыв
Стадион: Кескускенття
КуПС
24' Желтая карточкаКокко Александр
28' Желтая карточкаНиссинен Йири
0:1
33' ГолБоатенг Бисмарк
37' Желтая карточкаВахтера Йонас
0:2
40' ГолСаволайнен Саку
23
Банза
Енох
14
Муйнонен
Эту
29
Пикк
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Банза ЕнохПолузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Н'Джок СэммиВратарь
-
-
-
-
15 Jussi Niska
-
-
-
Главный тренер: Vesa Tauriainen
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Пикк АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
24'
28'
33'
0:1
37'
40'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matias Tamminen
|2
|0.13
|2.
|Tuomas Kaukua
|2
|0.13
|3.
|Вахтера Йонас
|2 (1)
|0.13
|4.
|Juho Hyvaerinen
|1
|0.06
|5.
|Кокко Александр
|1
|0.06
|6.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.06
|7.
|Банза Енох
|1
|0.06
|8.
|Муйнонен Эту
|0
|0
|9.
|Малоло Обед
|0
|0
|10.
|Jussi Niska
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.4
|2.
|Рангел
|4
|0.27
|3.
|Ниссилья Урхо
|3
|0.2
|4.
|Пеннанен Петтери
|3
|0.2
|5.
|Сале Усман
|2
|0.13
|6.
|Удо Аньекпено
|2
|0.13
|7.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.13
|8.
|Саксман Вилле
|1
|0.07
|9.
|Пурье Атс
|1
|0.07
|10.
|Тарасов Игорь
|1
|0.07
|11.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.07
|12.
|Манга Таби
|1
|0.07
|13.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|14.
|Саволайнен Саку
|0
|0
|15.
|Bruno Rodrigues
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kalle Katz
|4
|0
|2.
|Малоло Обед
|3
|0
|3.
|Atte Sihvonen
|3
|0
|4.
|Matias Tamminen
|3
|0
|5.
|Tuomas Kaukua
|3
|0
|6.
|Кокко Александр
|2
|0
|7.
|Simo Majander
|2
|0
|8.
|Муйнонен Эту
|1
|0
|9.
|Вахтера Йонас
|1
|0
|10.
|Daniel Carr
|1
|0
|11.
|Компалла Мартин
|1
|0
|12.
|Rasmus Degerman
|1
|0
|13.
|Банза Енох
|1
|0
|14.
|Veka Pyyny
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|2.
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|3.
|Манга Таби
|3
|0
|4.
|Саксман Вилле
|2
|0
|5.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|6.
|Томаш Нуну
|2
|0
|7.
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|8.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|9.
|Ниссинен Йири
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РоПС
|0
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|КуПС
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|12% (3)
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: + = -РоПС 1:3 Хонка КуПС 3:0 РоПС СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Мариехамн 4:0 РоПС
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС
Последние игры между собой
РоПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
РоПС 3:2 КуПС Кубок РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|2:0
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|ХИК
|16
|10
|4
|2
|36 - 13
|34
|3.
|Интер Турку
|16
|8
|3
|5
|25 - 16
|27
|4.
|Хонка
|15
|6
|8
|1
|18 - 9
|26
|5.
|ХИФК
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|6.
|СЯК Сейнайоки
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|7.
|Мариехамн
|15
|5
|5
|5
|25 - 27
|20
|8.
|Ильвес
|15
|5
|5
|5
|21 - 23
|20
|9.
|Лахти
|15
|4
|7
|4
|22 - 23
|19
|10.
|Хака
|16
|2
|6
|8
|18 - 34
|12
|11.
|ТПС
|15
|3
|2
|10
|12 - 25
|11
|12.
|РоПС
|0:2
|16
|0
|2
|14
|10 - 35
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|11.50
|1.02
|3.05
|1.35
|3.65
|1.25
|—
|—
|4.40
|1.18
|2.07
|1.76
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.80
|1.95
|1.28
|3.65
|1.23
|3.90
|1.08
|7.30
|1.07
|8.50
|13.00
|1.00
|12.00
|1.01
|4.60
|1.19
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.26
|3.62
|1.13
|4.95
|1.05
|7.30
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.22
|3.17
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.74
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.43
|2.80
|1.19
|4.17
|1.14
|4.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.44
|1.23
|—
|—
|2.76
|1.49
|2.33
|1.65
|2.06
|1.84
|1.77
|2.12
|1.60
|2.45
|1.48
|2.76
|—
|—
|1.17
|5.49
|—
|—
|—
|—