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  3. Финляндия
РоПС
0:2
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
24' Желтая карточка
Кокко Александр
28' Желтая карточка
Ниссинен Йири
0:1
33' Гол
Боатенг Бисмарк
37' Желтая карточка
Вахтера Йонас
0:2
40' Гол
Саволайнен Саку
68' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
90'+4
32
Matias
Niemela
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
6
Atte
Sihvonen
77
Цискаридзе
Зураб
23
Банза
Енох
14
Муйнонен
Эту
7
Рахими
Юнесс
8
Малоло
Обед
29
Вахтера
Йонас
11
Кокко
Александр
1
Виртанен
Отсо
29
Пикк
Артур
4
Томаш
Нуну
34
Тарасов
Игорь
6
Саволайнен
Саку
28
Ниссинен
Йири
19
Боатенг
Бисмарк
20
Саксман
Вилле
8
Пеннанен
Петтери
13
Удо
Аньекпено
7
Сале
Усман
РоПС
КуПС

Ход матча

24'
Кокко Александр
 
28'
 
Ниссинен Йири
33'
0:1
Боатенг Бисмарк
(Саксман Вилле)
37'
Вахтера Йонас
 
40'
0:2
Саволайнен Саку
(Тарасов Игорь)
46'
 
Пурье Атс
Ниссинен Йири
68'
 
Боатенг Бисмарк
68'
Jussi Niska
Малоло Обед
 
68'
Tuomas Kaukua
Кокко Александр
 
70'
 
Рангел
Удо Аньекпено
73'
Tommi Jaentti
Рахими Юнесс
 
78'
Matias Tamminen
Вахтера Йонас
 
78'
Rasmus Degerman
Цискаридзе Зураб
 
90'
 
Хейнонен Артту
Пеннанен Петтери

Бомбардиры внутри турнира

РоПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matias Tamminen 2 0.13
2. Tuomas Kaukua 2 0.13
3. Вахтера Йонас 2 (1) 0.13
4. Juho Hyvaerinen 1 0.06
5. Кокко Александр 1 0.06
6. Цискаридзе Зураб 1 0.06
7. Банза Енох 1 0.06
8. Муйнонен Эту 0 0
9. Малоло Обед 0 0
10. Jussi Niska 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.4
2. Рангел 4 0.27
3. Ниссилья Урхо 3 0.2
4. Пеннанен Петтери 3 0.2
5. Сале Усман 2 0.13
6. Удо Аньекпено 2 0.13
7. Боатенг Бисмарк 2 0.13
8. Саксман Вилле 1 0.07
9. Саволайнен Саку 1 0.07
10. Пурье Атс 1 0.07
11. Пирттийоки Юхо 1 0.07
12. Манга Таби 1 0.07
13. Виртанен Отсо 0 0
14. Тарасов Игорь 0 0
15. Bruno Rodrigues 0 0

Карточки

РоПС
# Игрок      
1. Kalle Katz 4 0
2. Малоло Обед 3 0
3. Atte Sihvonen 3 0
4. Matias Tamminen 3 0
5. Tuomas Kaukua 3 0
6. Кокко Александр 2 0
7. Simo Majander 2 0
8. Муйнонен Эту 1 0
9. Вахтера Йонас 1 0
10. Daniel Carr 1 0
11. Компалла Мартин 1 0
12. Rasmus Degerman 1 0
13. Банза Енох 1 0
14. Veka Pyyny 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Боатенг Бисмарк 5 0
2. Ниссилья Урхо 4 0
3. Манга Таби 3 0
4. Саксман Вилле 2 0
5. Саволайнен Саку 2 0
6. Томаш Нуну 2 0
7. Пеннанен Петтери 1 0
8. Удо Аньекпено 1 0
9. Ниссинен Йири 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РоПС 0 30% (3) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 КуПС 22.22% (6) 14.81% (4) 22.22% (6) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3)

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: + = -
РоПС 1:3 Хонка КуПС 3:0 РоПС СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Мариехамн 4:0 РоПС
РоПС 0:1 ХИК РоПС 0:2 Интер Турку Лахти 3:0 РоПС РоПС 2:3 Мариехамн Ильвес 1:0 РоПС РоПС 2:3 ТПС Хонка 1:0 РоПС РоПС 1:1 Ильвес РоПС 2:2 Хака РоПС 0:1 ХИФК Интер Турку 3:1 РоПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Оулу 0:0 РоПС РоПС 3:1 Каяани КуПС 4:0 РоПС Лахти 2:1 РоПС
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС
КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ

Последние игры между собой

РоПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига КуПС 4:0 РоПС Кубок РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 РоПС Вейккауслига
РоПС 3:2 КуПС Кубок РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 15 10 4 1 29 - 13 34
2. ХИК 16 10 4 2 36 - 13 34
3. Интер Турку 16 8 3 5 25 - 16 27
4. Хонка 15 6 8 1 18 - 9 26
5. ХИФК 15 7 3 5 21 - 19 24
6. СЯК Сейнайоки 15 5 5 5 16 - 16 20
7. Мариехамн 15 5 5 5 25 - 27 20
8. Ильвес 15 5 5 5 21 - 23 20
9. Лахти 15 4 7 4 22 - 23 19
10. Хака 16 2 6 8 18 - 34 12
11. ТПС 15 3 2 10 12 - 25 11
12. РоПС 16 0 2 14 10 - 35 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.70 4.65 1.38
53.00 19.00 1.01
6.55 4.70 1.46
7.35 4.70 1.41
7.07 4.73 1.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 11.50 1.02 3.05 1.35 3.65 1.25 1.15 5.00 2.07 1.76 1.82 1.99 1.23 3.90 1.28 3.65 1.03 10.00 1.08 7.30 1.07 9.00
13.00 1.00 12.00 1.01 4.60 1.19 3.76 1.27 2.38 1.65 1.81 2.00 1.51 2.49 1.26 3.62 1.13 4.95 1.05 7.30 1.04 7.70
3.92 1.22 3.17 1.34 2.12 1.74 1.66 2.25 1.43 2.80 1.19 4.17 1.14 4.71
4.44 1.23 2.76 1.49 2.33 1.65 2.06 1.84 1.77 2.12 1.60 2.45 1.48 2.76 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.95 1.80 2.35 1.60 1.13 5.40 1.20 4.20
3.26 1.34 2.20 1.66 1.61 2.32 1.23 4.20
3.12 1.35 2.14 1.73 1.50 2.59 1.15 4.60
3.23 1.37 2.91 1.45 2.28 1.68 1.77 2.15 1.54 2.61 1.36 3.33
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65 1.29 3.40
3.45 1.30 1.79 2.02 1.46 2.79

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
1.99 1.78
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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