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  3. Бразилия
Форталеза
1:1
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
32' Желтая карточка
Фелипе
1:0
37' Гол
David VI
38' Вторая желтая карточка
Фелипе
1:1
42' Гол
Саша Эдуардо
44' Желтая карточка
Саша Эдуардо
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
4
Роджер
де
Карвальо
25
Paulo
III
6
Carlinho
5
Juninho
V
15
Фелипе
13
Gabriel
Dias
14
Ronald
20
Romarinho3
17
David
VI
31
Everson
25
Феррейра
Мариано
40
Буэно
Веллингтон
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
8
Jair
II
11
Keno
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
13
Арана
Гильерме
18
Саша
Эдуардо
Форталеза
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

32'
Фелипе
 
37'
David VI
(Tinga I)
1:0
38'
Фелипе
 
42'
Yuri Cesar
David VI
 
42'
1:1
Саша Эдуардо
(Hyoran)
44'
 
Саша Эдуардо

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.29
2. Romarinho3 2 0.14
3. David VI 1 0.07
4. Juninho V 1 (1) 0.07
5. Osvaldo 1 0.07
6. Gabriel Dias 1 0.07
7. Yuri Cesar 1 0.07
8. Bruno Melo 1 0.07
9. Фелипе 1 0.07
10. Tinga I 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 7 (2) 0.54
2. Alan Franco2 3 0.23
3. Саша Эдуардо 2 0.15
4. Саварино Джефферсон 2 0.15
5. Hyoran 2 0.15
6. Натан Аллан 2 0.15
7. Marrony 2 (1) 0.15
8. Арана Гильерме 1 0.08
9. Jair II 1 0.08
10. Guga3 1 (1) 0.08
11. Ревер Умберто 1 0.08
12. Igor Rabello 1 0.08
13. Everson 0 0
14. Феррейра Мариано 0 0
15. Алонсо Хуниор 0 0
16. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 5 1
2. Juninho V 5 0
3. Juan Quintero II 3 1
4. Osvaldo 2 0
5. Paulo III 2 0
6. Жаксон 2 0
7. David VI 2 0
8. Bruno Melo 2 0
9. Romarinho3 2 0
10. Gabriel Dias 0 1
11. Carlinho 1 0
12. Tinga I 1 0
13. Derley II 1 0
14. Mariano Vazquez 1 0
15. Ronald 1 0
16. Yuri Cesar 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 4 0
2. Алонсо Хуниор 3 0
3. Аллан Соуза 2 0
4. Рафаэл Пирес 0 1
5. Саша Эдуардо 1 0
6. Hyoran 1 0
7. Арана Гильерме 1 0
8. Keno 1 0
9. Саварино Джефферсон 1 0
10. Gabriel Paulista XVI 1 0
11. Guga3 1 0
12. Dylan Borrero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1)
 Атлетико Минейро 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 25% (6) 16.67% (4) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза
Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Форталеза 1:0 Интернасьональ Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:1 13 9 1 3 26 - 15 28
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 3:0 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Палмейрас 0:0 13 5 8 0 17 - 11 23
5. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
6. Флуминенсе 4:2 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
10. Форталеза 1:1 14 4 6 4 13 - 11 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
13. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
14. Атлетико Гойяненсе 0:3 14 3 6 5 13 - 19 15
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
16. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
17. Ботафого Рибейрао 0:0 14 1 10 3 12 - 15 13
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 2:4 11 2 3 6 17 - 22 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Саша Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • 42'
    David уходит с поля. Yuri Cesar выходит вместо него
  • 38'
    Felipe получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - David бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Минейро
8.20
3.98
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.25 5.00
8.20 2.95 1.62
4.25 3.98 1.95
4.20 2.75 2.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 8.60 1.05 2.25 1.60 2.75 1.41 2.14 1.71 4.20 1.20 1.73 2.11 1.52 2.50 1.72 2.05 1.15 5.00 1.20 4.20 1.03 10.50 1.03 10.00
11.75 1.04 10.25 1.06 3.75 1.28 2.96 1.41 2.03 1.96 1.53 2.53 1.38 3.10 1.17 5.20 1.13 6.10 1.04 11.25
4.95 1.18 2.57 1.53 2.10 1.77 1.83 2.04 1.54 2.54 1.41 2.98 1.32 3.42 1.58 2.43 1.52 2.63 2.11 1.75 1.77 2.07 1.55 2.49 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.98 1.83 1.07 7.50 1.13 5.40 1.07 7.50
3.12 1.36 2.06 1.77 1.47 2.68 1.15 5.60 1.10 6.80
1.40 3.01 1.22 4.37 1.62 2.35 1.40 3.01 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.32 3.38 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Форталеза 1:1 Атлетико Минейро онлайн

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