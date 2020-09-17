Знамя Ногинск
Позже
Ахмат
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Знамя Ногинск
|85.71% (6)
|0
|14.29% (1)
|0
|0
|0
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Знамя Ногинск Последние 20 матчей: + = -Знамя Ногинск 1:2 Квант Химик Новомосковск 3:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:0 Сокол Знамя Ногинск 1:2 Рязань
Красный 1:1 Знамя Ногинск Металлург Липецк 0:3 Знамя Ногинск Строгино 1:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:0 Знамя Труда Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Долгопрудный-2 Титан Клин 0:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 2:2 Коломна-2 Керамик 3:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:3 Люберцы Сатурн-2 0:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:0 Лобня-ЦФКиС Металлист Королёв 1:1 Знамя Ногинск Квант 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Пересвет
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат
Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу
Прогнозы на матч Знамя Ногинск - Ахмат
Исход игры
Знамя Ногинск
1.3% (2)
Ничья
3.9% (6)
Ахмат
94.8% (147)
Тотал 2.5
Больше
36.18% (55)
Меньше
63.82% (97)
Обе команды забьют
Да
29.61% (45)
Нет
70.39% (107)
Популярный счёт
0:2 Ахмат
43.9% (68)
1:2 Ахмат
19.4% (30)
0:1 Ахмат
14.2% (22)
0:3 Ахмат
7.7% (12)
1:3 Ахмат
5.2% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:4 Ахмат
1.3% (2)
1:0 Знамя Ногинск
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.60
|1.25
|2.04
|1.73
|2.25
|1.60
|2.01
|1.75
|1.77
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.46
|1.27
|3.70
|1.20
|4.30
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|—
|—
|11.25
|1.00
|4.33
|1.17
|3.55
|1.25
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.76
|1.95
|—
|—
|1.49
|2.40
|1.25
|3.48
|1.18
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.39
|2.65
|1.47
|2.19
|1.67
|1.96
|1.85
|1.71
|2.13
|1.55
|2.42
|1.50
|2.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—