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Знамя Ногинск
 
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Ахмат

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Знамя Ногинск 85.71% (6) 0 14.29% (1) 0 0 0
 Ахмат 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Знамя Ногинск Последние 20 матчей: + = -
Знамя Ногинск 1:2 Квант Химик Новомосковск 3:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:0 Сокол Знамя Ногинск 1:2 Рязань
Красный 1:1 Знамя Ногинск Металлург Липецк 0:3 Знамя Ногинск Строгино 1:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:0 Знамя Труда Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Долгопрудный-2 Титан Клин 0:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 2:2 Коломна-2 Керамик 3:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:3 Люберцы Сатурн-2 0:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:0 Лобня-ЦФКиС Металлист Королёв 1:1 Знамя Ногинск Квант 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Пересвет
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат
Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках первого тура группового этапа Кубка России сегодня встретятся "Знамя" и "Ахмат". Удастся ли скромному клубу из подвалов российского футбола навязать борьбу фавориту, узнаем по ходу поединка. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 155
Знамя Ногинск 1.3% (2)
X 3.9% (6)
Ахмат 94.8% (147)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Знамя Ногинск
Ничья
Ахмат
18.00
7.50
1.19
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Знамя Ногинск - Ахмат

Исход игры
Знамя Ногинск
1.3% (2)
Ничья
3.9% (6)
Ахмат
94.8% (147)
Тотал 2.5
Больше
36.18% (55)
Меньше
63.82% (97)
Обе команды забьют
Да
29.61% (45)
Нет
70.39% (107)
Популярный счёт
0:2 Ахмат
43.9% (68)
1:2 Ахмат
19.4% (30)
0:1 Ахмат
14.2% (22)
0:3 Ахмат
7.7% (12)
1:3 Ахмат
5.2% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:4 Ахмат
1.3% (2)
1:0 Знамя Ногинск
1.3% (2)
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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
18.00 7.50 1.14
16.50 7.20 1.13
16.00 6.85 1.14
14.95 5.81 1.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 11.50 1.02 4.50 1.18 3.60 1.25 2.04 1.73 2.25 1.60 2.01 1.75 1.77 1.98 1.51 2.46 1.27 3.70 1.20 4.30 1.07 7.40 1.06 8.00
11.25 1.00 4.33 1.17 3.55 1.25 2.28 1.63 1.76 1.95 1.49 2.40 1.25 3.48 1.18 4.20
2.86 1.39 2.65 1.47 2.19 1.67 1.96 1.85 1.71 2.13 1.55 2.42 1.50 2.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.25 1.60 1.55 2.40 1.20 4.30
3.40 1.27 2.32 1.54 1.56 2.27 1.19 4.15
3.22 1.31 2.81 1.41 2.23 1.63 1.73 2.07 1.51 2.50 1.33 3.16
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
3.26 1.29 1.86 1.84 1.42 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
Букмекер Да Нет
5.50 1.10
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
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