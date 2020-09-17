Знамя Ногинск

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Приветствую всех любителей футбола! В рамках первого тура группового этапа Кубка России сегодня встретятся "Знамя" и "Ахмат". Удастся ли скромному клубу из подвалов российского футбола навязать борьбу фавориту, узнаем по ходу поединка. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!