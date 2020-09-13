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Знамя Ногинск
 
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Ахмат

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Знамя Ногинск 85.71% (6) 0 14.29% (1) 0 0 0
 Ахмат 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Знамя Ногинск Последние 20 матчей: + = -
Знамя Ногинск 1:2 Квант Химик Новомосковск 3:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:0 Сокол Знамя Ногинск 1:2 Рязань
Красный 1:1 Знамя Ногинск Металлург Липецк 0:3 Знамя Ногинск Строгино 1:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:0 Знамя Труда Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Долгопрудный-2 Титан Клин 0:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 2:2 Коломна-2 Керамик 3:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:3 Люберцы Сатурн-2 0:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:0 Лобня-ЦФКиС Металлист Королёв 1:1 Знамя Ногинск Квант 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Пересвет
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат
Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Знамя Ногинск - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2020, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Знамя Ногинск 2.6% (2)
    X 3.9% (3)
    Ахмат 93.5% (72)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Знамя Ногинск
    Ничья
    Ахмат
    7.70
    4.40
    1.42
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Знамя Ногинск - Ахмат

    Исход игры
    Знамя Ногинск
    2.6% (2)
    Ничья
    3.9% (3)
    Ахмат
    93.5% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.16% (29)
    Меньше
    61.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    35.53% (27)
    Нет
    64.47% (49)
    Популярный счёт
    0:2 Ахмат
    44.2% (34)
    1:2 Ахмат
    22.1% (17)
    0:1 Ахмат
    11.7% (9)
    1:3 Ахмат
    7.8% (6)
    0:3 Ахмат
    5.2% (4)
    1:4 Ахмат
    2.6% (2)
    1:1 Ничья
    2.6% (2)
    1:0 Знамя Ногинск
    2.6% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.30 4.40 1.40
    7.70 4.30 1.42

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.00 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.31 1.57 1.92 1.82 1.70 2.07 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 13.00
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.76 1.99 1.35 3.05 1.09 6.40
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.39 1.53
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
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