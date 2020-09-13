Знамя Ногинск
Позже
Ахмат
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Знамя Ногинск
|85.71% (6)
|0
|14.29% (1)
|0
|0
|0
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Знамя Ногинск Последние 20 матчей: + = -Знамя Ногинск 1:2 Квант Химик Новомосковск 3:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:0 Сокол Знамя Ногинск 1:2 Рязань
Красный 1:1 Знамя Ногинск Металлург Липецк 0:3 Знамя Ногинск Строгино 1:1 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:0 Знамя Труда Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Иртыш Омск 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Долгопрудный-2 Титан Клин 0:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 2:2 Коломна-2 Керамик 3:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 1:3 Люберцы Сатурн-2 0:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:0 Лобня-ЦФКиС Металлист Королёв 1:1 Знамя Ногинск Квант 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:2 Пересвет
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат
Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу
Группа 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Знамя Ногинск - Ахмат
Исход игры
Знамя Ногинск
2.6% (2)
Ничья
3.9% (3)
Ахмат
93.5% (72)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (29)
Меньше
61.84% (47)
Обе команды забьют
Да
35.53% (27)
Нет
64.47% (49)
Популярный счёт
0:2 Ахмат
44.2% (34)
1:2 Ахмат
22.1% (17)
0:1 Ахмат
11.7% (9)
1:3 Ахмат
7.8% (6)
0:3 Ахмат
5.2% (4)
1:4 Ахмат
2.6% (2)
1:1 Ничья
2.6% (2)
1:0 Знамя Ногинск
2.6% (2)
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