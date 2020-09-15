Иван Яковлев нарушает правила, Михаил Тихонов пострадал у своей штрафной.

Гости просто держат мяч, чтобы не допустить неприятных моментов у своих ворот. Об атаках даже и не думают.

Допускают несколько ошибок у чужих ворот хозяева, но забрав мяч гости не стремятся в контратаку.

Эту игру не назовешь очень интересной, хотя пару голевых моментов мы всё-таки увидели.

"Зенит" пробует разные варианты, и через фланги, и по центру. Атаки проходят, но заканчиваются,около штрафной соперника.

23' Угловой подал "Зенит". Мяч прилетел в центр штрафной, а там защитники "Химок" выносят снаряд.

22' Иван Селеменев выполнил прострел с левого края штрафной, защитники гостей выбивают мяч за пределы поля. Будет угловой.

21' Николай Сигневич нарушает правила у чужой штрафной, судья мгновенно фиксирует этот фол.

20' Максим Яковлев выполнил передачу в штрафную, но там только игроки гостей, которые справились с этим стандартом.

19' Воробьёв нарушает правила, но до ворот очень далеко.

18' Главный тренер гостей вынужден выйти к бровке и раздать игрокам ценные указания, игра у "Химок" пока не клеится. Ближе к голу была местная команда.

17' Попытались игроки "Зенита" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует теперь надёжно.

16' Совсем успокоилась у нас игра. Моментов острых нет, мяч у центрального круга задержался.

15' В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

14' Отступил "Зенит", игра вязнет в центре поля без скоростей. Хозяева больше не хотят взвинчивать темп.

13' Немного заигрываются футболисты "Химок". Сейчас была возможность, когда можно было пробить или пас отдать, а Алиев в обыгрыш полез.

12' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Судья фиксирует очередной нарушение правил. Виноват Владимир Марков.

11' И давление "Зенита" немного ослабло, но они гораздо интереснее впереди выглядят. Больше вариантов читается.

10' И ещё один момент у ворот "Химок", с линии вратарской Гайдуков наносил удар головой, мяч летит над перекладиной.

10' Проникающая передача в штрафную гостей находит Яковлева, который в касание пробил с 12 метров, Генералов вновь выручил.

9' А теперь Максим Насадюк совершает нарушение правил в атаке.

8' Илья Кухарчук нарушает правила в середине поля. Игра остановлена.

7' "Зенит" исполнил первый угловой в этой встрече, но "Химки" довольно легко отбились.

6' Скорости постепенно возрастают, но защитники пока чувствуют себя спокойно, надежно играют.

5' Дожди в Иркутске и это сказалось на качестве газона. Мяч порой застревает.

4' А вот уже и опасный момент. Провал в обороне у гостей. Егор Генералов дважды спасает, блокируя удар Ивана Яковлева, который вышел один на один, а затем парирует добивание соперника.

3' Гости первыми приблизились к штрафной соперника, но до удара дело довести так и не сумели.

2' Сразу стоит сказать о регламенте. Если основное время завершается вничью, то проводится серия пенальти. За победу в основное время присуждается 3 очка, за ничью в основное время и победу по пенальти – 2 очка, за поражение в серии пенальти – 1 очко. Победители групп выходят в 1/8 финала. В этой группе ещё участвует "Нижний Новгород"

1' Иркутский "Зенит" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красно-чёрной игроки "Химок".