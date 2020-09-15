Зенит Иркутск
0:0
Первый тайм: 27'
Химки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Яковлев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яковлев Иван
|1
|0.33
|2.
|Марков Владимир
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пономаренко Сергей
|0
|1
|2.
|Селеменев Иван
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит Иркутск
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Зенит Иркутск Последние 20 матчей: + = -Луки-Энергия 2:0 Зенит Иркутск Смоленск 1:2 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Новосибирск Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда
Зенит Иркутск 4:0 Коломна Чита 0:1 Зенит Иркутск Олимп-Долгопрудный 1:0 Зенит Иркутск ФК Тверь 1:1 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Акрон Зенит Иркутск 2:0 Новосибирск Зенит Иркутск 1:0 Сахалин Сахалин 2:0 Зенит Иркутск Новосибирск 2:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Зенит Иркутск 0:1 Динамо Барнаул Чита 1:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 0:1 Чита Динамо Барнаул 2:0 Зенит Иркутск
Химки Последние 20 матчей: + = -Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат
Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки
Группа 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Зенит Иркутск
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Зенит Иркутск 0:0 Химки
Исход игры
Зенит Иркутск
8.8% (13)
Ничья
8.8% (13)
Химки
82.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
46.26% (68)
Нет
53.74% (79)
Популярный счёт
1:2 Химки
32.4% (48)
0:2 Химки
22.3% (33)
0:1 Химки
21.6% (32)
1:0 Зенит Иркутск
7.4% (11)
1:1 Ничья
6.8% (10)
1:3 Химки
5.4% (8)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.00
|1.08
|8.60
|1.05
|2.62
|1.45
|2.75
|1.42
|2.05
|1.72
|1.55
|2.35
|1.70
|2.08
|1.50
|2.48
|1.18
|4.50
|1.14
|5.10
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|—
|—
|—
|—
|8.80
|1.04
|3.54
|1.26
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.49
|2.47
|1.33
|3.10
|1.13
|5.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.35
|1.09
|3.09
|1.33
|2.40
|1.52
|—
|—
|1.75
|1.99
|—
|—
|1.40
|2.77
|1.28
|3.40
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|1.02
|10.97
|1.02
|11.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.41
|2.24
|1.62
|1.93
|1.85
|1.71
|2.10
|1.49
|2.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.94
|1.81
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.13
|5.50
|—
|—
|—
|—
|2.93
|1.35
|—
|—
|1.96
|1.75
|—
|—
|1.43
|2.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.66
|1.43
|—
|—
|1.79
|1.94
|—
|—
|1.37
|2.90
|1.11
|5.74
|1.08
|6.71
|1.01
|13.82
|2.52
|1.40
|2.22
|1.56
|1.81
|1.93
|1.41
|2.48
|1.24
|3.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—