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Зенит Иркутск
0:0
Первый тайм: 27'
Химки
0' 27'
Зенит Иркутск
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Зенит Иркутск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковлев Иван 1 0.33
2. Марков Владимир 1 0.33
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Зенит Иркутск
# Игрок      
1. Пономаренко Сергей 0 1
2. Селеменев Иван 0 1
Химки
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит Иркутск 66.67% (4) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 0
 Химки 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Зенит Иркутск Последние 20 матчей: + = -
Луки-Энергия 2:0 Зенит Иркутск Смоленск 1:2 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Новосибирск Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда
Зенит Иркутск 4:0 Коломна Чита 0:1 Зенит Иркутск Олимп-Долгопрудный 1:0 Зенит Иркутск ФК Тверь 1:1 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Акрон Зенит Иркутск 2:0 Новосибирск Зенит Иркутск 1:0 Сахалин Сахалин 2:0 Зенит Иркутск Новосибирск 2:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Зенит Иркутск 0:1 Динамо Барнаул Чита 1:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 0:1 Чита Динамо Барнаул 2:0 Зенит Иркутск
Химки Последние 20 матчей: + = -
Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат
Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки
  • Первый тайм
  • 28'
    "Зенит" пробует разные варианты, и через фланги, и по центру. Атаки проходят, но заканчиваются,около штрафной соперника.
  • 27'
     Эту игру не назовешь очень интересной, хотя пару голевых моментов мы всё-таки увидели.
  • 26'
    Допускают несколько ошибок у чужих ворот хозяева, но забрав мяч гости не стремятся в контратаку.
  • 25'
    Гости просто держат мяч, чтобы не допустить неприятных моментов у своих ворот. Об атаках даже и не думают.
  • Фол, нарушение
    24'
    Иван Яковлев нарушает правила, Михаил Тихонов пострадал у своей штрафной.
  • Угловой
    23'
    Угловой подал "Зенит". Мяч прилетел в центр штрафной, а там защитники "Химок" выносят снаряд.
  • 22'
    Иван Селеменев  выполнил прострел с левого края штрафной, защитники гостей выбивают мяч за пределы поля. Будет угловой.
  • Фол, нарушение
    21'
    Николай Сигневич нарушает правила у чужой штрафной, судья мгновенно фиксирует этот фол.
  • 20'
    Максим Яковлев выполнил передачу в штрафную, но там только игроки гостей, которые справились с этим стандартом.
  • Фол, нарушение
    19'
    Воробьёв нарушает правила, но до ворот очень далеко.
  • 18'
    Главный тренер гостей вынужден выйти к бровке и раздать игрокам ценные указания, игра у "Химок" пока не клеится. Ближе к голу была местная команда.
  • 17'
    Попытались игроки "Зенита" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует теперь надёжно.
  • 16'
    Совсем успокоилась у нас игра. Моментов острых нет, мяч у центрального круга задержался.
  • 15'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • 14'
    Отступил "Зенит", игра вязнет в центре поля без скоростей. Хозяева больше не хотят взвинчивать темп.
  • 13'
    Немного заигрываются футболисты "Химок". Сейчас была возможность, когда можно было пробить или пас отдать, а Алиев в обыгрыш полез.
  • Фол, нарушение
    12'
     Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Судья фиксирует очередной нарушение правил. Виноват Владимир Марков.
  • 11'
    И давление "Зенита" немного ослабло, но они гораздо интереснее впереди выглядят. Больше вариантов читается.
  • Опасный момент
    10'
    И ещё один момент у ворот "Химок", с линии вратарской Гайдуков наносил удар головой, мяч летит над перекладиной.
  • Опасный момент
    10'
    Проникающая передача в штрафную гостей находит Яковлева, который в касание пробил с 12 метров, Генералов вновь выручил.
  • 9'
    А теперь Максим Насадюк совершает нарушение правил в атаке.
  • Фол, нарушение
    8'
    Илья Кухарчук нарушает правила в середине поля. Игра остановлена.
  • Угловой
    7'
    "Зенит" исполнил первый угловой в этой встрече, но "Химки" довольно легко отбились.
  • 6'
    Скорости постепенно возрастают, но защитники пока чувствуют себя спокойно, надежно играют.
  • Дождь
    5'
    Дожди в Иркутске и это сказалось на качестве газона. Мяч порой застревает.
  • Опасный момент
    4'
    А вот уже и опасный момент. Провал в обороне у гостей. Егор Генералов  дважды спасает, блокируя удар Ивана Яковлева, который вышел один на один, а затем парирует добивание соперника.
  • 3'
    Гости первыми приблизились к штрафной соперника, но до удара дело довести так и не сумели.
  • 2'
    Сразу стоит сказать о регламенте. Если основное время завершается вничью, то проводится серия пенальти. За победу в основное время присуждается 3 очка, за ничью в основное время и победу по пенальти – 2 очка, за поражение в серии пенальти – 1 очко. Победители групп выходят в 1/8 финала. В этой группе ещё участвует "Нижний Новгород"
  • 1'
    Иркутский "Зенит" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красно-чёрной игроки "Химок". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча группового этапа Кубка России, в котором "Зенит" из Иркутска встретится с "Химками".
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 148
Зенит Иркутск 8.8% (13)
X 8.8% (13)
Химки 82.4% (122)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит Иркутск
Ничья
Химки
5.10
3.72
1.85
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Зенит Иркутск 0:0 Химки

Исход игры
Зенит Иркутск
8.8% (13)
Ничья
8.8% (13)
Химки
82.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
46.26% (68)
Нет
53.74% (79)
Популярный счёт
1:2 Химки
32.4% (48)
0:2 Химки
22.3% (33)
0:1 Химки
21.6% (32)
1:0 Зенит Иркутск
7.4% (11)
1:1 Ничья
6.8% (10)
1:3 Химки
5.4% (8)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.95 3.45 1.85
5.10 3.15 1.62
4.55 3.72 1.67
4.08 3.55 1.84
4.92 3.69 1.67

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.08 8.60 1.05 2.62 1.45 2.75 1.42 2.05 1.72 1.55 2.35 1.70 2.08 1.50 2.48 1.18 4.50 1.14 5.10 1.11 5.80 1.03 10.50
8.80 1.04 3.54 1.26 2.73 1.41 1.92 1.88 1.49 2.47 1.33 3.10 1.13 5.15
7.12 1.07 6.35 1.09 3.09 1.33 2.40 1.52 1.75 1.99 1.40 2.77 1.28 3.40 1.11 5.74 1.09 6.35 1.02 10.97 1.02 11.40
2.85 1.41 2.24 1.62 1.93 1.85 1.71 2.10 1.49 2.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.05 1.72 1.94 1.81 1.18 4.50 1.13 5.50
2.93 1.35 1.96 1.75 1.43 2.62
2.66 1.43 1.79 1.94 1.37 2.90 1.11 5.74 1.08 6.71 1.01 13.82
2.52 1.40 2.22 1.56 1.81 1.93 1.41 2.48 1.24 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.75 1.25 2.75 1.41 1.65 2.15 1.29 3.35
2.65 1.42 1.67 2.07 1.27 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
1.95 1.78
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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